Voces canarias claman a favor del Sáhara libre

«La carta de Sánchez al Rey de Marruecos le da vía libre para que siga reprimiendo, masacrando y encarcelando a los saharauis que se manifiestan para reclamar su legítimo derecho a la independencia y a la libertad», exclamó entre aplausos el subdelegado del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Said, durante su intervención en la concentración celebrada en Las Palmas de Gran Canaria para condenar el viraje de España con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Alrededor de medio millar de personas se dieron cita ayer frente a las sedes del Gobierno de España en ambas capitales canarias para mostrar su apoyo a la autodeterminación del Sáhara y «reclamar el cumplimiento de la legalidad internacional».

El manifiesto que se leyó en todas las concentraciones expresaba el sentimiento de «traición» con el que vive el pueblo saharaui. «El Sáhara Occidental no forma parte de la integridad territorial marroquí, nunca lo ha sido. Es un territorio no autónomo pendiente de descolonización», señalaba el texto, que concluía afirmando que «la solución es la autodeterminación». Los participantes de las concentraciones, que también se convocaron en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, gritaron en varias ocasiones consignas como «¡Sánchez, escucha, el Sáhara está en la lucha!» y «¡Viva el Sáhara Occidental. Viva el Frente Polisario. Fuera Marruecos!». El escenario lo adornaron centenares de banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y de Canarias –con las siete estrellas verdes–.

Aunque otros conflictos ocupen la atención mediática, Leghzal Boukhari explicó que «el Sáhara existe todos los días, es un país todos los días, lucha todos los días y pide un referéndum todos los días». Este joven saharaui que lleva 23 años afincado en Gran Canaria agradece la solidaridad del pueblo isleño, que siempre se ha mostrado cercano al Sáhara. «Somos un único pueblo. Nos une todo o casi todo. Compartimos el mismo mar y la misma arena», concluyó Boukhari. La decisión del presidente del Gobierno de España «es una canallada», dice Agustina Guerra, quien en los últimos años ha acogido a una docena de niños de los campamentos de refugiados. Destacó que Sánchez «lucha para que los rusos no invadan Ucrania, pero él mismo entrega el Sáhara a Marruecos».

Leila y Sidi Nayem, dos jóvenes grancanarios de origen saharaui, aseguran sentirse impotentes. «Nos ha vendido por segunda vez», afirmó rotunda Leila. Por su parte, Sidi señaló que la carta de Sánchez a Mohamed VI hizo que sus familiares, que residen en los territorios ocupados, revivieran «la traición, el olvido y el desamparo que sufrieron en otras épocas».

Amina, una camarera que trabaja desde hace diez años en Tenerife, se mostró a favor de un Sáhara dentro de Marruecos porque, «según dice la historia», desde ese país llegaron los pobladores del Sáhara. No obstante, también aclaró que tiene familia en el otro lado y que, sin embargo, dialogan sin ningún tipo de problema, porque «los pueblos nos entendemos, otra cosa son los gobiernos y los gobernantes». Por su parte, Soukaina Ndiaye, presidenta de la Asociación por la Libertad del Pueblo Saharaui y residente en el sur de Tenerife desde hace más de dos décadas, mostró su «sorpresa e indignación» ante el giro de Pedro Sánchez. «El chantaje de Marruecos no tiene final. No va a renunciar ni a Ceuta y Melilla, ni tampoco a Canarias, ni a la costa andaluza. Esta decisión no traerá ningún rédito para España», defendió la activista, quien insistió en recordar que «nadie puede decidir en nombre de los saharauis».