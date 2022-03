«El nivel de incomprensión en Madrid persiste con el PSOE de Sánchez»

¿Este PSOE de Pedro Sánchez es leal con las Islas?

No he conocido ningún Gobierno de España que interprete y responda a nuestras singularidades y necesidades motu proprio. Siempre tiene que haber presión, documentación, exigencia y hasta cierta rebeldía. Y eso no cambia con los socialistas. Tenemos un alto nivel de coincidencia en las grandes políticas con el espacio del socialismo, pero con relación a Canarias, el nivel de incomprensión, de dificultades de entendimiento, persiste. Tenemos que explicar las cosas siempre... Esos prejuicios, esa visión sobre Canarias... Digamos que confunden nuestro clima con nuestras condiciones de vida, confunden nuestra primera actividad económica, que es el turismo, con las condiciones de vida en Canarias. Necesitamos que se nos respete, que se respeten nuestros derechos, que se mejoren. Nada de lo que tenemos son privilegios, son compensaciones para tratar de igualar a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestros servicios públicos a los del continente. De manera que el nivel de exigencia al Gobierno de España se mantiene al cien por cien.

Vamos, que María Jesús Montero no conoce mejor a Canarias que Cristóbal Montoro.

No, ni más ni menos. También le digo que no es lo mismo llevar dos años en el Ministerio que no lo del otro, que estuvo..., no sé, ¿14? Entre 12 y 14 años, creo, y terminó, como Solbes, por entender los asuntos canarios. Pero vamos a mantener la presión sobre cada fleco, sobre cada asunto pendiente, mande quien mande en España, y con los socialistas hemos tenido dificultades. Con lo de las deducciones cinematográficas la situación fue grave, y no entendemos por qué no se ampliado el plazo de la RIC, cuando el impacto en la Hacienda pública es pequeño.

En lo de la RIC están ustedes más cerca del disgusto por no conseguir un nuevo año de ampliación que del efugio del PSOE al insistir en que el año extra que sí se logró fue «histórico».

Y hemos insistido también en lo de Thomas Cook, en esa modificación de la ley para poder devolver los cinco millones que les cobramos a empresarios que emitieron facturas que luego no cobraron. No entiendo que no se haya resuelto cuando no tiene ningún impacto en la Hacienda estatal. El dinero es nuestro. Hablé con la ministra María Jesús Montero y me dijo que no habría ningún problema, y luego no lo ha hecho. Este tema debió estar resuelto. Y se tiene que resolver.