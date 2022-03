«Europa debería establecer unas líneas rojas y dejar tranquila a Rusia»

Usted asegura que, tras la caída del muro de Berlín, no concluyó realmente la Guerra Fría. ¿Por qué cree que fue así?

Porque los países europeos y EE.UU. no supieron prever las consecuencias de sus movimientos y alianzas porque pensaron que Rusia iba a ser un país menor. De hecho lo es, pero desde el punto de vista de la defensa, es muy potente. Y tanto la OTAN como la Unión Europea se fueron expandiendo hasta los confines de Rusia y en algún caso se llegó incluso a su frontera como es el caso de Letonia. Ahí Rusia se sintió un poco traicionada y amenazada. Pero eso no justifica que haya guerra.

Pero está claro que Putin ha tomando una decisión absolutamente descabellada.

Absolutamente. Es decir, él se habrá sentido defraudado o minusvalorado, pero lo que ha hecho no tiene nombre. Ya no sólo lo que ha hecho ahora, sino los antecedentes. Putin se ha dedicado a amenazar a estados que han sido del imperio soviético y hoy miran hacia occidente. Es el caso de Georgia, Moldavia, o Ucrania. Y en el caso concreto de Ucrania, cuando vio que podía firmar un tratado comercial con la Unión Europea en 2014, obligó a que no se firmara y hubo una revuelta importante que acabó expulsando al presidente de Ucrania y de ahí vino la adhesión de Crimea y la desestabilización del Donbás, incluidas las dos repúblicas independientes de esa región, que han sido reconocidas únicamente por Rusia. Tiene antecedentes.

Se dice que el error fue que Yeltsin nombrara como sucesor a un exagente del KGB.

Es más complicado que eso porque el responsable de la desmembración de la Unión Soviética fue Yeltsin. Y el que creó la actual Rusia fue él dando origen a una serie repúblicas que antes pertenecían a la Unión Soviética.

¿Qué opina sobre que Zelenski se abra a hablar por primera vez sobre Crimea y el Donbás con Putin?

Pues me parece muy inteligente. La solución del conflicto no puede ser otra que se declare neutral Ucrania, lo cual quiere decir que no va a entrar, ni ahora ni después, en la OTAN, y en el caso de Crimea y el Donbás hay que negociarlo. Y a mí me parecería bien que hubiese un referéndum en el caso de Crimea, que ha sido casi siempre parte de Rusia, menos en los últimos años, pues sí la gente va a votar favorable a la adhesión a Rusia por lo menos se formalice ya que ahora no está formalizado este acuerdo con el derecho internacional. Y, en el caso del Donbás, puede seguir siendo parte de Ucrania, de Rusia , o ser un país independiente que a mí no me parecería apropiado. Me parece mucho mejor que pertenezca a uno de los dos estados limítrofes, y que tenga dentro de eso un estatus muy especial y muy negociado. Yo creo que es una solución y hay que acabar con esta guerra como sea y lo antes posible.

¿Opina, como mucha gente, que Putin es un loco peligroso que en cualquier momento podría apretar el botón nuclear?

Esa es la versión interesada. Pero yo no lo sé, aunque muy cuerdo no puede estar. Y lo de apretar el botón nuclear sería ya el último resorte, porque no le queda más nada y, bueno, no creo que lleguemos a ese extremo. Tenemos que parar esto mucho antes. Y esto se para solamente con negociación. Y una negociación significa que todas las partes pierden respecto a sus posiciones iniciales, claro.

Una parte de su conferencia trató sobre las consecuencias económicas del bloqueo económico a Rusia. ¿Realmente parará la agresión a Ucrania?

Hemos entrado en una situación económica complicada. Fíjese que la guerra ha supuesto para Rusia la pérdida de más de 100 mil millones de euros y eso significa más del 65 % de su producto Interior Bruto en 2020. Por lo tanto las consecuencias son tremendas. La respuesta de la Unión europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, etc., ha sido una respuesta económica, es decir de bloqueo económico. No ha existido una respuesta militar. Entonces, el bloqueo económico es muy duro también porque persigue la paralización de todas las reservas de divisas que tiene el Banco Central de Rusia fuera del país, que son unos 300 mil millones de dólares aproximadamente, además de que se bloquean las cuentas que tiene Rusia en el exterior ya sean privadas o públicas. Y las empresas multinacionales que trabajan en Rusia que ya se han ido casi todas. Y se han bloqueado las cuentas y los activos de los oligarcas rusos en occidente. Y hay muchas más medidas.

¿Y eso cómo va a repercutir al resto de países como España?

Se cumple un mes de la guerra. El gran perdedor desde el punto de vista económico, además de Rusia, que puede acabar siendo un satélite de China, es la Unión Europea. Rusia tiene un producto interior bruto de 200 mil euros más que España y menos que Italia. Está entre los dos. Por tanto, este país no puede durar mucho con estas sanciones salvo que le ayude China. Y además quedaría destrozado totalmente. Pero las repercusiones para occidente y específicamente para la Unión Europea son muy serias porque dependemos, en una parte, de materias que proceden de Rusia y de Ucrania. Dos países que al estar metidos en la guerra tampoco pueden realizar con fluidez sus relaciones internacionales. En el caso de Rusia es absolutamente necesario el gas del que Europa es dependiente. Y es una materia prima muy rígida. Es decir, que por mucho que suba el precio vamos a seguir demandando prácticamente la misma cantidad. Y luego están los cereales que vienen de Rusia, pero básicamente de Ucrania, de los cuales algunos se pueden sustituir y otro no. Eso ocurre con el aceite de girasol, que tiene sustitutos mucho más caros.

¿Cuáles han sido los resultados por el momento?

Los incrementos de precios y la inflación ya los tenemos pero puede acabar todo en un fenómenos de inflación sin crecimiento, lo que se llama estancamiento económico. Por tanto, las consecuencias de la guerra ya existen. Y se pueden agravar mucho más. Pero, sobre todo, están repercutiendo negativamente en la Unión Europea. Estados Unidos no está sintiendo los efectos de la guerra. Y puede salir incluso beneficioso en el sentido de que va a exportar muchos más cereales, sobre todo maíz. Pero en Europa, tanto a los países de la Unión como los que están fuera de ella, es muy importante para el conflicto bélico por sus incidencias económicos. Que se termine lo antes posible y que haya un acuerdo que garantice que realmente no vamos a seguir con el conflicto en el futuro.

¿Por qué pone el acento en las consecuencias en Europa?

Porque Europa tiene que sentirse estabilizada, que mañana no surja otro foco. Tiene que normalizar sus situaciones con estos países fronterizos con Rusia que no deberían entrar en la UE. No por Rusia, que también, pero porque no le interesa que entren porque pueden desestabilizarlos económicamente el continente. Me refiero a Ucrania, Moldavia, la propia Turquía.

Pero existen muchos apoyos para que esto sea así.

Sí, pero una cosa es entrar en las instituciones. Y otra tener un acuerdo muy favorable, de vecindad, y negociar sobre las cuatro libertades económicas de circulación: el comercio, la mano de obra, los capitales y los servicios. Estos países podrían obtener las mismas ventajas a corto plazo que entrando en la Unión Europea, pero no participarían en las instituciones y en la Unión Económica y Monetaria. Esas serían las líneas rojas que se establecerían. Y dejaría tranquila a Rusia porque con ella se puede hacer lo mismo. Entrar sólo en el mercado interior.