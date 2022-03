Coalición acusa a Torres de plegarse al gobierno central

El primer cuerpo a cuerpo del presidente Ángel Víctor Torres ayer con la oposición parlamentaria, en este caso con el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, en el debate sobre el estado de la nacionalidad fue tenso y con críticas mutuas aplaudidas por ambas bancadas. El portavoz de CC censuró la mala gestión de Torres en el Gobierno y lo acusó de seguir siendo un presidente «sumiso a las decisiones de Madrid» y de que se ha preocupado más por «ser el hombre de Pedro Sánchez en Canarias que el presidente de ocho Islas». Además, planteó dudas sobre que el Gobierno cuatripartito acabe la legislatura dadas las tensiones que se están produciendo, en una velada referencia, entre otras cuestiones, a la postura de Pedro Sánchez de apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental que critican NC y Podemos, socios en el Ejecutivo. Por tanto, conminó al presidente a «trabajar más» y que no gobierne a «golpe diario de Twitter», sino tomando medidas para «minimizar los daños».

Pero a «este desastre contribuye, también, el camarote de los hermanos Marx en el que se ha convertido su Gobierno», soltó Barragán. «Un Gobierno en el que se critican unos a otros en pasillos y reuniones y, cada vez más, en público», apuntaló.

El nacionalista aseguró que «el PSOE ha vendido al pueblo saharaui a Marruecos, con unos argumentos muy contradictorios, sin contar con sus socios en el Gobierno central». Sobre la gestión, el portavoz de CC desmenuzó muchos fallos del Gobierno empezando por que el presidente canario no es autocrítico, no está gestionando bien las ayudas al volcán de La Palma ni los servicios sociales dados los malos datos en dependencia o en la sanidad. También lo acusó de no haber adoptado medidas reales para afrontar la crisis derivada de la pandemia o ahora por la guerra de Ucrania, pues criticó que se niegue a bajar los impuestos, en concreto, el IGIC en dos puntos. Es más, le recriminó que presume de tener los máximos fondos europeos en la historia pero no han repercutido en el empleo ni en reducir la pobreza. Para Barragán, Torres «aplaude y calla» cuando su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace lo contrario de lo que el presidente vota en el Parlamento, en referencia al incumplimiento del REF. «Y ese silencio, señor Torres, humilla a esta Cámara y a Canarias», sentenció.

El portavoz nacionalista consideró que Torres se atribuye más méritos que los que les corresponden. «Con su repetido ‘ya no puedo hacer nada más’ o el ‘no tengo competencias’, o el ‘voy a esperar a ver qué hace Madrid’ no vamos a ningún sitio», espetó Barragán. Además, Torres les pide apoyo pero «ni escucha ni quiere ver», subrayó, y criticó que no haya presentado ningún dato de ejecución sobre el Plan Reactiva. Además, le recriminó que en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma no defendiera con firmeza el reparto de menores migrantes o más ayudas para los palmeros. Para esos resultados «se podía haber celebrado en Cuenca», se mofó.

Torres le contestó airado y afirmó que su Gobierno «va a terminar la legislatura» y no es sumiso a Pedro Sánchez como ha demostrado en distintas ocasiones. Le recordó a CC que ha gobernado Canarias durante décadas y no ha resuelto los problemas que ahora le achacan. De hecho, censuró que defiendan la bajada de impuestos cuando fueron ellos los que subieron el IGIC en la anterior crisis.

Sobre el Sáhara, el presidente de Canarias le quiso sacar los colores a CC al aseverar que en el programa electoral de Coalición Canaria no se habla de referéndum o de autodeterminación del pueblo saharaui. Torres defendió su gestión teniendo en cuenta todas las crisis que se han sucedido y pidió que sobre la tragedia de La Palma no se haga política.

Asimismo, reflexionó que en estos momentos de guerra no se pueden tener actitudes de frivolidad y «no hay oposición ni gobierno» sino unidad, y apeló a CC, que ha gobernado, a que no se deje llevar por «los populismos, los clichés y la demagogia».