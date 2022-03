El diputado y portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha lamentado en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que el presidente Ángel Víctor Torres haya acudido a esta cita para "atribuirse más méritos que los que les corresponden" y de estar más preocupado por ser "el hombre de Pedro Sánchez" que en el presidente de Canarias.

José Miguel Barragán recordó las palabras de Torres de hace un año -"Estoy seguro de que en el próximo Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria vamos a estar muchísimo mejor que hoy, estoy convencido de ello"- y afirmó que sus previsiones "vuelven a fallar" porque, antes de la guerra en Ucrania, del volcán de La Palma y de la pandemia, "ya le faltaba gestión, trabajo en equipo y le sobraba incapacidad para hacer frente a problemas sobrevenidos".

Barragán incidió en que ante un contexto "incierto" y un escenario económico "preocupante", "nos volvemos a encontrar con un presidente que vuelve a cometer el error de atribuirse más méritos que los que les corresponden y esconde la cabeza en aquellas responsabilidades que no asume o que asume insuficientemente", y que ha abordado los principales temas que afectan a Canarias "no desde la perspectiva correcta y como si fuera otro el que tuviera que tomar las decisiones".

El diputado advirtió de que con el repetido "ya no puedo hacer nada más", el "no tengo competencias" o el "voy a esperar a ver qué hace Madrid" del presidente Torres "no vamos a ningún sitio". Asimismo, le acusó de ser un "mal encajador" y de molestarle que otros "le hagan propuestas". "Estamos viviendo unos momentos en los que se desacredita a quien disiente de la opinión gubernamental. Y disentir no nos hace traidores, al contrario, nos acerca a la realidad que no ven o no quieren ver", afirmó.

UNA REALIDAD "QUE NO ES"

José Miguel Barragán recordó al presidente que el Grupo Nacionalista Canario le lleva advirtiendo desde hace dos años que su discurso debía inclinarse a la prudencia. "Pero no, usted, erre que erre, se ha empeñado en dibujar una realidad que no es y recular luego (...) Mientras siguen viviendo en esa Canarias de fantasía, es el presidente del ojalá, y no hace nada para preparar al Archipiélago para la nueva realidad que se avecina".

"¿De verdad cree que 'todo pasará' y todo volverá a ser como antes? ¿Sin cambiar nada? ¿De verdad? Si es así, le falta conocimiento, asesoramiento, y le sobra ingenuidad", aseguró Barragán, quien añadió que hay que estar preparados para el nuevo escenario global: "Hay que bajar a la realidad y navegar con el mar en contra, ser un buen capitán y no gritar tierra cuando solo se ven olas. Y no hablar de bonanza en medio de la tempestad".

Barragán quiso dejar claro que defender Canarias "es pelear por sus derechos sin importarle lo que diga" el PSOE en Madrid y acusó a Ángel Víctor Torres de ser "un presidente sumiso" a las decisiones del Gobierno y de haberse "preocupado más por ser el hombre de Pedro Sánchez en Canarias que en el presidente de ocho Islas que necesitan de su empuje y firmeza para no caer".

El portavoz nacionalista añadió que a este "desastre" contribuye, también, el "camarote de los hermanos Marx" en el que se ha convertido el Gobierno del Pacto de las Flores, en el que Wse critican unos a otros en pasillos y reuniones y, cada vez más, en público", y lo que califica al Gobierno de Canarias como "irresponsable e incumplidor".

"A GOLPE DE TWITTER"

José Miguel Barragán recalcó que Canarias "necesita un presidente y un gobierno más comprometidos, más decididos, más eficaces" y censuró que en el Ejecutivo canario "se jactan de destinar a la salida de esta crisis más fondos que nadie, cuando esto ha sido posible gracias las políticas que ha tomado la Unión Europea, que no fueron las mismas que en la crisis del 2008, y bien lo saben en el PSOE que gobernó con Coalición Canaria entre 2011-2016", apostilló.

Barragán aclaró al presidente que no puede limitarse a gobernar "a golpe diario de Twitter, a ser testigo de la realidad sin hacer nada, como un comentarista (...) Hay que priorizar señor presidente, y usted que presume de tantos fondos y un presupuesto mayor al de cualquier gobierno anterior, tendrá que valorar si se puede cambiar el destino de esos fondos, si podemos cambiar algunas de las prioridades, porque si los cimientos tiemblan no vamos a poder construir la casa".

"Demuestre que ha escuchado y que esto es un debate real. Demuestre que sabe el significado real de la palabra consenso. Le reconozco que su actitud a veces nos agota, pero aunque el gobierno no esté a la altura de las circunstancias, nosotros vamos a seguir avanzando, no debemos rendirnos, no es una opción no hacer nada, no es una opción refugiarse tras las decisiones de otros", concluyó.