La despensa no corre el riesgo de quedar vacía

No hay motivos para que cunda el pánico ni es necesario llenar las despensas de forma compulsiva. Las grandes cadenas de alimentación defienden que la invasión rusa de Ucrania no provocará un desabastecimiento en los lineales de los supermercados de Canarias. Hacen un llamamiento a la calma y piden a la ciudadanía que no hagan acopio de determinados artículos, como ya sucedió con productos como el papel higiénico al inicio de la pandemia de la covid-19, hace ahora dos años. A lo largo de la crisis sanitaria el comportamiento de los consumidores a la hora de llenar la cesta de la compra ha sido muy atípico. La histeria por el papel higiénico se tornó en pasión por la harina y la levadura y, ahora, con la guerra en el este de Europa, se ha desatado el ansia por almacenar aceite de girasol.

Desde HiperDino, uno de los principales proveedores de alimentos en Canarias, descartan que se vaya a producir un desabastecimiento en las Islas como consecuencia del conflicto bélico. Y «si las estanterías se ven vacías no es por falta de mercancía sino porque los compradores acaparan», apunta el consejero delegado de la cadena, Javier Puga, quien detalla que no es habitual que dos o tres clientes se lleven todo el género expuesto. «Si habitualmente se venden 30 unidades, lo normal es que se vendan a 30 clientes diferentes, pero si dos o tres compradores hacen acopio, otros 27 no encontrarán nada y saltarán las alarmas», detalla. Además, asegura que la compañía no ha percibido en ningún momento una menor llegada de género a sus almacenes, ya que están realizando pedidos más voluminosos de determinados productos ante el incremento de la demanda. «No hay ninguna razón objetiva para hacer acopio», subraya Puga. Ante la avalancha de compradores ávidos por adquirir botellas y garrafas de aceite de girasol, algunas cadenas de supermercados optaron por restringir la cantidad de litros que cada cliente podía llevarse a casa. Esta práctica va en contra de la Ley del Comercio Minorista, que prohíbe limitar el número de artículos que puede adquirir cada comprador. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que este tipo de medidas generan alarma y favorecen la subida de precios. Puga afirma que no poder acotar las cantidades les obliga a reponer el aceite a cuentagotas, para evitar que otros establecimientos más pequeños compren toda la mercancía expuesta para hacer acopio y especular con su precio. Una práctica que han detectado con frecuencia cuando se desata la demanda por un producto concreto. Los lineales de las tiendas pueden estar vacíos a determinadas horas del día por el acopio de los consumidores y no por la falta de mercancía El presidente de Mercadona, Juan Roig, también ha asegurado el abastecimiento de sus estanterías y pidió a los clientes que compren aceite de forma responsable, porque su distribución está asegurada. «No va a haber problemas de falta de productos», insistió en la presentación de los resultados de la entidad celebrada esta semana en Valencia. Roig destacó que, más allá de algunos problemas puntuales como los que se registraron al inicio de la pandemia con el papel higiénico, la compañía cuenta con capacidad suficiente para atender toda la demanda. Además, detalló que en España se produce tres veces más aceite de oliva que la que se demanda. Cada canario consume una media de 9,1 litros de aceite de oliva al año, frente a los 8,9 litros por persona en la media nacional, según el informe Alimentación en España 2021 de Mercasa. Comportamientos atípicos El director regional de Lidl en Canarias, Luis González Garrido, hizo esta semana un llamamiento a la calma. Reconoció que en los últimos meses se han registrado «comportamientos atípicos de consumo» y subrayó que lo importante es que los consumidores recuperen los hábitos de compra habituales, evitando acaparar determinadas mercancías. «No habrá problemas de desabastecimiento, si los consumidores retoman la normalidad», señaló González Garrido, quien afirmó que los supermercados reciben aceite de girasol todos los días. También advirtió que no se pueden desatar las alarmas si se encuentran los lineales vacíos a determinadas horas del día, una circunstancia que atribuye a la compra masiva y no a un posible desabastecimiento. España importa de Ucrania cereales como el millo o el trigo, además del 60% del aceite de semilla de girasol que se consume en nuestro país, por lo que es inevitable que el conflicto bélico tenga consecuencias sobre las importaciones. Aún así, la OCU señala que no hay motivo para la alarma ante un posible desabastecimiento del aceite de girasol ni de otros productos. Según apunta este organismo, el aceite que se está despachando actualmente está elaborado con la cosecha del pasado verano, por lo que una eventual carencia no llegaría a producirse hasta el próximo año. También advierte de que almacenar grandes cantidades de aceite carece de sentido ya que, pasado un año de su envasado, el producto pierde calidad y propiedades. Además, destaca que en el mercado hay alternativas igual de saludables y apuesta por el aceite de oliva, un producto del que España es el principal productor mundial. Al margen de la guerra, el alza de los precios de las materias primas, de la energía y del petróleo, ha afectado al coste de la producción de los alimentos y al transporte. Así, los proveedores han subido el precio de alimentos como la pasta o el café y se ha visto reflejado en el importe que termina pagando el consumidor. Si bien esta tendencia se aceleró en los meses previos al ataque de Vladimir Putin, ahora se ha extendido al aceite debido al exceso de demanda.