Canarias mima el autoabastecimiento

Canarias repiensa su modelo de soberanía alimentaria. La escalada de precios de los alimentos por el encarecimiento de la electricidad, el temor al desabastecimiento por la guerra en Ucrania o la huelga del transporte en la Península han reabierto el debate en el Archipiélago sobre la necesidad de redirigir el rumbo de las Islas hacia el autoabastecimiento. Si bien seguimos muy lejos de ser un territorio autosuficiente, pues apenas uno de cada cinco euros que los isleños gastan en llenar la despensa se destina a productos elaborados íntegramente o cultivados en el Archipiélago. El aumento de la población, el desarrollo del sector turístico y la cada vez mayor dependencia del exterior para comprar materias primas son factores que alejan a las Islas de ese objetivo. La psicosis en parte de la población por adquirir grandes cantidades de determinados productos ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la forma de elevar el grado de autoabastecimiento de las Islas, que se ha reducido paulatinamente desde inicios del siglo XIX con la apertura comercial a través de los puertos y, posteriormente, con el auge del sector turístico. Por contra, estos hitos derivaron en el abandono paulatino del sector primario y en el actual exceso de dependencia del exterior del Archipiélago.

Pero depender exclusivamente de la producción propia cortando por completo los lazos con el exterior no se presenta como una vía infalible para asegurar el suministro de alimentos a la población local. La inestabilidad de la producción agrícola y ganadera, que se puede ver afectada por plagas o catástrofes naturales como la reciente erupción del volcán de La Palma, impide cubrir la demanda con garantías. Así, para evitar los riesgos de uno y otro modelo de abastecimiento, es necesario lograr la fórmula que conjugue la importación y la producción propia.

52% origen vegetal El 52% de los vegetales que se consumen en Canarias son de origen local. Hay productos como la lechuga o los tomates que superan el 90%.

El informe El grado de autoabastecimiento alimentario de Canarias: propuesta de medición estadística elaborado en 2019 por la Universidad de La Laguna (ULL), a petición del Gobierno autonómico, analiza el nivel de autoabastecimiento de Canarias a partir del origen de los productos (vegetales, ganaderos o pesqueros) y el nivel de transformación. Este estudio revela que el 52% de los vegetales que se consume en el Archipiélago son locales; con productos como la lechuga o los tomates que presentan una ratio muy elevada del 97% y 91% respectivamente.

Los canarios somos los españoles que más papas comemos, según datos del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. En el Archipiélago se destinan al cultivo de estos tubérculos más de 4.000 hectáreas, en las que se produce el 60% de las papas que se consumen. Lo que supone que tres de cada cinco kilos de papas que compramos son del país. El resto llega de mercados como Francia, desde donde se importaron 724.000 toneladas el año pasado, o Países Bajos, con 113.00 toneladas, según los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En alimentos como el plátano, la papaya, el aguacate o el mango el nivel de autoabastecimiento es del 100% ya que, por motivos fitosanitarios, su importación está restringida. En el lado contrario de la balanza se encuentran los cereales, que no alcanzan el 3% o las legumbres, que apenas rozan el 5%, pese a que hace años islas como Lanzarote o Fuerteventura eran exportadoras de estos granos.

12,9% origen ganadero El grado de autoabastecimiento de los productos de origen ganadero sin transformar es del 12,9%. Siete de cada diez huevos son de origen local.



El grado de autoabastecimiento de las Islas de los productos de origen ganadero sin transformar es del 12,9%. En este bloque, los huevos son el alimento que registra una ratio más alta. Siete de cada diez huevos que se consumen en Canarias son de origen local, mientras que Alemania, Polonia y Francia son los países desde donde más se importan. Según el estudio de la ULL, la tendencia en el nivel de autoabastecimiento de los huevos es decreciente debido a «las dificultades para competir en precio con las producciones importadas». Esta misma razón es la que explica el escaso peso de la oferta local de alimentos como la leche (1,9%), la carne (12,8%) o la miel (27,3%). En cuanto a la carne, la de menor producción canaria es la de vaca (5,7%), seguida del cerdo (11,7%) y de oveja y cabra (11,9%). El porcentaje más elevado es el de la carne de pollo. De cada 10 kilos de carne de ave 1,5 es de origen canario. El resto de la carne de pollo que se consume en las Islas también se importa de Alemania, Francia y Polonia.

Pese a estar rodeados de mar, solo el 8% del pescado que se compra en Canarias procede de la aguas isleñas. Un porcentaje que se eleva hasta el 59% si el estudio se reduce al pescado fresco. Destaca el alto nivel de consumo de túnidos locales, así como de arenques, sardinas, caballas o jureles, que rondan el 98%. Al hablar de independencia alimentaria hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de dedicar los productos al mercado interior. El informe de la ULL apunta que con el total de capturas pesqueras canarias, el grado de autoabastecimiento en productos de la pesca podría superar la mitad de la demanda. No obstante, las peticiones del exterior, a través de los precios que están dispuestos a pagar por determinados productos, «genera unos ingresos adicionales que se perderían en parte al reorientar el destino de estas capturas y venderlas exclusivamente dentro del mercado canario».

En el último bloque, el de los productos procesados por la industria alimentaria, el cómputo general del nivel de autoabastecimiento de las Islas es del 59%. Sin embargo, tomando en consideración solo los alimentos elaborados exclusivamente con materias primas locales, el porcentaje desciende hasta el 32,8%. El agua embotellada y la harina son los alimentos con un mayor grado de autoconsumo, superando en ambos casos el 77%. Con tasas que rondan el 50% se encuentran los productos lácteos, los cafés e infusiones, las preparaciones a base de cereales, los helados y las bebidas alcohólicas. En el otro extremo se sitúan los aceites, los derivados del huevo y las sopas, que no superan el 0,5%.

59% El autoabastecimiento de procesados es del 59%. Si se analizan solo los alimentos elaborados con materias primas locales, el porcentaje desciende hasta el 32,8%.

El Gobierno regional trabaja en la elaboración del Plan de Soberanía Alimentaria de Canarias para incentivar el cultivo y el consumo de productos locales. Como primeros pasos, Gestión del Medio Rural (GMR), sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha llevado a cabo reuniones insulares con agentes del sector primario en las que han analizado las fortalezas y debilidades del sistema agroalimentario isleño. De estos encuentros resultó una serie de propuestas de actuación para desarrollar en las Islas un modelo agroalimentario sostenible y resiliente. Entre las medidas que se exponen en el documento elaborado tras las reuniones destaca facilitar el acceso a la tierra y al agua, así como a las infraestructuras necesarias para la actividad agraria-pesquera como base para actuar en el resto del sistema agroalimentario. Una medida que, según apunta Pablo Zurita, consejero delegado de GMR, exigirá el compromiso y la inversión de las administraciones públicas y una regulación legislativa que actúe sobre el planeamiento territorial en favor del sector primario.

Hacia la desglobalización

Las propuestas del sector también pasan por diversificar los cultivos, aprovechando las condiciones de las Islas; fomentar la reducción de costes en la adquisición de materias primas y la comercialización conjunta de la producción, para mejorar la capacidad de negociación y la rentabilidad; e incrementar la formación, financiación, innovación y capacidad de emprendimiento. Además, consideran importante potenciar la educación y sensibilización del consumidor en la valorización del sector agrario y pesquero, reforzando los programas públicos de alimentación saludable y ecológica.

«El objetivo no es alcanzar el 100% de autoabastecimiento», apunta Zurita, quien explica que Canarias debe potenciar la producción de alimentos que sean «técnicamente viables por las condiciones del Archipiélago». El problema de regular la actividad agraria es que requiere lograr el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, que puede variar de un día a otro y no mantiene unas pautas fijas. Durante el cero turístico provocado por la pandemia de la covid-19 hubo productores a quienes les resultó complicado dar salida a sus cultivos. «Su producción hortofrutícola estaba destinada a los hoteles, que se encontraban completamente vacíos, y no tenían a quién venderla porque la población residente en las Islas se había reducido cerca de un 18%» con la salida de los visitantes foráneos y el cierre de los hoteles, explica Zurita, quien subraya que esto es señal de que «en determinados cultivos estamos cerca del autoabastecimiento porque de lo contrario habrían sobrado esos productos frescos».

8% origen pesquero Solo el 8% del pescado que se compra en el Archipiélago procede de la aguas isleñas. Un porcentaje que se eleva hasta el 59% si el estudio se reduce al pescado fresco.

Pese a que algunos alimentos del país encarecen la cesta de la compra, los consumidores están cada vez más concienciados de que optar por los alimentos cosechados en las Islas conlleva una alimentación más saludable y, además, se fomenta la economía local. Por lo que la predisposición social a consumir y valorar los productos canarios y la creciente tendencia a la desglobalización y a recurrir a las producciones de kilómetro cero, son ya una realidad sobre la que podrían asentarse los cimientos del nuevo modelo de consumo al que aspiran las Islas.iran las Islas.