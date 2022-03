Frustración en Canarias por la evasiva sobre los migrantes menores en la cumbre de La Palma

Frustración generalizada en las distintas fuerzas políticas canarias por el resultado de la Conferencia de Presidentes del pasado domingo en La Palma en relación con las reclamaciones isleñas en materia de migración, y en particular sobre la necesidad de hacer obligatorio el reparto entre todas las comunidades autónomas de los más de 2.800 menores migrantes no acompañados que ahora acoge Canarias.

La decisión acordada de remitir esta cuestión a una comisión sectorial sobre refugiados y migración, sin ningún propuesta concreta y sin calendario, es considerada por el conjunto de los partidos canarios como insuficiente, lamentando además que ese supuesto acuerdo de puertas adentro de la Conferencia no se haya plasmado en la declaración final de la cumbre.

El Gobierno de Canarias mantiene que el paso dado en los debates internos de la Conferencia va en la buena dirección porque por primera vez el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, pidió explícitamente al conjunto de presidentes autonómicos “corresponsabilidad” en esta materia, y porque ya tres de ellos, los de Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, apoyaron que se establezca un mecanismo para que esa corresponsabilidad esté regulada por ley y se haga por tanto de obligado cumplimiento.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió a reiterar este lunes ese mensaje e insistió en la idea, expresada el domingo tras la cumbre, que éste esta se había dado “un gran paso” hacia el objetivo a partir de la creación de una conferencia sectorial en la que, junto a la acogida de los ucranianos desplazados por la invasión rusa de su país, se analice y se acuerde un sistema de reparto también para el colectivo de menores que incesantemente llegan a Canarias desde África

Menos optimista se mostró el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien aseguró que “no vamos a aceptar como respuesta la buena voluntad a la atención compartida de los menores migrantes”. Según él, en la cumbre “hubo muy buenas palabras del presidente del Gobierno central y de algunos presidentes autonómicos”, pero insistió en que “aquí lo que necesitamos un mecanismo, una regla que diga que cuando los menores no acompañados llegan a cualquier parte de nuestra región, hay que distribuir entre todos los territorios en función de la posibilidad de cada uno de ellos”.

El también presidente de NC recordó la iniciativa legislativa puesta sobre la mesa para que el Parlamento de Canarias, que tiene capacidad para formular leyes en las Cortes Generales, apruebe una proposición de ley “a ser posible de los siete partidos con representación” para llevar a cabo esa modificación legislativa, poniendo el énfasis en la necesidad de que quienes en Canarias se muestran a favor de esa solución mantengan ese criterio en Madrid. Se trataría, aseguró Rodríguez, de una “una ley para que los menores no acompañados se distribuyan con un criterio de Estado de forma justa, sean ucranianos, senegaleses, o mauritanos, porque todos tienen que ser atendidos”.

“Nosotros aceptaremos la cuota de los de las familias refugiadas ucranianas que correspondan a Canarias, pero queremos corresponsabilidad y trabajar por el objetivo final que se pretende, que no es otro que el de aprobar una ley que establezca un mecanismo de reparto de los menores no acompañados que lleguen a cualquier comunidad autónoma”, insistió el dirigente nacionalista.

CC: “Solidaridad impostada”

Desde CC, su secretario general, Fernando Clavijo, se mostró muy decepcionado por los resultados en esta materia en la Conferencia de Presidentes. “Echo de menos que toda esa solidaridad y compromiso con los refugiados de Ucrania no se haya extendido a los menores migrantes en Canarias. No hay ni un sola palabra ellos”, recalcó el también senador de CC.

“Me parece bien la solidaridad, pero tengo la impresión que es impostada en función de cómo va la actualidad”, afirmó antes de preguntarse sobre el interés de los presidentes que participaron en la cumbre de La Palma por “los menores que llegan a Canarias”, que, recordó, “también vienen huyendo de conflictos bélicos, del hambre y de la muerte”.

Clavijo considera que todo lo que se ha dicho en tras la reunión de Sánchez y los presidentes autonómicos sobre la situación de los menores no acompañados que tutela Canarias “son declaración de intenciones” y que al no estar en las conclusiones aprobadas no tiene valor político real.

“Es un asunto suficientemente grave y serio como para que se hable y se acuerde en una Conferencia de Presidentes y requiere que se hable al máximo nivel donde están los presidentes autonómicos”, afirmó el líder de CC, quien se mostró totalmente escéptico sobre la posibilidad de que se logran avances a corto y medio plazo en esa sectorial a la que se ha remitido el debate.

"¿Qué ahora se va a derivar a una Comisión sectorial?, vale, ya lo veremos. Son casi 3.000 menores los que tenemos, ¿por qué va a tener que seguir esperando Canarias?”, se preguntó. Asegurando en este sentido que “es a lo que nos tienen acostumbrados, que Canarias tenga que esperar porque siempre hay otros asuntos son más urgentes”. “Por supuesto que había que hablar de Ucrania, pero se hace un Conferencia de Presidentes en La Palma y no se habla de La Palma ni de ninguna de las cuestiones de Canarias”, resaltó.

PP: “Evitar la llegada”

Por su lado, el PP también lamentó que no se incluya ningún párrafo sobre la cuestión de la tutela de los migrantes menores en Canarias en la declaración final de la cumbre y expresó su “sorpresa” por el hecho de que el presidente de Canarias no exigiera al Gobierno central una estrategia global para acabar con la llegada masiva de inmigración irregular a las Islas.

“La única solución parece que es dar una patada hacia adelante al problema y trasladarlo de sitio”, afirmó el senador popular por Gran Canaria Sergio Ramos. Aseguró “celebrar” que algunas comunidades hayan asumido la necesidad de la “corresponsabilidad”, pero rechazó la idea de que las gobernadas por el PP se están mostrando menos comprometidas que las demás.

“Me niego a que el foco se ponga en el PP”, dijo antes de aseverar que “la competencia de la llegada de estos menores es del Estado, que es quien tiene que impedirla, y la de la tutela de la comunidad autónoma”. Según él, el primer cambio legislativo que hay que aprobar es el de “las repatriaciones y que los menores sean devueltos a sus padres siempre y cuando estén perfectamente identificados en su país de origen”.

Según el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, “está claro que hay un compromiso de extender la asistencia a los refugiados ucranianos a otros colectivos como los menores no acompañados que acoge Canarias”, asegurando que “hay una cierta base sobre el acuerdo pero ahora hay que materializarlo en la conferencia sectorial”. Explica en este sentido que “habrá que avanzar en una doble línea para la distribución de los menores, una en el marco actual, y otra si se concluye, como defendemos y esperamos, que hay que cambiar la ley para establecer un mecanismo fijo”. “En esto empieza a haber más consenso sobre la necesidad de la reforma legal”, recalca Olivera.