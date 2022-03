CC propone medidas anticrisis con los 600 millones no invertidos en las Islas en 2021

Las mencionadas medidas de actuación serán presentadas este lunes por el portavoz del Grupo parlamentario de CC, José Miguel Barragán, al presidente canario, Ángel Víctor Torres. Frente a la postura mantenida por este último sobre su negativa a la bajada de impuestos, Clavijo y Dávila se sienten reforzados en sus argumentos por las declaraciones realizadas por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la postura generalizada en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en La Palma, donde tanto el Gobierno central como el resto de presidentes autonómicos abogaron por la reducción fiscal.

Rosa Dávila plantea acciones que competen tanto al Gobierno del Estado como a la administración canaria, en la medida en que propone reducción en el IRPF, en el IGIC, así como en la bonificación para actividades concretas, como las de transportes, agricultura, comercio y turismo. Según Dávila, cualquier otra comunidad autónoma pagaría por tener la capacidad de regulación normativa que tiene Canarias en materia de impuestos.

Tanto Clavijo como Dávila coincidieron en que el Gobierno canario no debe limitarse a comentar o "ser un mero tertuliano" de la situación socioeconómica y la coyuntura nacional e internacional, sino tomar medidas.

En opinión de la secretaria de Organización de CC, la inflación desencadena una subida invisible del IRPF que afecta a todos los contribuyentes. En el caso de las Islas, está previsto que en la próxima declaración de la renta cada contribuyente pague 185 euros más, si no se toman medidas. Dávila aboga por una rebaja del 0,5% en el tramo autonómico del IRPF para el alivio fiscal de las familias canarias en todos los tramos. Además, apunta la necesidad de una "deflactación" de las tarifas del IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios, lo que supondría un ahorro fiscal para el contribuyente y evitar que soporte una carga impositiva que no tiene en cuenta la pérdida de capacidad económica que afectó a la mayoría de los contribuyentes en todo el 2021.

Ante el actual periodo de inflación y para reducir sus efectos en el ahorro de las familias, CC cree necesario subir en términos absolutos las deducciones actuales destinadas a las familias, a los jóvenes o para ayudas escolares, entre otras. Y defiende que haya nuevas deducciones destinadas a compensar el extracoste de la ultraperiferia sobre el tramo autonómico del IRPF, que beneficien a todos los canarios que tengan unas rentas inferiores a los 39.000 euros si la declaración es individual o menor de 52.000 euros si se realiza de forma conjunta.

En el ámbito del IGIC, los nacionalistas proponen que haya una reducción del tipo general del 7 al 5 por ciento, así como al 2,75% en el tipo reducido, y que el Gobierno canario haga valer su capacidad normativa en este ámbito a través de la aprobación de un Decreto Ley.

Dávila recordó que el Ejecutivo autónomo aplicó un incremento del cero al 3 por ciento a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, por lo que demanda que se vuelva a bajar al cero por ciento. También demanda la aplicación del tipo cero por ciento para el transporte de viajeros y mercancías de servicio público por carretera.

Otra de las medidas consiste en eximir a las empresas del sector primario, que tienen tipo cero, de adelantar el IGIC al Gobierno canario. También abogan en CC por la ampliación del régimen especial del pequeño y mediano empresario y profesional (Repep), con el objetivo de que se amplíe para aquellos que facturen hasta 50.000 euros al año.

Dávila también solicita la aplicación del tipo cero del IGIC a las entregas de energía eléctrica realizadas por los comercializadores a consumidores, con independencia de si se trata de una persona física o jurídica y de la potencia contratada.

En cuando a los impuestos especiales, las medidas ofrecidas por CC son la devolución del 100 por ciento de la cuota del impuesto sobre el gasóleo y la gasolina profesional utilizada por los transportistas como carburante de los vehículos desetinados al transporte de mercancías y pasajeros, así como el usado por los agricultores en vehículos, artefactos y maquinaria vinculados a la explotación agrícola, forestal o ganadera; ampliar la devolución del 100 por ciento del impuesto a la actividad industrial, y deducción del 50 por ciento de las facturas de gasolina para los autónomos en el IRPF, aunque su actividad no esté relacionada con el transporte, autoescuelas y comerciales, que en la actualidad es del cien por ciento.

Clavijo resaltó la importancia de incrementar la bonificación de las tasas aeroportuarias y de navegación, tanto para residentes como para turistas, que es competencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Explicó que, por ejemplo, un turista peninsular que quiera viajar a Canarias debe pagar en estos momentos 450 euros por persona, lo que supone un lastre si se quiere potenciar el turismo nacional.

Canarias, como región ultraperiférica, consiguió la autorización de un Posei adicional de hasta 28 millones de euros, "por lo que proponemos el incremento de la cantidad por unidad hasta que se consuma esos 28 millones", explicó el senador nacionalista, quien también defiende que el incremento del REA hasta los 118 euros por tonelada.

Entre otras acciones, CC reclama una ayuda extraordinaria a la alimentación de 220 euros a unidad de ganado mayor (UGM) para las islas capitalinas y, debido al sobrecoste para las islas menos pobladas, cifrado en un 30 por ciento, que este sea en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro de 280 euros. Además, solicita que de estas ayudas se beneficien aquellos ganaderos que tengan dos unidades de ganado mayor, y no cinco, como ocurre en la actualidad.

Según Clavijo, desde el Gobierno canario se debe incrementar la partida para las ayudas a la potabilización y el agua de riego, ya que la subida del precio de la luz producirá un encarecimiento de la producción de agua.

Otras medidas adicionales que CC pondrá sobre la mesa del Ejecutivo autónomo consisten en la compensación del 100 por ciento del coste de las tarifas portuarias interinsulares en las autoridades portuarias y bajada de tarifas en los puertos canarios; exención del 100 por cieto a todas las declaraciones con base imponible por debajo del millón de euros; exención del 75 por ciento de aquellas herencias y plusvalías aparejadas, cuyo valor sea inferior a los 300.000 euros si se liquidan antes de seis meses desde el fallecimiento y del 50 por ciento de las superiores en el mismo plazo; reducción del coste de notarías y registros en el mismo sentido; aplazamiento del pago de impuestos a través de convenio con entidades financieras, y reducción de los impuestos sobre vehículos sostenibles con baja de los antiguos.

Clavijo señaló que estas medidas deben ser aplicadas con carácter urgente en la medida en que ya el Banco Central Europeo (BCE) ya ha avisado de que alguna medida que supondrá el incremento de los tipos de interés de los créditos, lo que afectará de forma negativa a pequeños y medianos empresarios, familias, comunidades autónomas y estados endeudados.

"¿CANARIAS TIENE QUE SEGUIR ESPERANDO?"

Fernando Clavijo echa en falta que en las conclusiones de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en La Palma alguna mención a Canarias, a la propia isla en la que se desarrolló el encuentro o a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas, que ya suman alrededor de 3.000, y cuya acogida y atención debe asumir casi en solitario el Ejecutivo autónomo. Sobre la ola de solidaridad hacia los ciudadanos ucranianos que se desarrolla en toda España, considera que es "impostada" y en función de la actualidad. El expresidente canario y actual senador de CC recordó que los menores de edad procedentes de varios países de África también huyen "de la guerra y la muerte", a la vez que pueden pasar hasta un año caminando antes de llegar a subirse a un barco. Para Fernando Clavijo, ante la ausencia del Archipiélago en las conclusiones, la citada Conferencia se podía haber celebrado en "A Coruña o Albacete". "¿Tiene que seguir esperando Canarias?" se preguntó el líder de CC, quien añadió que "a esto nos tienen acostumbrados, a esperar". Lamentó que en las conclusiones de dicho encuentro no se hablara de las necesidades de La Palma, del Estatuto de Autonomía, de la transferencia de las competencias de Costas o de los menncionados menores migrantes no acompañados.