Feijóo se presenta en Tenerife como la alternativa del «reformismo tranquilo»

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presentó ayer en Tenerife, en su primer acto público en Canarias, como la alternativa del «reformismo tranquilo» y del «regreso a la centralidad política en España». Se definió como «un político con trazabilidad» y «un militante de la libertad, la paz y la prosperidad». Prometió «serenidad, trayectoria y certezas», y apostó por «un PP de mayorías», una gestión más eficaz de los intereses de los ciudadanos, la mejora de los servicios públicos, la defensa cerrada de Europa y de «una nación unida y no dividida, donde gobiernen los que ganan las elecciones y donde tener puntos de vista distintos no signifique ser enemigos».

Cientos de militantes y simpatizantes del PP recibieron a Feijóo en una mañana muy soleada en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, donde ondeaban banderas de Ucrania en recuerdo de los que sufren la invasión rusa. El presidente gallego, que hizo escala en la isla antes de desplazarse a la Conferencia de Presidentes en La Palma, llegó al acto con música de AC/DC, escoltado por el presidente regional del PP en Canarias, Manuel Domínguez; el máximo responsable del partido en Tenerife, Emilio Navarro, y el recién nombrado coordinador insular de los populares tinerfeños, Lope Afonso. Navarro, que presentó a Feijóo como «el próximo presidente de España», defendió que el PP «no ha nacido del márkentig ni del populismo», y realizó un guiño a la militancia nombrando a personas presentes que «trabajan día a día por este partido». Manuel Domínguez reconoció que la crisis interna abierta en el PP le ha hecho vivir sus peores días en política, por los que pidió disculpas: «No podemos esconder la realidad, el PP ha pasado por los peores momentos que jamás ha vivido (...). Se ha abierto una brecha inmensa, hemos sangrado como nunca y todos sabemos que cuando hay heridas internas, cerrarlas es sumamente complicado». Para Domínguez, Feijóo es «el único hombre capaz de cerrar esas heridas, el único hombre capaz de detener la hemorragia y de devolvernos la ilusión». Y le agradeció que haya dado el paso de convertirse en «la única alternativa al desgobierno de Pedro Sánchez (PSOE)».

Después de estrenarse en Valencia en su primer acto como candidato a presidir el PP, Núñez Feijóo subió al escenario del Parque Marítimo para empezar a mostrar las cartas del nuevo PP que presidirá tras el congreso previsto para abril. Sin nombrar en ningún momento a Vox, marcó distancias con los socios de gobierno del PP en Castilla y León, y defendió una vuelta a la política de centro en España, «con un PP de mayorías, un PSOE sin capacidad de mando, un nacionalismo en la oposición y un país sin representación ni a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP».

El presidente gallego, que milita en el PP desde el año 2000 y desde 1991 trabaja «a las órdenes de los Gobiernos de Galicia y de España», agradeció el respaldo de «55.000 avales que demuestran que el PP vuelve a ser un partido de unidad». Y aseguró que ha dado el paso porque tiene «un proyecto» para España y para el PP, del que destacó que espera conformar un equipo que ofrezca a España un gobierno mejor que el que tiene», capaz de aportar «serenidad, trayectoria, certezas, seguridad y confianza».

Tras presumir de sus cuatro mayorías absolutas y del apoyo de la ciudadanía gallega, desgranó parte de su credo: «Creo en una política de gestión, que cree confianza para que la gente se arriesgue, invierta y cree empleo. En la mejora de los servicios públicos, sin ninguna duda, enmienda ni raspadura. En resolver los problemas dfe los ciudadanos, no crear problemas nuevos ni fragmentar a la sociedad». E insistió en la defensa de servicios públicos como la sanidad y la educación, «pero con libertad y conocimiento en las aulas, no con ideología y manipulación».

Tras un guiño a Correos, recalcó que cree en la política que favorece el crecimiento y el empleo: «No hay que acabar con la riqueza, hay que acabar con la pobreza. El problema no es que la gente gane dinero, el problema es que la gente no tenga empleo». Remarcó que defiende «una política impositiva contenida, unos impuestos bajos que permitan a la gente decidir en qué gasta su dinero», y una administración que ofrece más soluciones que problemas.

Feijóo recalcó que cree «en el reformismo tranquilo», el que «interesa a los españoles», que se basa en «mantener la arquitectura institucional de España, la que hemos creado durante 40 años». Esa defensa del Estado de las Autonomías fue otra manera de alejarse de Vox: «Una cosa es rehabilitar una casa que debe quedar para la historia y otra cosa es destruir la casa cada vez que España cambia de gobierno». También marcó distancias con la ultraderecha al subrayar que cree «profundamente en Europa» y al definirse como «militante de la libertad, la paz y la prosperidad».

«No hay que acabar con la riqueza, sino con la pobreza en este país» Alberto Núñez Feijóo - Candidato a la presidencia del PP en España

«Creo en una política madura, la que he venido practicando todo este tiempo, y dudo mucho que a los españoles les interese ver ahora sea un reality show protagonizado por el presidente del Gobierno de España. Con una guerra a las puertas de Europa y una profunda crisis económica, anunciar un reality show del presidente del Gobierno da un perfecto ejemplo de esta política inmadura y frívola», lamentó.

«Como buen gallego», cerró su discurso con varias preguntas: «¿Por qué tengo que hablar de pactos con otros partidos si quiero un amplio pacto con los ciudadanos? ¿Por qué tengo que establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos? ¿Por qué no puedo aspirar en una política diferente, inspirada en el ayer y pensada en el mañana? ¿Por qué no puedo decir que la nueva política es una pésima política?». Antes de despedirse anunció que hoy pedirá a Pedro Sánchez que «en una situación límite como la actual, baje todos los impuestos a la electricidad, el gas, la gasolina y el diesel».