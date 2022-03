«Rusia ha aplicado la doctrina de la guerra preventiva contra Ucrania»

Estudioso de estrategias y comportamientos de las relaciones entre los países del mundo, Guillermo Pulido no presenta un panorama muy optimista de cómo reaccionará Rusia si la presión internacional se vuelve muy dura. Este experto cree que Putin no va de farol cuando amenaza con armamento nuclear y reitera que la invasión en Ucrania era un episodio ya anunciado hace más de un año.

Politólogo, doctorando en Estudios Estratégicos por la Universidad Pablo de Olavide y máster en Seguridad, Paz y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Guillermo Pulido cree que esta guerra era previsible e inevitable desde el punto de vista ruso. ¿Por qué?

Pues porque las razones rusas, incomprensibles para Occidente, eran muy previsibles, su pensamiento militar y estratégico junto a su política exterior, de convertirse en una gran potencia, lo llevaba, inexorablemente, a considerar a Ucrania un peligro para la supervivencia del actual Gobierno ruso. Mis previsiones eran que este ataque se llevara a cabo en el verano del 2021 pero, al final, se ha retrasado hasta el invierno del 2022 pero ha ocurrido tal y como ellos habían planeado. Ha primado la doctrina de la guerra preventiva, eliminar a un enemigo que ponía en peligro el estatus y al propio Estado ruso. En este conflicto hay que tener muy en cuenta los valores estratégicos de la guerra, se mezclan los valores políticos con los militares. Los estrategas rusos creen que si Ucrania sale de su influencia, esto va a significar la destrucción del Estado ruso y no lo van a permitir. Ellos, ahora mismo, se sienten débiles ante la fuerza militar que puede desplegar los países miembros de la OTAN y, por eso, han optado por una guerra preventiva.

Lo que está haciendo Vladimir Putin, abriendo una guerra, ¿es un planteamiento coherente en un dirigente político?

Lo racional, lo lógico son pensamientos de fundamento coherente. La racionalidad dentro de un planteamiento estratégico, en este caso el del Gobierno ruso, es su capacidad para lograr objetivos y, en su caso, como el objetivo es ser una gran potencia mundial y su propia seguridad, su supervivencia, lo que está haciendo es absolutamente racional. En Europa, naturalmente, no pensamos así y por eso puede parecer una acción sin sentido pero no lo es para el Ejecutivo de Putin que teme por su seguridad si en su entorno fronterizo, permite que se le escape a su control un país como Ucrania, que puede progresar económica y militarmente y acabar con esta estrategia de volver a ser una potencia que buscan los rusos.

Muchos de los expertos que están valorando este conflicto aseguran que el final del régimen de Vladimir Putin está en la propia sociedad rusa, en la apertura de fisuras de su entorno más cercano. ¿Usted también lo ve así?

El entorno del presidente ruso está formado, fundamentalmente, por gente que procede del KGB y del Ejército, por tanto, muy afines a su pensamiento. También hay otros líderes que se mueven en un ambiente que tiene más que ver con el mundo económico pero que son los menos. Este país tiene una clase media muy pequeña, y la mayoría pertenecen a una clase baja muy antioccidental, de forma que un retroceso en su apoyo al actual líder no parece muy cercana. Creo que es importante destacar también que la mentalidad del pueblo ruso no tiene nada que ver con las democracias y los valores que defienden los países occidentales; para ellos, por ejemplo, la defensa de la homosexualidad es un ataque contra su sociedad y una amenaza. Por eso, desde ese punto de vista, la legitimidad de este ataque contra Ucrania es casi total. Esta crisis no está abierta por ser Vladimir Putin ahora el presidente de Rusia, con otro presidente también ocurriría lo mismo; es una forma de pensar, una mentalidad rusa que no ha cambiado y que comparte la mayoría del pueblo ruso.

La Unión Europea y Estados Unidos se han unido en un bloque compacto que está imponiendo sanciones económicas a Rusia. ¿Son lo suficientemente duras e impactantes para hacer daño real?

Todas las acciones rusas destinadas a emprender la invasión de Ucrania y sus posibles consecuencias, como claramente eran éstas de recibir medidas y sanciones contra su economía, estaban contempladas. Quizás han fallado algunas previsiones pero, hace meses, los periódicos rusos filtraron los resultados de un test llevado a cabo por el Ejecutivo de Putin, para calcular los daños y cómo se podía responden a estas sanciones y, por tanto, lo tienen más o menos bien calculado. Lo que creo es que las sanciones económicas no debilitarán la economía política, es decir, aumentarán los monopolios internos y la autarquía. Puede que la población en general sea más pobre pero este sacrificio fortalecerá el amor a la patria y el consiguiente sacrificio. Para ellos, será una prueba que estarán encantados de superar porque lo hacen por el patria y eso lo justifica todo.

Rusia ha planteado la amenaza de usar el armamento nuclear. ¿Hay que darle crédito, de qué tipo de amenaza estamos hablando?

Estamos hablando de un uso parecido al que se empleó en Hiroshima y Nagasaky. Esta afirmación de Putin no es un farol. El arsenal nuclear ruso tiene una capacidad bastante elevada. Tienen por escrito que en una situación similar a la actual actuarían de manera preventiva y causando un daño inacepñtable a los países que la amenazan. La más mínima maniobra que pueda poner contra las cuerdas a Rusia podría ser que actuasen de manera preventiva y nuclear. Ya expliqué que desde hace más de un año se sabe que Rusia podría invadir Ucrania y que, tanto el Gobierno de Zelenski como Europa tenían que haberlo previsto. Ahora ya es un poco tarde. Rusia también ha cometido errores porque parecía que iba a ser un invasión relámpago, sin resistencia casi ninguna y no ha sido así. Los ucranicanos también están covencidos de su deseo de acercarse a Europa, se sienten mucho más occicdentales que rusos y, por tanto, tampco se dejarán vencer. La desorganización de las tropas de Putin puede hacer que este enfrentamiento se empantane, que no haya una socución rápida y eso no será bueno para nadie.

¿Habrá algún tipo de solución por la vía rápida o seguiremos viendo largas colas de ciudadanos intentando salir del país o muriendo en los asedios?

Es muy difícil hacer previsiones de cualquier tipo. Muchas cosas pueden cambiar y hacer que la situación no se parezca en nada al día anterior pero también la situación de guerra puede agravarse. Creo que es importante destacar que Occiddente ha cometido errores de estrategia con el presidente Putin, como habernos dejado llevar por los valores democráticos que hay que defenderlos, pero ahora ya es demasidado tarde y sui sobreactuamos con el tema de Rusia, hay que mirar las cosas con cierta estrategia y no dejarnos llevar a pesar de que, por supuesto, soy defensor de la democracia y sus valores.

Ucrania tiene alguna posibilidad de salir más o menos bien parada de esta invasión?

Lo que se hacía en la guerra fría, para mantener el equilibrio estratégico a pesar de lo horrible de las invasiones soviéticas, fue dejar a los soviéticos que invadieran. No creo en soluciones mágicas y está claro que no se puede cambiar la mentalidad de determinadas culturas. Los rusos quieren recuperar su condición de gran poten