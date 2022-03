¿Por qué el Gobierno del ‘pacto de las flores’ no quiere bajar impuestos en Canarias?

La certeza de que la extraordinaria subida de los precios no tiene nada de coyuntural, sino que ha venido para quedarse durante un tiempo indeterminado, ha traído consigo el debate sobre la conveniencia, o no, de que el Gobierno de Canarias baje impuestos. Se lo han pedido desde la oposición, tanto Coalición Canaria como el PP, y desde la patronal. El argumento de quienes defienden la necesidad de un respiro tributario es que no puede mantenerse la misma carga fiscal sobre las empresas y las familias cuando su poder adquisitivo está cayendo en picado. Pero el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres no va a bajar los impuestos. No quiere. O más bien no puede.

