«Los estados miembros deben delegar más las competencias de inmigración a la UE»

La próxima Asamblea General de la Alianza Libre Europea (ALE) se celebrará en Gran Canaria.

En la última asamblea general, celebrada en octubre en Bruselas, se decidió que el próximo encuentro se celebraría en Las Palmas de Gran Canaria los días 13 y 14 de mayo. Elegimos Canarias porque en el último año hemos trabajado en cómo mejorar las relaciones de los territorios insulares, que comparten las mismas preocupaciones. Desde la ALE queremos difundir las buenas prácticas que se aplican en las islas y sumar entre todos para dar visibilidad a una problemática común.

¿Qué papel ha jugado la ALE en el Parlamento Europeo en la activación del Fondo de Solidaridad para paliar los daños del volcán de La Palma?

Uno de los 49 partidos que forma parte de la ALE es Nueva Canarias (NC). En la última asamblea general se aprobó por unanimidad y con ovación una moción que presentó la formación sobre los fondos europeos que han de llegar a las Islas en general y a La Palma en particular. Nos dirigimos a la Comisión Europea y su respuesta fue que es el Estado español quien debe iniciar la solicitud de fondos, cosa que ya está hecha.

Cuál es la postura de la Alianza sobre la acción de la UE frente a la invasión rusa de Ucrania.

Está muriendo mucha gente y se está produciendo un movimiento de población que nadie esperaba. Nuestra postura es totalmente contraria a la invasión de Vladimir Putin y a favor del respeto de la dignidad y los derechos humanos. Las sanciones son la única manera de presionar al régimen ruso, aunque lamentamos que muchas de esas medidas tengan repercusión en el bienestar de la sociedad rusa y del mundo. Arrastraremos durante años las consecuencias de esta guerra, que se suman a las de la pandemia. También nos preocupa la deriva hacia un rearme global, cuando creíamos que nos habíamos despojado del instinto primario de recurrir a la violencia para arreglar problemas. La máxima prioridad es que haya una negociación con mediadores internacionales en territorio neutro.

Apuestan por la diplomacia, por el envío de armas o por la suma de ambas vías.

En esto, probablemente, no haya unanimidad entre los miembros de la ALE. La unanimidad está en el diálogo y en la negociación para la mediación de los conflictos. El envío de armas es una cuestión delicada, porque si se entregan a civiles no formados pueden provocar bajas en sus propias filas.

¿Teme que Rusia extienda el conflicto a otros países y la UE o la OTAN se vean obligadas a intervenir?

En el mundo político y diplomático lo que impera es la cautela y la prudencia. Nunca se ha solucionado un conflicto con violencia, por lo que hay que impedir a toda costa una escalada de violencia. Desde hace tiempo, a la ALE le preocupa la tendencia hacia regímenes autocráticos y autoritarios, excesivamente personalistas, que derivan en personajes descontrolados que se escapan del dominio de su propio entorno, como es el caso de Putin. Es una aberración de la historia que, después de la trayectoria que teníamos de paz y de trabajo por el bien común, tengamos que estar parando una guerra feroz en la que no se respeta la palabra dada.

¿Qué puede hacer Europa para frenar la escalada de precios de la energía y de productos como los cereales?

Las consecuencias económicas van a impactar en todos los países. Todos los gobiernos, sin excepción, tendrán que tomar medidas para compensar la alteración al alza de los precios por la guerra. Además, la Unión Europea (UE) tiene capacidad para abrir fondos de compensación para todos los países, porque su objetivo es intentar que sus países miembros se mantengan cohesionados en un promedio social y económico equiparable. No interesa que algunos países sufran más y se queden atrás. Por otra parte, se ha acentuado la necesidad de luchar contra la dependencia energética y de materias primas. La ALE lleva tiempo advirtiendo de que los grandes monocultivos llevan a la dependencia exterior y que apartarnos de los modelos económicos cercanos al territorio genera empobrecimiento.

Qué le parece que los países de la UE abran sus puertas a los refugiados ucranianos a la vez que España apalea en su frontera a migrantes africanos.

Hay comportamientos de Estado como no dejar que los migrantes se apeen de las vallas que son criminales. La UE ha reaccionado muy rápido en abrir fronteras, eliminar visados y permitir la libre circulación en caso de extrema necesidad. Lo que no es admisible es que el color de la piel determine la flexibilidad de dar un trato humano y digno al prójimo. Lo que se produce en la frontera sur de Europa es un escarnio y es antihumano. Los estados miembros deben de delegar más las competencias de inmigración a la UE, que cuenta con una visión más global con la que establecer un reparto de cupo mucho equitativo. Las fronteras sur y este no pueden absorber solas a toda la gente que les llega.

A qué atribuye la aparición de plazas para acoger refugiados ucranianos, cuando Canarias lleva años afrontando en solitario una crisis migratoria.

El Estado debe buscar formas más ágiles para estas cuestiones. La situación de Canarias se debe dar a conocer en los medios nacionales, porque es imposible absorber a casi 3.000 menores para los que se necesitan recursos y salidas profesionales. Según los índices de bienestar social y económicos de las comunidades autónomas se debería fijar la colaboración para acoger menores migrantes no acompañados. Es muy triste que la solidaridad humana ante una crisis sea inmediata, mientras que la diplomacia y la política van muy despacio, con miedo y cautela.