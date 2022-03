El Ejecutivo descarta bajar impuestos y compensar la escalada de los precios

El Gobierno de Canarias no va a bajar impuestos. En el Ejecutivo regional, en línea con el llamado pacto de rentas promovido por Pedro Sánchez, ven bien «moderar» los sueldos de los trabajadores y los beneficios de las empresas para así «contener» la «escalada inflacionista», es decir, la extraordinaria y generalizada subida de los precios. Lo que no ven bien, en cambio, es moderar los impuestos para aliviar las cajas de las empresas y los bolsillos de las familias, castigados por la pérdida lacerante de poder adquisitivo y por un recibo de la luz que parece no encontrar techo. En el Gobierno entienden que recurrir a la bajada de tributos sería contraproducente porque podría «poner en riesgo» la prestación de servicios públicos y, por ende, acabar por perjudicar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Torres advierte que la guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto económico en Canarias Ese último, la necesidad de evitar la degradación de los servicios públicos, fue el argumento esgrimido por el presidente Ángel Víctor Torres en el pleno celebrado ayer en el Parlamento de Canarias. El jefe del Ejecutivo contestó así a la pregunta del diputado de CC Pablo Rodríguez, presidente del grupo nacionalista en la Cámara autonómica. Rodríguez le exigió a Torres medidas para paliar «la subida exponencial de las materias primas y de los alimentos básicos». «No podemos permitirnos no tener capacidad de reacción», le espoleó. El parlamentario de Coalición Canaria insistió de esta forma en la petición que el lunes hizo el secretario general de su partido, el también senador Fernando Clavijo, para bajar los impuestos, sobre todo los que gravan los combustibles –llenar el depósito en las gasolineras de las Islas es alrededor de un 30% más caro que cuando en marzo del año pasado comenzó la crisis ruso-ucraniana–. Una petición que secunda la patronal. De hecho, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, también aseguró el lunes, tras reunirse con Torres en el marco del Consejo Asesor del presidente, que empresas y familias «no pueden pagar más impuestos». Sin embargo, en la hoja de ruta del Gobierno para combatir la crisis y la ola inflacionista no está reducir la carga tributaria que soportan los hogares y las pymes. El jefe del Ejecutivo sí abrió la puerta a recurrir en mayor medida al endeudamiento –Canarias tiene más margen que la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas porque su nivel de deuda pública es soportable– y apuntó la posibilidad de reordenar los fondos extraordinarios europeos. Pablo Rodríguez, CC: «El Gobierno debería intentar paliar la subida de los alimentos básicos» En cualquier caso, y en respuesta a la petición expresa de Pablo Rodríguez, Torres garantizó que convocará a todos los partidos firmantes del Plan Reactiva –entre los que está CC, la principal fuerza política de la oposición– a una próxima reunión para tratar de consensuar las medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la crisis causada por Vladímir Putin. No obstante, el presidente del Ejecutivo le recordó a la bancada nacionalista que el PSOE apoyó en 2012 la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) –entonces el tipo general pasó del 5 al actual 7% sin que ni siquiera en períodos de cierta bonanza se haya planteado volver a la situación anterior– como medida para garantizar los ingresos públicos en lo peor de la crisis financiera. La inflación vuelve a dispararse hasta el 7,4% en febrero También el otro gran partido de la oposición, el PP, le preguntó al Gobierno sobre la bajada de impuestos, en este caso al consejero de Hacienda, el también vicepresidente Román Rodríguez. En un tono más beligerante que el de Ángel Víctor Torres, Rodríguez le contestó a la diputada popular María Australia Navarro con cajas destempladas. Navarro pidió medidas de alivio fiscal como, por ejemplo, la introducción de algún tipo de «cláusula antiinflación» en el tramo autonómico del IRPF, sobre todo visto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a hacerlo en el tramo estatal, lo que le costará a cada contribuyente canario una media de 185 euros en la declaración de la renta. «Las familias y las empresas no pueden más, así que anteponga el interés general a su voracidad fiscal», le espetó la parlamentaria del PP al vicepresidente. Rodríguez ni siquiera habló de impuestos y encomendó las medidas para aliviar los bolsillos a Madrid y Bruselas. Tras menospreciar los argumentos «facilones y demagógicos» del PP, el consejero de Hacienda apoyó el pacto de rentas de Sánchez y les pidió a los populares que hagan lo propio. Hay que «moderar» los salarios y los beneficios, dijo Rodríguez, pero no los impuestos. El representante del Gobierno incluso sacó a colación los multimillonarios beneficios de las grandes empresas cotizadas del IBEX 35. «Apoyen al Gobierno, apoyen un pacto de rentas, pongamos límites a la especulación», repitió el vicepresidente, quien como el Ejecutivo estatal también ve necesario sacar los precios del gas de la fórmula para calcular el coste de la energía y, en definitiva, la factura de la luz. Artículos y gadgets perfectos para ahorrar en la factura de la luz Ya al margen de la crisis, Torres expuso que en el actual escenario global, un escenario de «cisnes negros», hay que «estar preparados para sobresaltos» en la economía. El socialista recordó que la invasión de Ucrania no tiene tantos efectos inmediatos como riesgos a medio y largo plazo. Sin ir más lejos, el corte del suministro de gas ruso a Alemania, que cubre un 60% de su demanda eléctrica, tendría graves consecuencias en la economía del segundo país que más turistas envía a las Islas.