Vuelta a la normalidad en el Parlamento canario. La remisión de la pandemia permitirá tras casi dos años que todos los diputados regionales puedan seguir la sesión que se celebrará este martes 8 de marzo desde sus escaños en el salón de plenos. Así lo informó la Cámara regional que recupera su aforo al 100%, después de que Tenerife aplique medidas de nivel 1 por la reducción de los contagios.

De esta manera, los 70 representantes públicos ocuparán sus escaños por primera vez desde marzo de 2020, cuando el estallido de la emergencia provocada por la covid obligó a articular fórmulas que permitieran proseguir la actividad legislativa de la Cámara sin comprometer la seguridad sanitaria. Durante este tiempo, solo una veintena de los diputados asistía de forma presencial en el salón de plenos, mientras que el resto podía seguir la sesión desde la Sala Europa, habilitada para ello, o conectarse de manera virtual y votar de forma telemática.

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, explica que la aplicación de medidas de nivel 1 implica “la obligación de asistir de manera presencial a la sesión”, de tal forma que la sala Europa, que cumplía hasta también también con funciones de salón de plenos para aumentar la presencia física en la Cámara durante los plenos, no prestará este servicio mientras la situación se mantenga. “Decae así la posibilidad de presencia, intervención y votación telemática, fórmula habilitada en 2020 gracias a la adaptación reglamentaria y a un impulso tecnológico realizado en tiempo récord”, expresa el presidente. Estas medidas permitieron que la actividad del Parlamento regional no se paralizara durante la pandemia y que la Cámara no haya cerrado ni un solo día desde el inicio de la crisis sanitaria, tal y como recuerda Matos.

El Parlamento de Canarias no es, sin embargo, uno de los primeros en recuperar la presencialidad total en sus sesiones plenarias. A nivel nacional, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, recuperaron hace varios meses el 100% del aforo. La Cámara Alta acordó en septiembre la vuelta de todos los senadores, mientras que el Congreso permite desde el pasado mes de noviembre la presencialidad de todos los diputados en las votaciones del hemiciclo. Aunque en diciembre, con el avance de la sexta ola debido a la variante ómicron, se retornó al voto telemático.

Algo similar ha ocurrido en los parlamentos autonómicos y algunos ya llevan varios meses funcionando con normalidad y con una presencialidad total. El gallego permite desde septiembre la asistencia de todos los diputados mientras que otros como el andaluz lo hacen desde el pasado mes de diciembre.