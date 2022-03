Podemos Canarias, firme con el espíritu antibelicista del 86

Podemos Canarias sigue firme en su rechazo al envío de armas a Ucrania decidido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que la ex república soviética pueda defenderse de la invasión rusa. La formación morada en las Islas se ha alineado claramente con la dirección del partido y de la mayoría del grupo parlamentario en el Congreso frente a los sectores de la propia organización que consideran que el derecho a la defensa de Ucrania solo es viable si los países occidentales, y en especial la UE y sus Estados miembros, le abastecen de material militar ofensivo. La cultura política anti OTAN de la izquierda alternativa en España, y en especial en Canarias, una de las cuatro comunidades donde ganó el ‘no’ a la permanencia del país en la Alianza Atlántica en el referéndum de 1986, (junto a Cataluña, País VaSco y Navarra), arrastra a Podemos a un posicionamiento que no es unánime en las propias filas, y que de facto da manos libres al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para una rápida ocupación del país vecino.

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, argumenta sin embargo que este ‘no a la guerra’ de la formación morada no es una declaración de neutralidad en el conflicto, sino una apuesta por la «vía diplomática y la negociación» alternativa a la «escalada belicista» que, según ella, significa el envío de material militar ofensivo a Ucrania. Reconoce que esta es «una posición difícil» para el partido en el actual contexto de invasión y sufrimiento del pueblo ucraniano, pero recalca que «defendemos desde el principio que se tiene que hablar en el seno de la UE y de la ONU para lograr un alto el fuego y una tregua para impulsar las vías diplomáticas».

«Enviar armas es contribuir a una escalada de la violencia que no va a salvar vidas y no va a mejorar la situación de los ucranianos que están tratando de salir del país», señala la dirigente canaria en consonancia con lo expresado por la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. Apoyan sin embargo el envío de armas al país invadido por Rusia la vicepresidenta segunda del Gobierno central y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el sector catalán de la formación, En Común Podem.

Esta división en Podemos marcó el pasado miércoles el debate producido en el Congreso durante la comparecencia de Sánchez para explicar la posición española, en la que el presidente anunció el apoyo español a Ucrania de forma directa con material militar ofensivo, como están haciendo otros muchos socios comunitarios, y corrigiendo así su posición anterior en la que España solo aceptaba participar en esa ayuda militar a través de fondo común habilitado en el seno de la propia UE.

«Pedimos que la gente se moje. Estamos hablando de dos modelos, el de las armas y el antimilitarista. No somos neutrales y creemos que hay que buscar respuestas para la diplomacia», insiste al dirigente canaria de Podemos pese a la evidencia de que Putin empezó la guerra por su cuenta, rechazó previamente la salida diplomática y negociada, y persiste en una invasión que ya ha provocado más de 2.000 civiles muertos y la destrucción de muchas ciudades del país.

Fuentes rechaza el argumento de que no ayudar militarmente a Ucrania suponga dar carta blanca a Putin para culminar la invasión, y también cree errónea la idea de que más armas en la contienda vaya a condicionar el desenlace de la operación emprendida por el presidente de Rusia. «Si la única solución que ponemos sobre la mesa es la del envío de armas, eso puede ayudar a Ucrania, pero no resuelve el problema de fondo, que es la guerra. Para lo que se creó la UE es para defender la paz y la democracia», resalta

La dirigente canaria asegura que este rechazo a la participación española o de la UE en la guerra desatada en Ucrania no puede poner en duda la condena por parte de Podemos a la invasión y a la figura de Putin y cree que hay interés en otras formaciones políticas en tergiversar el mensaje de fondo de los morados. «Nos oponemos frontalmente a Putin, a la invasión y a lo que está haciendo en Ucrania. Nunca vamos a estar del lado de un loco como Putin, que está empujando a Rusia, a Ucrania y todo el mundo a una posible Tercera Guerra Mundial», resalta. Según ella, «hay políticos y medios de comunicación que dicen que Putin es comunismo, que Podemos es comunismo, y a partir de esa falacia buscan una asociación de ideas para perjudicarnos».

Respecto a la división en Podemos en torno a esta crisis, Fuentes también cree que no es real y que está alimentada desde fuera de la organización: «Que nosotros apoyemos al Gobierno del que formamos parte no quiere decir que no tengamos nuestra posición y digamos y ofrezcamos alternativas. No somos hipócritas», afirma antes de aclarar que «si Pedro Sánchez anuncia que va a enviar armas, las enviaremos, pero hay que ir un paso más allá y defender opciones de negociación y exponer propuestas concretas para que eso sea viable. Llevamos tres días hablando de arMas y no de soluciones diplomáticas», insiste.

Fuentes asegura que Podemos Canarias defiende en su totalidad esta posición contraria a la intervención con armas en la crisis de Ucrania y cree que también lo hace de la mayoría de la sociedad canaria, que según ella ha demostrado, como en el referéndum de la OTAN, su «espíritu antimilitarista y de apuesta por la paz».