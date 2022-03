Cs carga contra CC por beneficiarsedel «transfuguismo» de Vidina Espino

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) cargó ayer contra CC por «beneficiarse» del «ejercicio de claro transfuguismo» que consideran que ha llevado a la práctica la diputada regional, Vidina Espino, ex de la formación naranja, al anunciar que a partir de ahora y para lo que resta de la legislatura «prestará» su apoyo a la formación nacionalista en el Parlamento de Canarias. La formación que lidera Inés Arrimadas cree que ese apoyo de Espino a una formación por la que no fue elegida parlamentaria «pervierte la voluntad de los votantes» que apoyaron a Cs en las elecciones autonómicas, y considera a CC tan culpable de esta situación como la propia diputada ahora integrada en el grupo mixto de la cámara regional.

Desde Madrid, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, aseguró «que todas las personas que hemos suscrito un compromiso ético interno tenemos que cumplirlo y dejar el acta de diputado si cambiamos de posición o de partido, no solo por coherencia, sino porque esto afecta a la voluntad de los votantes». Según él, en el caso de Espino, «los votantes no han votado a este señora, sino a una lista de partido, que lleva un programa electoral detrás, unos valores, unos principios y unas ofertas que ahora los votantes no verán reflejadas en su apoyo a CC». «Cuando esta persona cambia de opción está defraudando el sentido del voto que la llevó al Parlamento de Canarias», resalta Bal.

El portavoz naranja en el Congreso, que considerar el caso de Espino un «claro ejemplo de transfuguismo», reprochó además a la formación nacionalista que se aproveche de ello.

Espino abandonó en julio la formación naranja como respuesta a la negativa de Cs a votar contra la reforma del REF realizada de forma unilateral por el Gobierno central, perjudicando con ello a las Islas. Desde entonces los naranjas iniciaron una ofensiva contra ella intentando, de una lado, declararla formalmente tránsfuga y, de otra, apartarla de la portavocía del grupo parlamentario Mixto y obligarla a pasar al grupo de los ‘no adscritos’. El Consejo Consultivo, a petición de la Mesa del Parlamento, rechazó tal reclamación, para la que los naranjas contaron con la complicidad de NC y Podemos.

Cs, sin embargo, ha seguido erre que erre. Ayer insistía Bal en el caso de Espino «no solo se trata de una persona que quiere sobrevivir políticamente en lo personal y seguir viviendo de la política, sino que hay una oferta y una intencionalidad clara por parte de otro partido, CC, que le motiva a adoptar esta decisión».

Cabe recordar que Bal presentó en octubre, junto al diputado de la formación en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, una petición formal a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso para que declarara formalmente a Espino como «tránsfuga» y que así constara a efectos de cumplimiento de los partidos firmantes de dicho pacto. Los partidos integrados en él, sin embargo, no han activado desde su creación dicha comisión y no han acordado por tanto nada al respecto.

La ofensiva a Espino se repitió también en Canarias por boca del coordinador regional del partido, Enrique Arriaga. Este sostiene que la que fuera excandidata a la Presidencia del Gobierno canario pervierte el sentido del voto de las urnas al anunciar que, sin afiliarse, colaborará con CC. «Más aún cuando, asegura colaborará con un partido que ha regenerado su proyecto y se ha sacudido los vicios».

El coordinador naranja en las Islas insistió en un comunicado en que «ningún votante de Cs votó a nuestro partido para que sus decisiones las tomara la formación nacionalista. Es más, durante la campaña defendimos que terminaríamos con la burbuja de Coalición Canaria, palabras que una y otra vez repitió Espino como candidata de los liberales para presidir el Gobierno de Canarias». Para Arriaga «es sonrojante escuchar ahora a Vidina Espino verbalizar que mantendrá su independencia política pero que actuará de forma activa y leal a las indicaciones de Coalición Canaria. Menosprecia a los votantes y dice mucho de sus férreos principios».

Arriaga acusado a Espino de traicionar a la democracia y de perder toda su credibilidad. «Es una tránsfuga de libro, mantiene el acta que obtuvo por la formación naranja y se vincula a otro partido pervirtiendo el sentido del voto de los ciudadanos”.

El partido liderado por Arrimadas considera que, el no dejar el acta tras abandonar el partido demuestra «el egoísmo de quien actúa de esta manera», y agrega que «los políticos representan a un partido a unas siglas y llegan a unas institución tras la confianza depositada por la gente que nos ha votado».