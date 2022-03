El PP se conjura para eliminar la plusvalía en las herencias en todos los municipios

Manuel Domínguez, presidente del PP en Canarias, tiene clara su primera iniciativa al mando del partido: acabar con el impuesto de plusvalía en los supuestos de inmuebles adquiridos ‘mortis causa’ (por fallecimiento de su titular). Y para ello ha comenzado una campaña en los ayuntamientos canarios para implantar la bonificación del 95% del pago municipal en las herencias. Así lo ha anunciado el presidente esta mañana en una rueda de prensa junto algunos de los alcaldes y concejales populares. "Son muchos los canarios que han tenido que rechazar las herencias por no poder asumir los pagos de los impuestos y las administraciones no podemos ser cómplices de esta situación", apuntó el presidente. La plusvalía en herencia es un impuesto municipal sobre el incremento del valor de un inmueble, contando desde que se adquiere hasta que se deja en herencia y aunque se conoce comúnmente como plusvalía municipal suele recibir el nombre oficial de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana.

En los Llanos de Aridane (La Palma) ya se ha implantado esta medida y en otros municipios como Breña Baja (La Palma), Los Realejos (Tenerife) o Arrecife (Lanzarote), ya se está trabajando en ello, según explicó Domínguez. "No es una promesa, es una realidad que ya está en marcha en muchos consistorios", añadió el presidente popular, quien aseguró que la medida se "peleará" no solo en los municipios donde gobiernan sino también en aquellos donde ocupan la bancada de la oposición. Es el caso del ayuntamiento de la capital Gran Canaria donde el PP ya solicitó la semana pasada que este impuesto de plusvalía sea prácticamente eliminado y según anunció Domínguez "la propuesta ya se estudia y ha sido aceptada por el grupo de gobierno". La ordenanza actual fija una bonificación del 10% del importe de la cuota íntegra del impuesto para las transmisiones de terrenos por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptantes, siempre y cuando el caudal hereditario adquirido y sometido a gravamen no supere los 200.000 euros del valor catastral.

Para la plusvalía por herencia o donación, como cualquier impuesto, hay que considerar la base imponible y el tipo impositivo. El primer concepto, el de base imponible, hace referencia al incremento del valor que ha experimentado a lo largo de un tiempo determinado. Para su cálculo, se debe considerar el valor catastral (el valor del suelo, que se puede encontrar en la factura del IBI) y el porcentaje de incremento. Este último se obtiene al multiplicar el número de años que transcurren desde que se adquiere el bien hasta que se dona o se deja en herencia, por el coeficiente que establece cada ayuntamiento. Hay un límite para fijar este coeficiente, de manera que el más alto será el 3,7% correspondiente al periodo entre uno y cinco años. El menor a aplicar es del 3%, para los bienes que tengan hasta 20 años. El tipo impositivo, que es la otra parte del impuesto que hay que considerar, también es fijado por cada ayuntamiento y también tiene un límite: el 30%.

El Tribunal Supremo abrió la posibilidad de probar que no ha habido incremento del valor del bien dejado en herencia, por lo que el impuesto no se puede aplicar. De esta forma, la persona que hereda o recibe el bien en donación puede recopilar pruebas que indiquen que el bien no ha aumentado su valor, para lo que recurrirá a las escrituras públicas.

El presidente popular ha puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid para defender que disminuir «la presión fiscal» conduce a mejorar la «recaudación» ya que allí se aplica la bonificación del 95% sobre la plusvalía. Por lo que ha defendido que Canarias debe seguir este camino para acabar con el «alto índice de pobreza y de desempleo».