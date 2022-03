Una política útil

Ayer decidí anunciar que –junto con otros ex cargos públicos y compañeros de Ciudadanos– voy a colaborar, a partir de ahora y durante lo que quede de esta legislatura, con Coalición Canaria. Lo hago como persona independiente, sin responder a mandato partidario, pero trabajando lealmente con quien creo que representa hoy el único proyecto de centro y centrado en Canarias, un partido que pone la defensa de lo nuestro y de quienes aquí vivimos por encima de instrucciones de jerarquías nacionales. Entré en política para servir a nuestros vecinos, a la gente de aquí, no para que nuestro voto en el Parlamento de Canarias sirviera para negociar el alcalde de una capital peninsular.

Tengo la convicción de haber acertado en esta decisión. Coalición Canaria estuvo mucho tiempo en el Gobierno, a veces con el PSOE y otras veces con el PP. Creo que su paso por la oposición ha servido para regenerar el partido, para que se sacudiera alguno de los vicios que se instalan por estar demasiado seguido en el poder, y que ha logrado refundar su proyecto, repensar sus políticas, organizar sus prioridades y acercarse a las preocupaciones y necesidades de la sociedad isleña.

Soy una persona normal y corriente, alguien que nunca se había dedicado a la actividad política, que ha trabajado durante 20 años como periodista, la mayoría de ellos en Antena 3 TV, y que decidió incorporarse a la actividad pública poco antes de las pasadas elecciones autonómicas, respondiendo a una petición personal que me hizo Albert Rivera.

Decidí dar el paso y comprometerme con un proyecto y un liderazgo que me ilusionó, como a muchos miles de personas más en toda España. Vine a la política para ser útil, para ayudar a centrar España, para trabajar desde la moderación por un país donde lo importante no fuera lo que nos diferencia, sino lo que nos hace iguales. Quería cambiar la vieja política, los juegos de poder y la pelea por los sillones. Creo que demostré que esa era mi intención cuando –tras las elecciones– intenté negociar gobiernos de centro, gobiernos moderados. No pudo ser, en muchos casos porque hubo ‘compañeros’ nuestros que cedieron al ser tentados por el poder y entraron a formar parte de gobiernos diferentes a los que le habíamos dicho a la gente que defenderíamos. Otros compañeros y yo nos fuimos a la oposición, y hemos hecho desde entonces una oposición activa, sin renunciar a nuestros compromisos y convicciones.

Tras la derrota en las últimas elecciones generales, el que era mi partido, Ciudadanos, perdió el rumbo. Se impuso una dirección asustada por esa derrota, que comenzó a dar palos de ciego y cometer errores cada vez mayores. La gota que colmó el vaso de mi paciencia se produjo con el incumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros votantes. Para mí –como para muchos compañeros más– eso supuso cruzar una línea roja, la de traicionar a los canarios, votando en contra de nuestros derechos en el Congreso, votando en contra de nuestro REF el pasado mes de julio, traicionando lo que dijimos en campaña, lo que nos prometió Inés Arrimadas, cuando dijo que Ciudadanos siempre apoyaría el REF, porque los canarios no pedíamos privilegios, sino igualdad.

Para mí, el compromiso con mi conciencia está por encima de cualquier partido. Vine a la política para traer a ella la voz y las preocupaciones de la gente, porque yo no soy un político profesional. Creo que la política es un compromiso personal que se desarrolla durante un plazo temporal, para luego volver al trabajo de cada cual. No estoy aquí por los sillones, yo también fui tentada, y rechacé ocupar cargos y puestos.

Cuando protesté y pedí explicación por lo del REF, en mi partido me mandaron a callar y me dijeron que Canarias era un problema para el resto de los españoles. Esa afirmación fue la que me convenció de que había que dejar Ciudadanos. Les prometo que no me resultó fácil. Había puesto mucha ilusión en esto: para presentarme como candidata a la Presidencia del Gobierno, renuncie a mi profesión delante y detrás de las cámaras de televisión, que me apasionaba, y me puse a trabajar como profesora, porque nunca he creído que la política sea un oficio. Mis compañeros tuvieron que renunciar también a su profesión, para descubrir dos años después que el partido no cumplía sus compromisos y traicionaba a los canarios. Nos fuimos junto a decenas de afiliados, cientos en los últimos meses se han ido. Me caracterizo por decir siempre lo que pienso, algunas veces eso me mete en problemas, pero siempre voy a decir lo que creo: sé que algunos me acusarán de ser una tránsfuga, pero no es verdad. Ser tránsfuga es otra cosa. Mi renuncia a seguir en Ciudadanos no servía para apoyar cambios de gobierno o mociones de censura, ni para mejorar en ningún sentido mi situación económica o política. Dejé Ciudadanos para poder cumplir mi compromiso con los votantes, defender a Canarias y exigir para nuestras Islas lo que nos corresponde en justicia, como el REF, y para luchar contra el último atropello a nuestras empresas con la RIC. Si defender a Canarias es ser tránsfuga, pues entonces debe ser que lo soy, y yo no me he enterado.

En este tiempo en las instituciones he comprobado qué hay personas, equipos humanos, que trabajan por el interés de los canarios, y por eso he decidido colaborar, a partir de ahora, de forma independiente y durante lo que quede de legislatura, con Coalición Canaria. Tengo la confianza de haber acertado en esta decisión, y el deseo de seguir trabajando por una sociedad más equilibrada y próspera, más justa y cohesionada, para dejar a nuestros hijos un mundo siquiera un poco mejor del que nos hemos encontrado.