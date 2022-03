CC y NC apoyan la entrega de armas a Ucrania frente al “no a la guerra¨ de Podemos

Los partidos canarios han expresado esta mañana casi unánimemente su apoyo a la decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de enviar armas ofensivas directamente a Ucrania para que este país se defienda de la agresión rusa, y a favor de poner en manos del país invadido por el “autócrata” Putin todas las medidas que también se adoptaron en el marco de la UE. Tanto los representantes de los dos principales partidos estatales, PSOE y PP, como los de los partidos nacionalistas, CC y NC, han respaldado el anuncio realizado ayer por Sánchez de entrega “bilateral” de material bélico a Ucrania, y sólo la diputada canaria de Unidas Podemos, Meri Pita, se ha desmarcado de esta posición al defender un “no a la guerra” y apostando únicamente por las sanciones económicas a Rusia y por las “vías diplomáticas” para Poner fin al conflicto.

En el marco de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar la posición española respecto a la invasión rusa de Ucrania, todos los diputados canarios consultados o que participaron en el debate condenaron con firmeza la agresión y descalificaron enérgicamente a Putin, expresando su preocupación por el peligro que éste representa para la paz y la seguridad en Europa. Hubo sin embargo posiciones matizadas respecto a la actitud del Gobierno de Sánchez por parte del PP, y una clara enmienda parcial por parte de Podemos.

Los dos representantes nacionalistas, Ana Oramas, de CC, y Pedro Quevedo, de NC, respaldaron a Sánchez aunque con distintos tonos y ángulos de análisis en cada uno de ellos. Oramas expreso el apoyo de su partido “en todas las decisiones que como presidente tenga que adoptar en el marco de Europa para defender Ucrania”, y no solo respaldó la actuación de España, sino que hizo un llamamiento “a ser valientes frente a la fuerza bruto de Putin”. Destacó que “si las Islas Canarias están en la frontera Sur de Europa, Ucrania es la frontera norte de los europeos y aunque no es un país de la OTAN, no podemos consentir que los países amigos sean atacados, invadidos y masacrados”.

La voz de CC apuntó que es imposible ponerse en lugar de lo que está dañado el pueblo ucraniano y seguro que “se me hiela la sangre solo de pensar que Canarias, en el otro extremo de Europa, en su condición de frontera sur, pudiera se agredida por algún país y que se nos deja abandonados a nuestra suerte”. “Lo único que me da confianza y tranquilidad es saber que tenemos detrás del paraguas de España, de la Unión Europea y de la OTAN”, recalcó Oramas, quien apostó por “sancionar con toda la dureza un gobierno nostálgico del comunismo que quiere aplastar por la fuerza a democracias de países soberanos y pacíficos”. Según ella, las intenciones de Putin son “no solo acabar con la democracia en su país, sino que también desea hacerlo fuera de su país”, y aunque resaltará que “nadie quiere conflictos y mucho menos los canarios”,

Oramas criticó con dureza a quienes en España han decidido “ponerse al lado de los criminales y lo del lado de las víctimas, del lado de Putin y no del lado de la democracia”, algo que considera que están haciendo los socios parlamentarios del Gobierno, y confío en que el presidente ruso “acabe algún día pagando ante la Justicia y ante la Historia los crímenes de sangre que está cometiendo con el pueblo de Ucrania”.

Pedro Quevedo, por su lado, denunció “sin ambajes” la “inaceptable agresión del autócrata Putin al pueblo de Ucrania”, y lamentó tanto “el sufrimiento de los ucranianos”, como el del “pueblo ruso” víctima de su propio líder “porque los autócratas no representan a su pueblo”. El diputado, que junto con ERC son los únicos que Gobierno que apoyan a Sánchez, también alertó sobre las “consecuencias que sufrirán los pueblos de Europa si esta situación no se corrige” porque “la cuestión energética no es cualquier cosa para empezar a considerar los efectos”. El diputado de NC recordó que “los canarios nos hemos manifestado siempre en contra de la guerra, a favor de la paz y en contra de la escalada del militarismo”, pero pensó que en el actual contexto “la debilidad de la UE, la más mínima fisura de la posición unánime de la UE, es gasolina para el autócrata”.

A partir de ahí, Quevedo expresó “el apoyo total” de NC al Gobierno español ya las instituciones de la UE “para poner en marcha todo el conjunto de medidas que sea posible para que Putin entienda que no puede ir por este camino, y que el coste que va a tener para sí mismo, y para sus amigos los oligarcas de turno, es inasumible”. Eso implica, recalcó. “firmeza y la utilización de todos los recursos disponibles, en todos los alrededores disponibles de presión que se pueden ejercer contra un dictador de esta catadura”. “No a la guerra, pero tampoco instalaciones al autócrata”, remató.

Podemos: diplomacia y sanciones

La diputada canaria de Podemos, Meri Pita, sin embargo, consideró que aunque “Ucrania tiene todo el derecho del mundo a defenderse de sus invasores, el papel de Europa debe ser diplomático y con medidas y sanciones que de verdad hacen daño al invasor”. Según ella, “enviar armas para que mueran ellos no es la solución”, por lo que cree que “Europa lo que debe hacer es implementar todas las medidas de solidaridad con los refugiados, convertir a Europa en la retaguardia de la campaña de Ucrania ya la vez atacando la cohesión del régimen ruso mediante la guerra económica”.

Apostó además “por la acogida de todos los refugiados no solos de Ucrania sino de otros conflictos que no tienen desgraciadamente para ellos el mismo tratamiento mediático como Palestina, Sáhara, o el Sahel”, recordando que “en Canarias llevamos tiempo clamando por los derechos de los migrantes que vienen huyendo de la guerra del hambre, de distintos conflictos y no ha habido respuesta solidaria por parte de Europa”. “Ninguna guerra soluciona nada, abogamos como el respeto a todos, a todas las personas refugiadas que huyen de las distintas guerras que desgraciadamente asolan hoy el mundo”.

Preguntada sobre si este "no a la guerra" de Podemos no supone una carta blanca a Putin para ocupar Ucrania y hacerlo territorio propio, con la amenaza que supone para otras repúblicas vecinas o para la propia UE, Pita insiste en que “Ucrania debe defenderse y Europa hacer la guerra desde la solidaridad con los refugiados, desde la presión diplomática y económica al invasor”. “Ninguna guerra se acaba en el campo de batalla, allí solo mueren las gentes de los pueblos que no son los que acuerdan las guerras, pero ponen los muertos. Las guerras siempre acaban en acuerdos diplomáticos”, concluyó Pita para enfatizar su apuesta por la negociación con Putin.

PP y PSOE, en sintonía

Desde el PP, Guillermo Mariscal, pone el foco precisamente en la división en el seno del Ejecutivo y de sus socios parlamentarios respecto a este conflicto y remarcó que “el PP ofrece todo su apoyo para abordar esta crisis sobre todo lo que tiene que ver con el gasto en Defensa y a la necesidad de involucrarnos como piden los socios europeos”. “En este conflicto el socio seguro de Sánchez y el que le garantiza el apoyo necesario para futuras acciones es el PP”, insiste Mariscal, quien además remarca que desde Canarias hay que vigilar los posibles efectos económicos de la crisis internacional en sectores como el turismo o el cierre de los puertos canarios a los barcos con bandera rusa.

La diputada tinerfeña del PSOE Tamara Raya destacó por su lado “con el apoyo generalizado al Gobierno para que lleve a cabo esas medidas necesarias de respaldo a Ucrania y más sabiendo que ya hoy han muerto más de 2000 civiles”. Sobre las discrepancias de los socios parlamentarios del PSOE, incluida Unidas Podemos como formación integrada en el Ejecutivo, Raya asegura que ese “no a la guerra” es un “eslogan gratuito” porque ese mensaje “debe ir acompañado de medidas que sirvan a Ucrania para defenderse”. Añade que el conflicto “tendrá incidencias económicas en Canarias y tenemos que estar alertas e ir adoptando las medidas necesarias para hacerles frente, sobre todo lo que tenga que ver con la parte energética”.