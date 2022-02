«Ucrania por la paz»

La desazón, la incertidumbre, la tensión y el enfado se palpa en cada esquina del pequeño centro comercial Aqua Mall en Adeje. Hasta allí se han movilizado al menos medio centenar de ciudadanos ucranianos, rusos y de otros países bálticos asentados en la isla de Tenerife, para mostrar su repulsa a los acontecimientos bélicos que están rompiendo su país, rechazar el comportamiento y las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, y apoyar –aunque sea en la distancia– a los familiares y seres queridos que han quedado a merced de la guerra en Ucrania.

Con el corazón en un puño y la eterna duda sobre cómo se encontrarán sus allegados en esos instantes, varias generaciones de ciudadanos del este ondean las banderas de Ucrania, Lituania e incluso Canarias, para solidarizarse con sus compatriotas. Dos pancartas escritas en ucraniano e improvisadas en las mismas banderas del país, destacan entre el gentío. Ambas muestran los mensajes sobre los que versa el encuentro: Ucranianos de Canarias por la paz y Stop guerra en ucrania. Varios miembros de la comunidad se turnaron para decir unas palabras de aliento al resto de asistentes que hacen un esfuerzo por frenar las lágrimas.

A la concentración han acudido juristas para dar apoyo legal a los ucranianos residentes en las Islas

Canarias cuenta entre su población con 1.378 ciudadanos de nacionalidad ucraniana, un grupo que, aunque minoritario entre el colectivo extranjero residente en el Archipiélago, ha mantenido altibajos durante los últimos años según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Casi todos residen en Tenerife, que alberga 975 ciudadanos de esta nacionalidad. No obstante, gran parte de ellos se han asentado en el sur de la isla, concretamente entre Adeje (23%) y Arona (15%). El siguiente municipio más poblado de Canarias es Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra el 13% de los ucranianos de las Islas. En el conjunto del país, más de 112.000 ucranianos viven en España y casi el 56% de ellos residen en tres autonomías: Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.

La mayoría acude a la cita –improvisada esa misma mañana– luciendo con orgullo las ropas tradicionales ucranianas; la vyshyvanka o sorochka. Se trata de una camisa blanca bordada con diferentes símbolos, como diamantes, líneas onduladas, rosas o círculos concéntricos, en colores blancos, rojos, negros o amarillos. Para los ucranianos esta prenda es un oberig, pues supone una forma de protección, como señala Dmytro Shatruk, vicepresidente de una de las asociaciones de ucranianos en las Islas, que justamente se conoce como Oberig. También han acudido a la cita la Asociación de Ucranianos en Tenerife o la Asociación Ucranianos en Canarias. Les acompañan juristas que en la jornada han querido ofrecer su apoyo legal a cualquiera de los residentes ucranianos en las Islas.

Los problemas de conexión telefónica que sufre el país mantienen en vilo a sus familiares

La abogada Irina Zhai es una de ellas. «Llevo toda la mañana recibiendo llamadas de personas que residen en Tenerife para darles consejo jurídico», explica. Las peticiones son variadas. Algunos han mostrado a Zhai su máxima preocupación por la próxima fecha de expiración de su visado de trabajo y otros se muestran inquietos porque se les acaba el contrato de alquiler en las Islas. «No podemos hacer mucho pero estamos facilitando contactos, sobre todo con el consulado», resalta Zhai, que lamenta que no exista ningún órgano de este tipo en las Islas. «Solo tenemos uno en Málaga y otro en Barcelona, pero desde las asociaciones ucranianas de Tenerife siempre intentamos mantener el contacto», explica.

«Estamos aquí para detener la invasión; son tiempos difíciles y tenemos que dar apoyo a los ucranianos», resalta Shatruk. La situación de los compatriotas residentes en Canarias tampoco es fácil. A 4.400 kilómetros de distancia de su tierra natal, y teniendo en cuenta los problemas de conexión que hay en muchas localidades de su país, conseguir información sobre la guerra que se ha desatado es cada hora un poco más difícil. «La verdad es que desde tan lejos se nos hace complicado sobrellevar esta situación», admite Zhai. Como ella, muchos se encuentran con «el corazón agitado», porque «todos tenemos familiares y gente querida en Ucrania», otros tantos llevan mucho tiempo sin visitar el país y están «preocupados porque no pueden hablar por teléfono» por la baja conexión. «Sabemos que los rusos han avanzado bastante, por eso nuestro país ha pedido que todos los hombres y mujeres de 18 a 60 años, se alisten al ejército», explica Shatruk.

«Tengo a mis padres, familiares y no sabemos qué va a pasar, además, llegar a fronteras es muy difícil porque hay enormes atascos», asegura el vicepresidente de la asociación. «La gente no se esperaba que pudiera pasar así en pleno siglo XXI». Con un sonoro «¡no a la guerra!» dan por culminado el encuentro, aunque su grito no sea suficiente para apaciguar la preocupación ni el dolor que sienten.