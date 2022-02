Torres responde a las críticas: «Todas las medidas de La Palma son pactadas»

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su malestar porque desde la oposición y de algunas plataformas vecinales de La Palma se diga que no hay consenso en las medidas que se están aplicando para la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica. «Sorprende que se critique que no hay consenso en las medidas que se están adoptando para la reconstrucción y la asistencia a los afectados cuando todas ellas han sido fruto de decisiones compartidas con todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos afectados», aseguró Torres.

El jefe del Ejecutivo regional se refirió a las soluciones habitacionales que se están desarrollando para dar una alternativa a las familias que han perdido su vivienda habitual por el volcán. En referencia a los pisos, Torres remarcó que son 90 las casas facilitadas a los afectados y que ahora se están implementando otras medidas «provisionales», como la de adquirir e instalar viviendas prefabricadas en madera o en contenedores. Este último tipo de viviendas modulares ofrecen una solución «provisional» que ha sido «consensuada» con las administraciones de La Palma, en particular el Cabildo y los ayuntamientos afectados. Llegan las primeras viviendas "contenedor" para afectados por el volcán «Tenemos comprado un volumen importante de viviendas provisionales. Se colocarán en cuanto nos entreguen el suelo en los Los Llanos y El Paso», detalló, porque también hay que acometer las obras de urbanización para que cuenten con saneamiento, luz y agua. El presidente del Gobierno defendió que su Gabinete se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos a través de las plataformas y asociaciones que les representan, la última vez en las dos últimos semanas: «Yo no he engañado a nadie, la reconstrucción no es fácil porque una parte importante del territorio ha desaparecido bajo la lava y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de la mano de todas las administraciones y de los vecinos», añadió. «El Senado creará un fondo para la reconstrucción de la Isla» Ángel Víctor Torres compareció ayer tras el Consejo de Gobierno celebrado en la capital de la isla bonita y que a la postre se convirtió en el único acto institucional celebrado debido a la cancelación del homenaje a los palmeros y de la Conferencia de Presidentes por el conflicto bélico en Ucrania. También se aplazó la comisión mixta de reconstrucción de La Palma por el mismo motivo, algo que lamentó Torres pero que, a pesar de todo, «seguiremos con las ayudas intensivas destinadas a la isla». También puso en valor como demostración del consenso la convalidación por unanimidad en el Parlamento del decreto ley que permite la construcción de nuevas viviendas por los afectados de la erupción en suelo rústico. En este sentido indicó que «nos han pedido una modificación en el suelo rústico anterior a la erupción, lo analizaremos pero siempre será de la mano del resto de administraciones como hemos hecho hasta ahora». Torres recordó que las dimensiones de los daños que ha provocado la erupción no tienen precedentes, pero subrayó que se han facilitado las primeras viviendas a quienes han perdido su hogar en cuestión de semanas o pocos meses, cuando habitualmente ese ese es un proceso administrativo que «tarda años». Monarquía y comunidades respaldan el comienzo de la reconstrucción de La Palma El presidente del Ejecutivo recalcó que hasta la fecha se han transferido a La Palma 300 millones de euros en forma de ayudas, donaciones recaudadas, viviendas para los afectados y todo tipo de medidas para quienes han perdido su casa o su medio de vida. Además, 1.057 vecinos de la isla han sido contratados en el plan especial de empleo habilitado para impulsar los trabajos de vuelta a la normalidad y ayudar a quienes han perdido sus ingresos. Balance de las ayudas públicas ¿Cuántos empleos genera el plan especial?

Hasta el momento 1.057 vecinos de La Palma han sido contratados en el plan especial de empleo habilitado para impulsar los trabajos de vuelta a la normalidad y ayudar a quienes han perdido sus ingresos. El plan está dotado con 49,8 millones de euros y prevé la contratación de 1.600 personas.

¿Cuántas viviendas se han entregado?

Las cifras oficiales reflejan que ya se han entregado 81 viviendas a las familias afectadas por la erupción. El Gobierno ha adquirido 105 inmuebles en promociones de Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos, mientras que se han comprado 120 viviendas prefabricadas y modulares. También se han destinado 901.500 euros a 73 familias para enseres.



¿Qué cuantías reciben empresas y autónomos?

El montante en ayudas recibidas por empresas, autónomos y sectores económicos se eleva a 46,5 millones. El sector platanero ha recibido 13,5 millones, mientras que 177 empresas han recibido 2,4 millones en ayudas.

¿Cuáles han sido las ayudas sociales?

El Gobierno dio ayer el visto bueno a la dación de cuentas de las subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Derechos Sociales con el fin de ayudar a paliar los efectos negativos provocados por la erupción volcánica de La Palma. Durante el último trimestre de 2021 se otorgó un total de 2,09 millones en ayudas de emergencia.

¿Qué otro tipo de ayudas se han entregado?

El nuevo trazado de la vía que conecta Las Manchas con Puerto Naos ha costado hasta ahora 1,8 millones; las desaladoras de emergencia 4,7 millones y el inicio del embarcadero en La Bombilla 1,6 millones.