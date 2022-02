Podemos se queda solo en el Parlamento en contra de los trenes

Los tres diputados de Podemos en el Parlamento autonómico son los únicos que votaron este miércoles en contra de solicitar la inclusión de los proyectos de los trenes de Gran Canaria y el sur de Tenerife en la Red Ferroviaria de Interés General. La entrada de los dos grandes proyectos insulares en esa red comprometería al Gobierno central en la financiación del coste de los trenes. No en vano, en esa lista figuran las infraestructuras «esenciales» para el «correcto funcionamiento» del sistema nacional de transportes, explican desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige Raquel Sánchez Jiménez. Todos los partidos con representación en la Cámara regional coinciden así en la importancia de colar los dos macroproyectos entre los planes de interés general del Estado; todos salvo Podemos. La fuerza política morada está inmersa en la contradicción de defender la necesidad del tren para Gran Canaria –donde son parte del gobierno del Cabildo– y a la vez rechazar el del sur de Tenerife, donde no forman parte del ejecutivo de la corporación insular pero sí son fundamentales para el gobierno del PSOE y Ciudadanos (Cs). De hecho es el apoyo externo de Podemos el que da la mayoría en las votaciones al gobierno presidido por el socialista Pedro Martín.

La Proposición No de Ley (PNL) que este miércoles aprobó por amplísima mayoría el pleno de la Cámara regional se debatió a instancias del diputado de Cs Ricardo Fernández de la Puente. El hecho de que fuera el parlamentario del grupo mixto el que presentara la iniciativa no es casual. El mes pasado, en un pleno del Cabildo de Tenerife, el vicepresidente de la corporación insular y compañero de Fernández de la Puente en Cs, Enrique Arriaga, se vio obligado a retirar una moción muy parecida a la PNL aprobada en la Cámara ante la amenaza de Podemos de retirar su apoyo al gobierno de Martín. Los morados justifican su rechazo al tren del sur de Tenerife en que el pacto suscrito con el PSOE en la isla del Teide –el pacto que compromete su apoyo externo a Martín– incluye el compromiso de no poner en práctica el proyecto para esta infraestructura. Sin embargo, lo que no quieren para Tenerife sí lo quieren para Gran Canaria. O cuando menos lo quieren sus representantes en el Cabildo presidido por Antonio Morales, tal como ha dejado claro públicamente la consejera morada Conchi Monzón. Una manifiesta contradicción que no obstó para que el portavoz parlamentario de Podemos, Manuel Marrero, asegurase en la tribuna de la Cámara que su partido «mantiene su coherencia».

Alternativas

Marrero explicó que se oponen a los trenes y apuestan por los carriles bus-VAO –Vehículos de Alta Ocupación– y por las nuevas soluciones y tecnologías en el transporte, con lo que serían entonces las representantes de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria quienes estarían contra los planteamientos de su propio partido. Sea como sea, Podemos hizo un llamamiento a respetar la «autonomía» de ambos cabildos, donde si hubiera «consenso» no se opondrían a la construcción de los trenes. Aunque esto no salva su contradicción, la fuerza política dice ahora que es necesaria una consulta popular «vinculante» a los ciudadanos de ambas islas, una petición que iban a llevar al pleno de este viernes en el Cabildo de Tenerife pero que retiraron del orden del día por falta de apoyo. También se les rechazó una enmienda en esta línea en el Parlamento. En todo caso sería el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien debería «proponer» la consulta ciudadana.

El apoyo al proyecto con PSOE y NC en la Isla es público, pero los ‘podemitas’ dicen ser coherentes

En cuanto a los demás partidos, la Agrupación Socialista Gomera y NC comparten la necesidad de los trenes también por ser más sostenibles y menos contaminantes. En la oposición, PP y CC hicieron hincapié en el doble discurso de Podemos, y los nacionalistas incluso deslizaron que el Ejecutivo autonómico ha puesto el freno al proyecto de Gran Canaria por los problemas en Tenerife. No obstante, el PSOE apoyó la iniciativa de Cs; es más, su diputado Jorge González recordó que aunque la competencia en la materia es de los cabildos, es el Gobierno regional quien solicita la inclusión de los proyectos en la red estatal.