Una broma con gastos pagados

Una broma o una estafa, no contemplaron otra opción los españoles escogidos al azar para participar en los paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoe) cuando recibieron la primera llamada que les anunciaba que habían sido elegidos. La propuesta de realizar un viaje con todos los gastos pagados a distintas ciudades europeas por solo debatir con vecinos de la UE sobre distintos temas sonaba demasiado bien. «Al coger el teléfono y escuchar el plan casi cuelgo» confiesa Susana Callejo, una de la españolas invitadas al panel. La banquera madrileña mantuvo sus dudas hasta que realizó el primer viaje a Estrasburgo (Francia) y confirmó que todo era cierto. «Cuando le dije a mi familia que era una de las elegidas me dijeron que me iban a secuestrar, que todo era un timo» recuerda entre risas Callejo.

Y lo mismo le ocurrió a David De la Fuente, un santanderino de 38 años que desde un primer momento se mostró «escéptico» con la iniciativa. «Nadie confía hoy en día en las cosas gratis que ofrecen por teléfono, en España estamos acostumbrados a estafas y la tendencia siempre es colgar sin dejar hablar al que está al otro lado» reconoce. Este ingeniero de telecomunicaciones asegura que la «duda» fue el sentimiento generalizado de todo el grupo pero que una vez investigó sobre el proyecto organizado por la Unión Europea descubrió que se trataba de «una oportunidad única». La suerte estuvo de su lado. Y es que de los 447,7 millones de habitantes que hay en la Unión Europea solo fueron seleccionados 800, entre ellos 68 españoles. Se han organizado cuatro paneles europeos de ciudadanos, cada uno con 200 miembros. Para garantizar que los paneles fueran representativos de la diversidad de la UE en cuanto a origen geográfico, género, edad, contexto socioeconómico y nivel educativo, los miembros se seleccionaron de modo aleatorio. Cada panel está compuesto por el mismo número de mujeres y hombres y cuenta con una representación proporcional de europeos de áreas urbanas y rurales. Un tercio de cada panel lo forman jóvenes de entre 16 y 25 años. El número de ciudadanos de cada estado miembro se determinó siguiendo el mismo criterio del Parlamento Europeo: una representación decrecientemente proporcional. Este concepto significa que, si bien el número total de escaños se asigna sobre la base del tamaño de la población del Estado miembro, los Estados miembros más poblados aceptan estar infrarrepresentados para favorecer una mayor representación de los Estados miembros menos poblados. Con esta metodología los paneles están conformados por una pequeña muestra representativa de cada país. La mecánica para los ciudadanos fue sencilla, coger el teléfono acceder y recibir una carta oficial en el que se detallaba cuál sería la misión a cumplir. Su único objetivo era aportar recomendaciones sobre algún aspecto concreto del futuro de la Unión en tres encuentros diferentes que se celebrarían los fines de semana en ciudades europeas. Además, no había que preocuparse por ningún gasto. Para Andrea Mula, una joven murciana que participó en el debate europeo, la oportunidad fue «única» ya que le permitió conocer gente de otros países y enriquecerse confrontando «opiniones» con sus vecinos. También fue una experiencia positiva para Luis Enrique Ovalle, un ingeniero astuariano que disfrutó escuchando las inquietudes, tan diferentes, que tienen los ciudadanos de países tan alejados como Letonia o Lituania. Lo cierto es que la mayoría de los participantes españoles reconocen que el proyecto les ha servido también para acercarse a la Unión Europea ya que hasta ahora la veían como una institución alejada y que «no les representaba». Así lo expresó José Luis Gil, un biólogo catalán que considera, tras su participación, que «las instituciones europeas son más transparentes que las españolas». Callejo, por su parte, reconoce que la experiencia también le ha servido para sentirme «más europea» y más «orgullosa» del papel de la Unión en el mundo. Los españoles escogidos al azar coinciden al reconocer que al proyecto europeo todavía le «quedan muchas cosas que mejorar» entre las que destacan «la cohesión entre los estados miembros» a la hora de tomar decisiones y la necesidad de «venderse» mejor entre los ciudadanos. «No hay vuelta atrás, es un proyecto lento pero muy seguro», afirmó José Ángel Burgos, otro madrileño escogido al azar.