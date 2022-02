El Carné Joven Europeo en Canarias, iniciativa de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias a través de la Fundación IDEO, se podrá obtener de forma totalmente gratuita. La medida, publicada en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) del pasado viernes, 11 de febrero de 2022, se engloba dentro de la celebración del Año Europeo de la Juventud.

«Queremos que toda la juventud disfrute de ventajas y que la tasa no sea impedimento para adherirse a todos los beneficios que el programa ofrece. No lo podíamos hacer en mejor momento, justo cuando se celebra el año europeo de la juventud. Las personas jóvenes cada vez intervienen más en la toma de decisiones europeas y para que su participación tenga cada vez más peso no podemos dejar a nadie atrás», indicó Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno.

Continuó señalando que «nuestro deseo es dar oportunidades a la gente joven y por ello seguiremos sumando ofertas, añadiendo convenios con entidades y trabajando para añadir más empresas junto a cabildos y municipios para que toda la juventud canaria tenga en el próximo año el Carné Joven Europeo en nuestras islas».

El Carné Joven es un programa que lleva desarrollándose en Canarias desde el año 1988 y que pretende, según sus fines, ofrecer una serie de ventajas, descuentos y oportunidades, además de proporcionar hábitos de vida saludables. «La supresión de la tasa por expedición del Carné Joven Europeo se configura como una de las medidas adecuadas para facilitar y mantener el acceso a los beneficios sociales, de formación, movilidad, actividades culturales, turísticas y de tiempo libre que ofrece el programa Carné Joven Europeo en Canarias y en los 36 países asociados al mismo del continente europeo», señaló.