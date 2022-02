El PP acusa a Marlaska de «prevaricar» por su actuación sobre inmigración

El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “prevaricación” por no adoptar las medidas necesarias para frenar la inmigración irregular a Canarias pese a conocer de antemano la avalancha de llegada de pateras por los informes de Frontex, y por la ausencia de medidas para paliar la situación de colapso de los centros de acogida de migrantes menores no acompañados sin atender las peticiones que al respecto había trasladado al Gobierno el Defensor del Pueblo. Marlaska evitó responder a la acusación del senador popular y tampoco comentó el problema de la acogida de menores no acompañados en las Islas, un aspecto sobre el que en distintas ocasiones se ha limitado a señalar que no es competencia de su ministerio.

En una bronca interpelación en la Cámara Alta, Ramos acusó al ministro de “mentir” y le recordó que el significado de “prevaricar” es “faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar decisión y dictar una resolución injusta con plena consciencia de su injusticias”, asegurando a reglón seguido que “usted ha prevaricado con la inmigración en Canarias”. Ramos trasladó al ministro las deficiencia de medios de que dispone la Guardia Civil en Canarias denunciada la semana pasada en el Parlamento de Canarias por el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en las Islas, Juan Antonio Fernández. Durante su intervención Ramos se refirió a “la parte más dramática de la situación, los menores no acompañados”, al tiempo que ha recordado a la niña Nabody, “tumbada en el suelo del muelle de Arguineguín y que murió a los pocos días, o la patera que llegó a nuestras costas con 7 niños muertos”. “No señor ministro, no puede usted normalizar esta situación”, resaltó el senador, que reprochó al ministro que haya convertido a Canarias “en un gran campamento de inmigrantes” y que haya abandonado las políticas para evitar las llegadas, poniendo encima de la mesa las cifras de los últimos años: 23.000 en el año 2020; 22.000 en 2021 y más de 3.000 llegadas en enero de 2022. “¿Qué hizo usted con el informe del Frontex de hace dos años, en febrero de 2020, que alertaba al Gobierno de España de la llegada masiva de pateras? ¿A qué se han dedicado ustedes en dos años?”, preguntó Ramos. Grande-Marlaska llegó a negar las cifras de llegadas de migrantes a Canarias mencionadas por el senador del PP, y aseguró por el contrario que en 2021 de habían reducido en un 4,1 % respecto a 2020. “Nosotros hacemos política migratoria de manera transversal, la situación no es la misma que antes de la covid, que determinó un incremento de los flujos”, afirmó el ministro, que destacó el incremento de 10.000 de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Se está incrementando los medios en la política migratoria y la cooperación con los países de origen y tránsito, y se ha logrado reducir en un 40 % las salidas de migrantes hacia Canarias”, explicó el ministro, que llamó “ignorante” a Ramos en materia de inmigración. El senador había reprochado al ministro lo que consideraba “chulería” por su falta de respuestas a la crisis de migratoria en las Islas, y Marlaska le respondió subiendo el tono y espetando a Ramos que “me tengo que esforzar mucho para ser un poco más chulo que usted”, intercambiándose ambos a lo largo de la interpelación acusaciones de todo tipo. El ministro defendió la actuación del Gobierno central en los ámbitos estatal, europeo e internacional en materia migratoria y destacó la alianza que España está tratando de labrar con otros países europeos frontera sur como Italia y Grecia en el marco del pacto europeo sobre inmigración. Recordó el contexto africano que está incrementando el movimiento de personas en países afectados por conflictos, por los factores climáticos y, en los dos últimos años, por la pandemia sanitaria como factores que han provocado la crisis migratoria en Canarias. Con todo, aseguró que “el Gobierno esta haciendo política migratoria” frente los “recortes” del anterior Ejecutivo del PP entre 2011 y 2018, que, aseguró, “vivió de las rentas de lo que había el anterior gobierno socialista después de las crisis de 2006”. Marlaska destacó “los datos y las realidades” del actual ejecutivo, apelando a los “pilares” que suponen la “prevención, cooperación y liderazgo” de esta política. Según explicó, en materia de prevención se ha impedido el 40 % de las salida irregulares de las costas africanas por la inversión en medios en países como Mauritania, Senegal o Gambia “con gente que trabaja allí y protege las fronteras”, con equipos mixtos de actuación en las fronteras. También mencionó las “políticas de retorno que estamos ya realizando” y mencionó los medios desplegados en la franja de la costa africana: cuatro helicópteros, dos buques oceánicos, cinco patrulleras medias, y tres patrulleras en Canarias”. Junto a ello, la “cooperación para la identificación y diversificaciones de ayudas a países como Marruecos, Mauritania, Mali, Argelia, Gambia, trabajando con ellos y desmantelando organizaciones criminales”. Marlaska justificó la crisis migratoria en las Islas por los efectos de la pandemia y la crisis económica de algunos países del continente vecino y el cierre de fronteras terrestres, desplazando las rutas del Mediterráneo hacia la fachada atlántica. En todo caso destacó el “incremento de medios y capacidades en Canarias “activando los dispositivos de retorno, dotación de infraestructuras y fortaleciendo los dispositivos de acogida”, así como los “resultados” de esta política en 2021, “donde la tendencia alcista ha descendido en 2.108 llegadas” a España, y 995 en el caso de Canarias, un 4,1 % menos.