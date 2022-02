La negociación convocada por el Gobierno regional con todos los sindicatos para estabilizar al personal interino de la Administración General ha provocado la ruptura del comité de huelga que mantiene las movilizaciones desde hace más de un año. El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) abandona el comité ante el escenario negociador que se abre con la nueva ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público. Junto a Sepca también formaban parte de los huelguistas Intersindical Canaria (IC) y Co.bas, sindicatos que mantienen las movilizaciones.

Esta ruptura interna debilita la huelga que se prolonga desde enero de 2021 ya que de los dos sindicatos que quedan, solo Intersindical cuenta con representación en la mesa general de negociación convocada para mañana por la Dirección General de Función, lo que implica que de los cinco sindicatos presentes en la mesa –Sepca, IC, UGT, CCOO y CSIF– solo uno rechaza frontalmente negociar los procesos que se van a abrir para aplicar la nueva legislación.

Ante la convocatoria para mañana de una protesta del comité de huelga coincidiendo con la convocatoria de la mesa general, Sepca lanzó un comunicado en el que confirma su salida del comité de huelga, por lo que sus representantes no estarán en esa protesta pese a que su logotipo sigue apareciendo como convocante de la concentración. «Desde Sepca entendemos que nuestra presencia en el comité de huelga no resulta ya procedente y nos desvincularemos del mismo porque toca ahora negociar», afirma el sindicato.

Sepca, uno de los sindicatos mayoritarios en la Administración autonómica canaria, considera que la nueva ley «abre un nuevo escenario» al contemplar la convocatoria excepcional de estabilización de empleo de larga duración para aquellas plazas ocupadas con anterioridad a 1 de enero de 2016, con la puesta en marcha de concursos de méritos como sistema selectivo, «contexto impensable meses atrás».

«Sin que en absoluto esta ley garantice por si misma la estabilidad y borre el peligro de ceses indeseados, desde nuestra responsabilidad es imprescindible no obviar este nuevo marco y se hace fundamental que las organizaciones sindicales trabajemos en la defensa de unos criterios de baremación que posibiliten esa ansiada estabilidad labora», añade la central sindical ante la negociación que se abre con Función Pública desde mañana. Según fija la norma, antes del 1 de junio la Comunidad Autónoma tiene que convocar los procesos de estabilización en el BOC para después desarrollar las bases antes del 31 de diciembre de este año.

La ley establece que los procesos tienen que estar negociados con las centrales sindicales representativas de los empleados públicos y mañana es la primera reunión formal de la mesa general para abordar el «análisis preliminar sobre los puestos a incluir en los distintos procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal y criterios generales», según reza la convocatoria del Ejecutivo a los representantes de los empleados públicos.

Los dos sindicatos que quedan en el comité de huelga –Intersindical y Co.bas– se oponen frontalmente a esta negociación del personal temporal de la Administración General fuera del comité de huelga y vuelven a exigir que se cumpla el acuerdo firmado en abril de 2021. Ante la convocatoria de la mesa general han organizado una concentración ante el Edificio de Servicios Múltiples II de la capital grancanaria para mañana de 12.00 a 13.30 para rechazar estas negociaciones.

Tras su abandono de las movilizaciones, Sepca sí valora el año largo de conflicto laboral ya que uno de sus logros «fue paralizar esas pretendidas ofertas de empleo de estabilización», además de valorar el acuerdo firmado en abril y las movilizaciones que dieron a conocer a la ciudadanía la situación de miles de empleados que llevan años sin estabilizar su plaza pese a trabajar para la Administración pública.

Función Pública pretende mañana sentar las bases de la negociación con todas las centrales con la seguridad de que CCOO, UGT y CSIF son favorables a la aplicación de los procesos que permite la ley, a los que se une ahora Sepca una vez que certifica su abandono del comité de huelga.

El Ejecutivo sigue adelante con la lista de empleo

La Dirección General de Función Pública mantiene la lista complementaria de empleo que abrió en enero y en la que se han inscrito cerca de 50.000 personas. Los sindicatos CCOO y CSIF han anunciado que presentarán sendos recursos contenciosos contra esta iniciativa por considerar que se incumplen varios preceptos legales tanto de ámbito estatal como autonómico, pero desde el Ejecutivo se hace hincapié en que se trata de una lista complementaria de la que se hará uso cuando se agoten las otras listas de empleo que están activas con personas que han concurrido a procesos selectivos y que no consiguieron plaza. Precisamente la principal novedad de esta lista es que no está vinculada a ningún proceso selectivo ya que únicamente se rige por los méritos que han presentado los interesados, es decir, experiencia laboral y titulaciones académicas. El Ejecutivo defiende que no se permita concurrir a los que ya están en otra lista para así evitar duplicidades y, de esta forma, contar con trabajadores cuyos perfiles no estén en las listas vigentes. En el caso de que los recursos sean aceptados a trámite, el Gobierno tendrá que estar a la expectativa ya que al menos CCOO solicita medidas cautelares a la Justicia para que se paralice la lista hasta que se entre en el fondo del asunto. La expectación que ha causado esta convocatoria ha sorprendido ante las numerosas solicitudes presentadas en tan solo 15 días hábiles. | R.A.D.