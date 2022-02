Canarias se asegura 1.588 millones extra de Europa para afrontar la crisis

Canarias tiene ya garantizados 1.588 millones de los fondos europeos extraordinarios Next Generation, articulados por la UE para hacer frente a la crisis derivada del Covid y reconstruir la actividad económica bajo los parámetros de la transición ecológica y la digitalización. Hasta el momento la Comunidad Autónoma tiene programada esta cantidad a razón de 959 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 629 millones del React-EU. Ambos instrumentos deben ejecutarse entre 2021 y 2026 y, según Hacienda, ya se han invertido 319 millones, buena parte de ellos en los servicios públicos esenciales y en ayudas a las pymes y autónomos.

Con esta inyección de fondos extraordinarios se duplicará la llegada de financiación comunitaria al Archipiélago en los próximos años en relación a otros periodos. A las partidas extraordinarias del Next Generation se unen los fondos del marco financiero ordinario 2021-2027, que se elevan a 2.785 millones de euros. El total de fondos procedentes de Europa en los próximos seis años suma 5.165 millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, resaltó ayer el desafío que supone para la Administración autonómica que para el trienio 2021-2023 confluyan los fondos procedentes del marco financiero 2014-2020 que aún están por ejecutar, los del nuevo periodo y los extraordinarios, lo que supone un esfuerzo de gestión nunca visto hasta ahora. Por ello se ha reestructurado el departamento de Hacienda desde la Dirección General de Presupuestos y desde la Intervención General con seis subdirecciones que se dedicarán a gestionar los diferentes programas europeos con estos fondos, todas ellas encabezadas por funcionarias del departamento.

Del programa React-EU a Canarias le ha correspondido cerca de 630 millones para el trienio 2021- 2023, de los que ya se han ejecutado 286,3 millones. Estos fondos se han destinado a las ayudas concedidas por el Gobierno canario a pymes y autónomos, a complementar el salario de los trabajadores en ERTE que no llegan al salario mínimo, a contratar sanitarios y docentes para hacer frente a la crisis o a sufragar el mantenimiento de la red de apoyo a los menores migrantes.

Canarias ha recibido del ReactEU fondos por encima de su peso en población y actividad económica. No sucede así con el MRR, un mecanismo que no está territorializado, por lo que no toma en cuenta la realidad de cada comunidad, algo que cuestiona el titular de Hacienda. El viceconsejero del departamento, Fermín Delgado, confirmó que ni el mayor impacto de la crisis en Canarias ni su condición como región ultraperiférica (RUP) están entre los criterios del Mecanismo de Recuperación, parte de cuyos fondos los distribuyen directamente los ministerios a través de la financiación de proyectos empresariales y conferencias sectoriales. De lo poco que aún se sabe de este programa, Canarias ya ha logrado programar 959 millones, si bien la estimación del Ejecutivo es que las Islas podrían recibir al final del periodo unos 1.750 millones. Hasta el momento solo se han ejecutado 32,8 millones.

Sobre el poder transformador de los recursos procedentes del MRR, Fermín Delgado subrayó que el fin de estos fondos viene predefinido por los ejes estipulados por la UE, que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ahí que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, las inversiones a ejecutar no serán «más de lo mismo», sino que se centrarán –en un 40%– en garantizar la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, y en un 30% la digitalización de la Administración y de las empresas.

La movilidad sostenible, la mejora de la gestión de los residuos o la llamada economía circular serán otros de los campos a los que se deberán dirigir las inversiones sufragadas con estos recursos.

Román Rodríguez presentó ayer la reestructuración realizada en la Consejería de Hacienda para la gestión de los fondos Next Generation con la creación de seis subdirecciones dependientes de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General. Román Rodríguez se mostró convencido de que la Comunidad Autónoma podrá ejecutar, en tiempo y forma, los 5.165 millones de fondos ordinarios y extraordinarios procedentes de la UE con los que apuntalará su recuperación. Según las primeras estimaciones realizadas por el Ejecutivo, las necesidades de nuevo personal para la gestión y ejecución de los fondos se eleva a unos 300 empleados, aunque cada departamento tendrá que concretar si cubre todas las plazas previstas en la planificación.