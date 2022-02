Canarias acelera frente al cambio climático con el Pacto de las Alcaldías “más dinámico de Europa”

“El Pacto de las Alcaldías en Canarias es el más dinámico de toda Europa”. Así lo aseguró este martes 15 de febrero Miguel Morcillo, coordinador de la oficina de este proyecto de España ante la UE, en el primer encuentro virtual del programa en el Archipiélago. Los 88 municipios de las Islas forman parte ya de esta iniciativa promovida por la Comisión Europea que busca integrar a las localidades en la acción por el clima y la energía. Los ayuntamientos deben desarrollar acciones para favorecer la sostenibilidad en sus territorios, unas acciones para las que pueden acceder a financiación europea, pero que también necesitan de personal para poder gestionarlas, una de las carencias que más reclamaron los representantes municipales.

Morcillo fue el encargado de abrir las ponencias del foro. En su intervención detalló los objetivos que deben cumplir los municipios adheridos, que en estos momentos caminan hacia la neutralidad climática, es decir, hacia una reducción de las emisiones de un 80% para 2050. Otro de los objetivos a medio plazo será luchar contra la pobreza energética para lo que el organismo ha elaborado una serie de indicadores para que los ayuntamientos puedan analizar la situación en cada una de las localidades. Un trabajo que “será difícil por la falta de información”, sostuvo Morcillo, pero para el que tienen que hacer “un esfuerzo” para tratar de describir la situación. Para desarrollarlo tendrán un plazo de dos años, cuando pasará a ser obligatorio contar con este diagnóstico.

El coordinador de la oficina del Pacto de las Alcaldías de España también instó a los ayuntamientos a tratar de captar financiación procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para los proyectos vinculados al programa. Hasta 2027 habrá algo más de 34.600 millones de euros para toda España que deben solicitar las comunidades autónomas tras haber elaborado un plan específico. Pero Morcillo apuntó que Canarias juega con ventaja a la hora de solicitar estos fondos, ya que al estar la totalidad de los municipios de la región adheridos, esta financiación repercutirá en todos ellos y en la totalidad de los vecinos de las Islas.

Tras su participación, les tocó el turno a los representantes de las diferentes instituciones públicas que trabajan en el proyecto, ya que no solo están inmersos los ayuntamientos sino que los cabildos también actúan como coordinadores. Todos coincidieron en que el acceso a la financiación es importante pero no lo es menos contar con el personal necesario para sacar adelante los proyectos. Algo difícil con unas plantillas mermadas después de que en la crisis financiera se impusieran drásticas tasas de reposición y con unos procesos para incorporar personal demasiado lentos y engorrosos.

“Todo esto no se puede llevar a cabo con las restricciones de personal que tenemos”, lamentó Raúl García, coordinador técnico de las áreas de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo Insular de Gran Canaria. Que aseguró que por más que las administraciones públicas puedan acceder a la financiación “si no tenemos recursos humanos no vamos a ninguna parte”.

Victoria Santana, concejala delegada de Urbanismo, Planificación Estratégica y Patrimonio del Ayuntamiento de Ingenio, también se refirió a las exiguas plantillas como una de las debilidades internas de los propios ayuntamientos. “Hay escasez de personal y la edad media elevada también provoca un cierto comportamiento reaccionario a los cambios”, resaltó. Además, señaló que han tenido problemas para acceder a algunas de las convocatorias de subvenciones asociadas a la economía verde debido “a los umbrales de población que se establecen para los municipios beneficiarios”.

Víctor García, jefe del servicio de Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife, resaltó que los ayuntamientos de la isla han ido “a diferentes velocidades” por lo que considera importante adaptar sus formas de trabajar para que todo sea más eficiente y que los municipios entiendan que esta estrategia debe desarrollarse desde todas las áreas y concejalías.

Miguel Ángel Pérez, concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de La Matanza, detalló el recorrido que ha seguido el municipio desde que se unió el Pacto de las Alcaldías en 2014. “Nos ha permitido agrupar las acciones para hacerlas de manera planificada”, al mismo tiempo que realizan “informes de seguimiento que son básicos para seguir esa planificación”.

Pérez insistió en que los municipios deben ver la sostenibilidad no solo como una acción en favor del medioambiente sino también “un ahorro energético y económico” y aseguró que los proyectos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Matanza, como la instalación de placas fotovoltaicas en colegios, edificios municipales y cementerios, supone una reducción en el gasto de la factura eléctrica del Consistorio.

En la jornada también participaron la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de El Pinar, Magaly Zamora, que explicó la experiencia del municipio, así como del concejal de Sostenibilidad de Adeje, Manuel Luis Méndez; la representante de La Palma Renovable, Nuria Albert; y el catedrático y director del Máster en Energías Renovables de la Universidad de La Laguna (ULL), Ricardo Guerrero, que desarrollaron tres ponencias vinculadas a las comunidades energéticas y la producción de energías sostenibles.