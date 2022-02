Cumbres borrascosas

El Gobierno de Canarias prepara en conciencia y al detalle las dos importantes reuniones en las que participará a finales de este mes donde se abordarán cuestiones claves de la agenda política canaria y de sus relaciones con el Estado. Primero será la Comisión Bilateral Canarias-Estado el día 23, formalmente para llevar a cabo algunos de la transferencia de algunas competencias recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía pero en la que el Ejecutivo regional quiere plantear también otros asuntos que tensan en esto momentos esas relaciones con el Gobierno central, y posteriormente, el día 25, la XXVI Conferencia de Presidentes en La Palma, donde quiere, en la medida de lo posible, canarizar la cumbre aprovechando la celebración de la misma en territorio isleño.

El contexto político en el que se producen ambos encuentros dará ocasión al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, más allá del orden del día oficial de cada uno de ellos, de poner sobre la mesa algunas de las cuestiones sobre las que, desde hace meses y en algunos casos varios años, se está pidiendo una implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez para abordar problemas trascendentales del Archipiélago. También para intentar cerrar pleitos pendientes o procesos de negociación que se están alargando por la falta de respuesta por parte del Estado. Aparentemente, ambas cumbres se desarrollarán en un clima de relaciones normalizadas entre ambas administraciones, las dos en manos de Gobierno de coalición con presidentes socialistas, pero esa agenda de asuntos pendientes es lo suficientemente amplia e importante como para obviar la tensión subyacente que impregna algunos de ellos.

La Comisión Bilateral, primera desde mayo de 2020 que tendrá lugar en la capital tinerfeña, debe suponer el cierre de un acuerdo para el traspaso a Canarias de la gestión del litoral, que lleva casi un año de retraso respecto al calendario previsto, y que sólo muy recientemente se ha podido lograr que la Comunidad Autónoma consiga el mismo nivel de competencias que el que el Estado otorgó en su día a las dos únicas regiones que ya la tienen, Cataluña (2007) y Andalucía (2011). En el mismo foro se formalizará el traspaso de otras dos competencias, la tutela financiera de las entidades locales, y la Defensa de la Competencia, en ambos casos para el traspaso de los recursos financieros, humanos y materiales con los que poder llevar a cabo la gestión. El Ejecutivo regional quiere plantear también en esta reunión que, junto a Torres, presidirá la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, un impulso del desarrollo del Estatuto para que Canarias vaya asumiendo con más rapidez alguna de las otras doce nuevas competencias incorporadas a la nueva carta magna canaria tras su reforma en 2018.

Pero más allá de este orden del día, Canarias quiere poner sobre la mesa algunas otras cuestiones que siguen marcando las relaciones con el Estado, entre ellas la crisis migratoria que no cesa desde hace dos años y el problema de la acogida y tutela de lo menores migrantes no acompañados, con más de 2.800 niños, niñas y adolescentes en estos momentos colapsando los centros de la comunidad autónoma.

De la respuesta que a este respecto reciba Torres en la cumbre bilateral con el Estado dependerá el órdago que él mismo presentará dos días después en la Conferencia de Presidentes, donde ya ha dicho que buscará un compromiso firme por parte de Sánchez y del resto de presidentes autonómicos para un plan concertado de reparto entre todos los territorios.

También aprovechará el Gobierno de Canarias la reunión con la Administración central otros dos asuntos que marcan sus relaciones en estos momentos. Uno tiene que ver con los reiterados rechazos del Ministerio de Hacienda a flexibilizar las condiciones de aplicación del REF en relación con la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y de ampliar la Zona Especial Canaria (ZEC). Este debate estará marcado por el malestar del empresariado isleño por el rechazo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a prorrogar el plazo a todo este año la materialización de los beneficios inyectados en 2017 como ya ocurrió en el ejercicio pasado con los de 2016 por los efectos de la crisis en las Islas como consecuencia de la pandemia sanitaria.

Aunque parece que el Ejecutivo de Torres ha desistido ya de seguir reclamándolo, sí podría exponer su queja por los sucesivos rechazos de Montero a las reivindicaciones canarias para flexibilizar las condiciones de aplicación del REF en atención a la importante crisis económica de las Islas por la pandemia.

El otro punto que se abrirá paso en los debates de la cumbre bilateral será el del convenio de carreteras, cuya adenda para prolongarlo dos años con un importe adicional de 405 millones sigue bloqueada también por la ministra Montero.

Fondos UE y financiación

Sin solución de continuidad, la cumbre bilateral dará paso dos días después a la multilateral de la Conferencia de Presidentes, que Sánchez decidió celebrarla en La Palma, en la villa de Los Llanos de Aridane, como gesto de solidaridad con esa isla por la reciente crisis volcánica que la afectó, que además estará precedida por una visita de los reyes el día anterior, el 24. En ese foro, el punto más importante programado, además de informa sobre la situación epidemiológica del país, será el estado de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el reparto de los fondos europeos adscritos a él, donde probablemente se suscite la controversia sobre las quejas de los presidentes del PP por una supuesta discriminación a las comunidades que gobierna este partido. Canarias no tiene especiales razones para entrar en ese debate, pero sí apoyará que el Gobierno apruebe un nuevo ‘fondo covid’ como el del año pasado para cubrir los gastos que la pandemia sigue ocasionando en la prestación de los servicios esenciales.

Más allá del orden del día oficial, Canarias planteará como una cuestión urgente el ya mencionado asunto de la crisis migratoria en las Islas y la necesidad de que se establezca un sistema obligatorio de reparto de los menores no acompañados. En este punto, Torres no solo quiere que los presidentes autonómicos se comprometan a asumir el acogimiento urgente de al menos 1.500 menores de los que ahora tutela Canarias, sino que requiere del Estado que impulse un sistema permanente de distribución que no dependa solo de la voluntad del resto de comunidades autónomas como está ocurriendo con los migrantes adultos en la línea de lo planteado por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá.

No es descartable tampoco que en ese turno discrecional para abrir debates, algunas comunidades quieran abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y la propuesta parcial presentada en diciembre por la ministra Montero, respecto al cual Canarias defiende que se incremente el peso de la insularidad y aspectos como la tasa de paro y pobreza. Aunque el marco en el que se llevan a cabo estas dos reuniones de Canarias con el Estado no es el de la conflictividad que se ha vivido en otras épocas, si contiene suficientes elementos de tensión entre ambas partes como para descartar catalogarlas de cumbres borrascosas.