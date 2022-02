Decepción empresarial por el fracaso en ampliar la RIC en época de crisis

Decepción de las patronales canarias por el fracaso del Gobierno regional ante el Ministerio de Hacienda para la ampliación a 2022 de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), de las dotaciones que se efectuaron a este incentivo del Régimen Económico y Fiscal (REF) en 2017 y que debían materializarse el 31 de diciembre de 2021. No entienden cómo el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha tirado la toalla ante el rechazo de Hacienda a extender las inversiones a 2022 sin una negociación más potente, pese a la situación adversa que viven las empresas isleñas por la pandemia.

«Si el Gobierno de Canarias no nos defiende ¿cómo pretendemos que Madrid nos entienda, y para qué le vamos a echar la culpa al Ministerio?», cuestionó ayer el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, críticas que refrendó la CEOE de Tenerife.

Los empresarios no entienden cómo el Ejecutivo canario deja escapar 116 millones en inversión

Los empresarios han apoyado el Plan Reactiva del Gobierno canario y cuestiones centrales para las Islas, pero en este caso chirría la postura del Ejecutivo regional, porque no comprenden el argumento de que no hay justificación suficiente para pelear ante la ministra María Jesús Montero de que la ampliación de la materialización de la RIC es esencial para los empresas de las Islas: se frenan 116 millones de euros en inversión en Canarias frente a los 20 millones de impuestos que quiere recaudar el Estado.

Para los empresarios éste es solo uno de los asuntos del REF en los que Hacienda les pone reparos, y cuestionan que el Gobierno de Canarias, visto esta tibia defensa, tenga capacidad para batallar el resto de incentivos en los que tienen problemas, como en otros aspectos de la RIC, en la Zona Especial Canaria (ZEC) o en la deducción por inversiones (DIC) .

«Esperábamos que el Gobierno de Canarias siguiera defendiendo la ampliación de la RIC, como pidió el Parlamento canario y todos los partidos, menos Podemos, pero no ha sido así», afirma el secretario general de la CCE . Y sostiene que es difícil sacar adelante los asuntos controvertidos del REF si el Gobierno de Canarias no los pelea en Madrid. «Es lamentable», apostilla.

El secretario general de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, manifiesta además la «preocupación» de los empresarios «por la falta de sensibilidad del Gobierno con la recuperación del empleo y la inversión en Canarias». Se refiere a otros aspectos de materialización de la RIC, como en la obligatoriedad de mantener cinco años los puestos de trabajo, pero Hacienda no contempla el tiempo de los ERTE, o también los cinco años del funcionamiento de las inversiones realizadas, por ejemplo en hoteles, pero el Ministerio no contabiliza los meses que han estado cerrados por la pandemia. Es decir, hay múltiples cuestiones de los incentivos centrales del REF que se han de revisar con Hacienda para adaptarlos a la realidad de la pandemia y dar seguridad jurídica a las empresas, como piden empresarios, y asesores fiscales y economistas promotores del Manifiesto del REF.

Los empresarios ya fueron muy críticos el pasado miércoles al conocer los argumentos del Ministerio de Hacienda para vetar las enmiendas de Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Senado sobre la ampliación de la RIC de 2017 a 2022 como consecuencia de la crisis de la pandemia. «Es un auténtico desprecio a Canarias y al REF», afirmó García sobre la actitud de la ministra María Jesús Montero. Los empresarios denunciaron que Hacienda prefiere recaudar 20 millones de euros que permitir a las empresas que inviertan 116 millones por la ampliación del plazo de la RIC a 2022. Hacienda supone que según los datos de 2019 la cuantía de la RIC pendiente por invertir se incrementó en 116 millones y lo trasladan a 2021. Si permiten la ampliación en 2022, el Ministerio estima que perderá 20 millones de recaudación en el Impuesto de Sociedades, que es el porcentaje que ellos han calculado que deberían pagar los empresarios en impuestos por no realizar la materialización de la RIC del 2017 en 2021.

Para las patronales canarias, el argumento de Hacienda de frenar la ampliación de la RIC por ese quebranto presupuestario de 20 millones «es mentira porque no están en los Presupuestos; ellos hacen un cuadro de beneficios fiscales que estima cuánto se deja de cobrar pero no está en los presupuestos», asevera García.

Según los empresarios, esa inversión es sumamente importante en Canarias, mientras que la recaudación de Hacienda de 20 millones no significa nada en un presupuesto estatal millonario.

Altos índices de paro

Por ello, no dan crédito a que el Gobierno canario no siga en esta batalla y que no defienda la RIC con la suficiente fuerza. «Tenemos los índices más altos de paro de España y somos la economía que mas cayó en el 2020 y el Gobierno de Canarias no considera que la ampliación de la RIC es suficientemente importante para nuestra actividad económica en Canarias. ¿Cómo lo va a entender el Ministerio si no lo defendemos desde Canarias?», insiste el dirigente de la CCE con estupor.

Los empresarios han reclamado al Gobierno de Canarias que haga presión ante Montero, así como se traten los problemas que Hacienda les está poniendo al Régimen Económico Fiscal en general en la Conferencia de Presidentes en La Palma, en la prevista comisión Canarias-Estado de fin de mes, o se convoque una cumbre específica para el REF. García recuerda que, además, no se ha reunido la comisión bilateral Canarias-Estado, que fue un mandato del Parlamento regional haciendo uso del artículo 167 del Estatuto de Autonomía para dirimir controversias en aspectos del REF, como las hubo en las deducciones del cine.

Pero no hay respuesta. El REF no se tratará en la Conferencia de Presidentes, ni en la comisión bilateral de fin de mes ni está prevista una cumbre sobre el fuero canario.

Los economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF esperan que este asunto y todos los aspectos pendientes que tienen sobre la aplicación de la RIC, la ZEC o la Deducción por Inversiones se solventen, o al menos se tomen en consideración, en la reunión que han pedido al nuevo secretario de Estado de Hacienda, el canario Héctor Izquierdo. Están a la espera de que los reciba.

Rechazo del Ejecutivo a crear un ‘lobby’ del REF El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no ve necesario crear una dirección general o un equipo técnico especializado sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, como demandan empresarios, así como economistas y asesores fiscales, promotores del Manifiesto del REF, que lidian día a día con los problemas que padecen en la aplicación de incentivos como la RIC o la ZEC, por la interpretación que se da desde el Ministerio de Hacienda. «El asunto es perfectamente conocido por altos cargos y funcionarios, muy cualificados y que se ocupan de ello», indican desde la Consejería de Hacienda. Los empresarios y asesores fiscales no opinan lo mismo. Reconocen la cualificación de los funcionarios pero coinciden en que « no hay nadie» que le haga un una vigilancia constante al REF, el mayor instrumento para compensar la lejanía y e insularidad de las Islas. «Somos nosotros los que advertimos de los posibles problemas del REF de los que no se da cuenta el Gobierno canario», sentencia el secretario general de la CCE, José Cristóbal García.| F. M.

