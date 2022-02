El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que Unidas Podemos necesita reponer el escaño vacío del exdiputado Alberto Rodríguez y ha abogar por acelerar el proceso para designar a su sustituto.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en Segovia tras participar en el acto de la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones de Castilla y León, cuestionado sobre la postura del escaño confederal en relación a la vacante que arrastra el grupo confederal desde hace más de tres meses.

El también coordinador federal de IU ha subrayado que la idea "fundamental" con la que trabajan es "ocupar" el escaño, dado que la "injusticia original" que se ha producido con la retirada del acta a Rodríguez "tendrá que ser reparada, como mínimo, a través del repuesto que necesita encontrar.

Precisamente hoy Alberto Rodríguez ha acusado este viernes a estructuras de Unidas Podemos de "atacarle" y "culparle" de que su escaño vacante en el Congreso siga vacío después de tres meses sin relevo, algo que ha calificado de "gravísimo".

El exdiputado ha empleado un tono duro contra la formación morada, al deslizar que existe una "estrategia continuada" para "culpabilizarle", "revictimizarle" y "responsabilizarle" de esta situación.

Fuentes del grupo parlamentario no entran a valorar estas declaraciones y subrayan que han apoyado a Rodríguez en toda la causa que derivó en la sentencia condenatoria y la posterior pérdida del escaño, que califican de "infamia". Y en este sentido, han señalado que ese respaldo al exparlamentario es compatible con poder recuperar el escaño.

TRES MESES DE ESPERA

La formación lleva más de tres meses sin reemplazar al exparlamentario, desde que el pasado 22 de octubre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó la retirada de su acta en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que le condenó a mes y medio de prisión (sustituible mediante el pago de una multa) por un delito de atentado a agentes de la autoridad e inhabilitación por sufragio pasivo.

Una vez que Batet informó a la Junta Electoral de que el escaño de Rodríguez quedaba vacante, se activó el proceso para su relevo, que se ha enquistado con el paso de los días y su debate se ha reabierto tras la ajustada votación para convalidar la reforma laboral.

SU RELEVO DEPENDE DE LA NÚMERO TRES DE LA LISTA

Tras la renuncia a ocupar el escaño de la número dos de la lista por Tenerife en las pasadas elecciones Fátima González, el turno le tocaba a la tercera integrante de la candidatura Patricia Mesa, pero de momento no ha informado sobre su decisión.

Un contexto que, como destacan en Unidas Podemos, no tiene precedente jurídico dado que la normativa y la Junta Electoral no define un plazo temporal para comunicar la renuncia o la aceptación del acta de diputado. Por tanto, el reemplazo puede dilatarse en el tiempo por este contexto jurídico, pues el relevo está condicionado a que Mesa diga si opta por tomar el acta o renuncia a él. De momento, no desvela sus pasos y ha optado por el silencio.

El espacio confederal ha destacado que la decisión del relevo se enmarca en la autonomía del partido en Canarias y se han mostrado comprensivos hasta la fecha pese a la demora, conscientes de que la pérdida de Rodríguez ha supuesto una conmoción en la organización del archipiélago.

Diversas fuentes de la formación apuntaron que, en principio, tiene más opciones de recalar en el Congreso la número cuatro de la lista electoral, María del Cristo González del Castillo.

El caso de Alberto Rodríguez también deterioró las relaciones entre Unidas Podemos y la presidenta del Congreso, dado que la formación incluso llegó a anunciar que iba a interponer una querella contra Batet, algo que finalmente no se produjo dado que la estrategia jurídica del exdiputado se ha dirigido a interponer sendos recursos al Tribunal Constitucional, e incluso acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.