Torres desiste ante Montero y asume que la RIC no se ampliará a todo el año

El Gobierno de Canarias desiste en seguir batallando con el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, la ampliación a todo 2022 de la materialización de las dotaciones que se realizaron en 2017 en la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), como reclaman empresarios y los economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF.

La fecha para que las empresas invirtieran los recursos dotados en la RIC de 2017 culminaba a final de 2021 y los empresarios y asesores fiscales demandan que, dado que el año pasado sufrieron condiciones similares a 2020 por la crisis derivada de la pandemia, Hacienda les dé, de nuevo y de forma excepcional, un balón de oxígeno para poder realizar las inversiones durante todo 2022, como ocurrió con las dotaciones de 2016, cuyo plazo de materialización de los recursos expiraba en diciembre de 2020, y se alargó a 2021 para efectuar las inversiones. Fue una larga negocación que se cerró in extremis a finales del año pasado, pese a las reticencias de Hacienda.

En esta ocasión, el Ministerio ha rechazado de plano desde el principio hacer de nuevo esta excepción y ampliar la RIC del 2017 a todo 2022 porque, en su opinión no se dan las mismas condiciones, y supondría un quebranto para las arcas estatales de 20 millones de euros en la recaudación de los tributos que dejaron de pagar los empresarios, cuando optaron por acogerse a la bonificación de la RIC, esto es, una exención en sus beneficios de un máximo del 90% en el Impuesto de Sociedades, con la condición de reinvertir esos recursos en los proximos tres años.

«Lo hablamos con Madrid en 2020 y lo logramos. Lo hablamos para 2021 y no se logró», afirmó ayer el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, quien recalca que «los argumentos para conseguirlo en 2021 eran menos contundentes que en 2020», por lo que era «casi imposible» que lo aceptaran.

El viceconsejero recordó que, tras una extenuante negociación se logró el año pasado ampliar las dotaciones realizadas en 2016 a 2021 , lo que consideró «algo inédito».

Esa excepcionalidad para la RIC que vence en 2021 se ha defendo, recalcó, pero ha sido «más difícil convencer o persuadir al Ministerio» y finalmente este asunto se da por «cerrado». Ante el argumento de que no es justo que no se les permita esta nueva ampliación, Olivera recuerda que «es lo que marca ahora mismo el marco jurídico actual», y subraya que «son las reglas del juego, que no han cambiado desde 1994, y ha habido crisis financiera desde 2008 hasta 2014 y no se hizo nunca». La primera vez, insiste, fue el año pasado con las dotaciones de 2016 y porque la pandemia estaba muy presente con el Estdo de Alarma, y finalmente el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, logró convencer a Hacienda para que hiciera esa excepción.

Los promotores del Manifiesto REF -economistas y asesores fiscales- tienen la esperanza de que el nuevo secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, comprenda sus necesidades en este y otros asuntos del fuero canario de capital importancia. En su opinión, el Ministerio está actuando con criterios muy restrictivos, lo que genera inseguridad jurídica en los incentivos principales del REF, como la RIC, la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Deducción por Inversiones (DIC), al no estar adaptados a la realidad de la pandemia.

En la ampliación de la RIC, en concreto, si no se logra extender el plazo a todo este año, los asesores fiscales esperan que, al menos, la Dirección General de Tributos responda con celeridad a las consultas que han realizado sobre si la RIC forma parte de la ampliación del plazo de 78 días- hasta el 19 de marzo- que se ha dado para otras medidas fiscales de España, como las ayudas a vivienda protegida. Interpretan que los incentivos de la RIC caben en esta ampliación, pero temen que una vez hechas las declaraciones en junio del Impuesto de Sociedades o el IRPF Hacienda les ponga reparos. Por ello, están esperando a que Tributos conteste y aclare esta cuestión por escrito con celeridad porque las empresas no saben qué hacer y puede repercutir en la perdida de empleo e inversión.

Sobre este asunto, Olivera considera que «hay muchos motivos» para que la Dirección General de Tributos «acepte esa interpretación porque se ha hecho con otros incentivos». Es más, no cree que tarde en responder porque «saben que es urgente y contestan rápido».