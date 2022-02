Coalición insta a Torres a “estallar” ante Montero por su veto a prorrogar a este año la RIC

Coalición Canaria (CC) ha expresado este miércoles su sorpresa e irritación por el veto del Ministerio de Hacienda a la enmienda presentada por el senador de esta formación, Fernando Clavijo, que solicitaba prorrogar a todo el 2022 el plazo de materialización de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) para las dotaciones realizadas en 2017 en consideración a las dificultades por las que, aún el año pasado, han atravesado las empresas por la pandemia. Clavijo ha anunciado que presentará una solicitud de amparo ante el presidente del Senado, Ander Gil, para que se pueda tener en cuenta su enmienda al proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social que se tramita en la Cámara Alta e intentar “que se reconsidere esta situación de forma que pensemos que esto (el veto) es un error y le demos además la oportunidad al presidente de Canarias (Ángel Víctor Torres) de llamar al Ministerio para plantarse y revirarse, o de estallar”.

Clavijo ha comparecido junto a la plana mayor de la dirección de CC, en una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias, intentando transmitir la gravedad que a su juicio supone este nuevo bloqueo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la ampliación de la prórroga de la RIC, al tiempo que denunció que se trata además de un incumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias acordado en el Parlamento de Canarias. Tanto él como el portavoz de CC en la Cámara regional, José Miguel Barragán, recordaron que ese pacto obliga a los partidos firmantes y sus representantes en las Cortes a “defender las singularidades de Canarias con el fin de que se activen las medidas específicas reconocidas en el REF y en el Estatuto de Autonomía. “El texto insta a los representantes públicos del Archipiélago y en las Instituciones nacionales y europeas a la defensa de esas peculiaridades”, señaló Barragán antes de recordar que este mismo mes se acababa de celebrar una reunión de seguimiento del plan.

Los dirigentes nacionalistas dejaron entrever que el hecho de que el Parlamento de Canarias, por amplia mayoría, aprobara recientemente una petición para que permitiera la prórroga del plazo de materialización de los depósitos inyectados en 2017 llevaría al Ministerio de Hacienda a reconsiderar su negativa anterior, como la expresada ya ventando una enmienda de NC con el mismo objetivo durante la tramitación en el Congreso de los presupuestos estatales de este año. Clavijo tachó de “ridículo” el argumento de Hacienda de que la medida produciría una disminución de los ingresos presupuestarios previstos de 20 millones.

“En unos presupuestos del Estado de 458.000 millones, 20 millones representa el 0,0000000044%. Es una excusa ridícula y no entendemos que aquellos que firmaron el pacto de Reactivación Económica y Social y que prometieron defender a Canarias miren para otro lado y agachen la cabeza”, afirmó Clavijo, quien reprochó a los partidos gobernantes en las Islas y a sus representantes en el Congreso y el Senado que “no defiendan en Madrid lo que firman en Canarias”. “Tristemente nos encontramos en el Parlamento de Canarias con documentos que se firman que dicen una cosa pero en Madrid hacen otra".

A la formación nacionalista no le vale tampoco el argumento de que el Ministerio de Hacienda haya rechazado la prórroga de otros incentivos fiscales que se activaron para ayudar a las empresas durante la crisis económica derivada de la pandemia. Según Clavijo, lo que ahora se está rechazando para Canarias en uno de sus instrumentos fundamentales del REF se está permitiendo en las comunidades forales, País Vasco y Navarra, con economías mucho más saneadas, con una reta per cápita mucho mayor y mucho menos tasa de desempleo que las Islas. “¿Por qué a Canarias se le niega lo que Europa le ha dado a todos sus Estados miembros y lo que el Gobierno de España le ha dado a otros territorios como la provincias vascas y Navarra?. Necesitamos que se nos deje utilizar los instrumentos del REF para recuperarnos económicamente”, subrayó el senador nacionalista. y aseguró no entender “¿por qué los canarios para el Gobierno de España somos menos? ¿por qué nos niegan herramientas que sí dan a otros? Ni somos menos ni somos más, somos exactamente iguales a un vasco, a un navarro o a otro ciudadano de cualquier otro territorio”, aseveró.

El “bulo” de la recuperación

Recordó en este sentido que “Canarias sigue en un momento de mucha dificultad, con una caída del 20 % del PIB, siendo de lejos la última comunidad autónoma que ha podido recuperarlo”, y que “lo que se ha hecho por la UE es lo que estamos pidiendo, flexibilizar las reglas fiscales, dar capacidad a las economías privadas y a las publicas con una capacidad de endeudamiento de forma que la economía no se nos pare”, algo que, según él, el Gobierno central no está permitiendo a Canarias con sus restricciones al desarrollo de la RIC o de la Zona Especial Canaria (ZEC). “Se está lanzando un mensaje de que todo va bien y de que las Islas ya está recuperándose del impacto de la pandemia, pero no es más que un bulo. La realidad es otra, la que viven los canarios y canarias, la que viven las pequeñas y medianas empresas de esta tierra está muy lejos de una recuperación”, señaló.

El senador de CC apuntó a los datos del Ministerio de Hacienda que calculan en torno a 120 millones de euros la cifra afectada por el no a la ampliación de la RIC, y destacó en este sentido que “no estamos por tanto hablando de grandes empresarios, que son los que no tienen problemas, sino de pequeños y medianos empresarios que durante la crisis se han visto obligados a utilizar esa liquidez para salir adelante”. Clavijo se mostró muy preocupado por el impacto que tendrá esta decisión de la ministra Montero en la economía canaria. “No solo supondrá la pérdida de muchos empleos y de muchas pequeñas y empresas estranguladas -insistió- por una decisión absurda del Ministerio de Hacienda de la que, una vez más, es cómplice el Gobierno de Canarias”.

Barragán, por su lado, calificó de “muy grave” el veto a la enmienda que hubiese permitido ya la ampliación de la materialización de la RIC y apuntó tanto al PSOE canario, como a NC y ASG para que “se pronuncien y den explicaciones de por qué permiten que un Gobierno del mismo signo político o con el que están en pacto ningunee al Parlamento de Canarias” porque, aseguró, “la enmienda defendida por los nacionalistas canarios es la misma que salió de este Parlamento, donde reside la soberanía canaria”.