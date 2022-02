El pabellón deportivo de Argana lleva cuatro años sin las obras de reforma

El grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Arrecife, incorporado desde noviembre de 2021 al grupo de Gobierno capitalino tras la destitución de los concejales socialistas por la alcaldesa, Ástrid Pérez, apuesta por exigir a la empresa concesionaria de la gestión del pabellón deportivo de Argana que ejecute de forma inminente las obras que llevarían a la apertura de las mismas dentro del porcentaje que la ley permite como modificación contractual. Esta propuesta será trasladada a la alcaldesa para que en base al informe jurídico solicitado, el Ayuntamiento actúe para poner en marcha una instalación de la que entienden no deben seguir prescindiendo los vecinos de Argana y Arrecife. «Hay que tomar decisiones, no podemos seguir mirando a otro lado», manifiesta el concejal de Deportes, Rosmen Quevedo.

En esa misma línea se ha manifestado el portavoz municipal nacionalista, Echedey Eugenio, para quien es necesario «ir poniendo fechas y de no cumplirse contar con un plan B en el que también hemos pensado». En este sentido, el grupo municipal nacionalista estima que el Ayuntamiento no puede esperar eternamente, hay que dar plazos para que ejecute el proyecto planteado por el Consistorio que cifra la inversión en 1,2 millones de euros, y si no se cumplen, habrá que tomar medidas.