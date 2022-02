Carla Franquis se convierte en la titular farmacéutica más joven de Canarias

Carla Franquis Rodríguez (Puerto del Rosario, en 1997) se ha convertido en la farmacéutica titular más joven de Canarias. La joven majorera de 24 años se ha puesto al frente de la Farmacia La Nueva, situada en la Calle Fernández Castaneyra, número 15, en Puerto del Rosario, la misma que durante muchos años regentó el fallecido Miguel Sánchez Velázquez.

Carla reconoce que no tenía muy decidido estudiar Farmacia. «Al principio quería estudiar Medicina, pero en el último momento mi padre me planteó que estudiara Farmacia, y la verdad que menos mal que le hice caso porque la carrera me encantó y mi trabajo me apasiona». Sus primeros pasos educativos los dio en el colegio Pablo Neruda, en la capital majorera. «Durante mi primera etapa escolar nunca me había planteado estudiar Farmacia hasta que llegó el momento de decidir. De pequeña me hubiera imaginado estudiando Derecho, pero la vida cambia y mucho». Cuando le llegó el momento de emprender su etapa universitaria, «me fui a Madrid estudiar en la Universidad Alfonso X El Sabio» y también fue de Erasmus a Italia.

Con respecto al bautizar su nuevo establecimiento con el nombre de La Nueva, la joven farmacéutica señala que «la verdad que se le ocurrió a mi padre, que ha sido el más implicado en este proyecto y se lo debo todo a él y a mi madre. Me dio la idea y a mi al principio no me convencía pero, al comentarlo con la gente, me dijeron que antes se le llamaba así, porque fue la segunda farmacia de Puerto del Rosario. También quería darle un aire nuevo a la farmacia y ahora el nombre me encanta y creo que representa mucho mi situación».