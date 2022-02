Loueila Mint denuncia que no hay recintos para la custodia policial

La abogada especializada en asuntos migratorios Louelia Mint El Mamy explica, en el último año, la acogida a personas que llegan en situación irregular por vía marítima desde la costa africana «ha mejorado a pasos agigantados».

En opinión de esta letrada, uno de los elementos favorables para los migrantes es que «ya hay derivaciones a la Península, por lo que no se quedan en el Archipiélago atrapados y pueden seguir su tránsito» hacia el continente europeo.

Recuerda Mint El Mamy que, hace poco más de un año, había numerosas personas de origen magrebí o subsahariano alojadas en establecimientos hoteleros y muchas de ellas estuvieron en condiciones indignas en el puerto de Arguineguín durante varios meses en la segunda mitad del 2020.

Indica que, hasta febrero del 2021, la Comunidad Autónoma tenía muy pocas plazas de acogida humanitaria para hacer frente al proceso migratorio. Y otro problema era que las personas que llegaron en pateras o cayucos no podían seguir su viaje hacia la Península. Asegura Loueila Mint que, un año después, «el problema ya no está en la acogida, sino en la recepción». Aclara que la acogida depende del Ministerio de Migraciones, pero la recepción, que son las 72 horas como máximo que los migrantes pasan bajo custodia policial, corresponde al Ministerio del Interior. Apunta que el problema más grave se da en Lanzarote y Fuerteventura. Respecto a la primera isla, recuerda Mint que la recepción se hace en una nave industrial situada en la carretera de San Bartolomé, «en unas pésimas condiciones sanitarias, de Salud Pública o de prevención del covid, sobre todo para mujeres lactantes; no puede ser en un recinto de este tipo».