Julio Pérez: «Estamos desbordados, no era previsible atender a tantos niños»

Canarias exige cambios en la legislación estatal para que el reparto de menores migrantes no acompañados sea obligatorio. En relación a la falta de plazas en las Islas para acoger a los niños y jóvenes extranjeros que llegan de manera irregular a las costas del Archipiélago, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional, Julio Pérez, reconoció que «estamos desbordados porque no era previsible que tuviéramos que atender a tantos niños en tan poco tiempo». Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Pérez señaló que atender a los menores no acompañados no es competencia estricta de la comunidad autónoma y destacó que este asunto se abordará en la próxima comisión bilateral con el Gobierno de España.

El consejero se mostró esperanzado ante la posibilidad de que la solidaridad entre regiones para tutelar a menores se haga obligatoria por ley, ya que se ha logrado cambiar la actuación del Gobierno central respecto a los migrantes adultos y al 85% de los llegados a las Islas se les ha facilitado continuar el viaje hacia el continente, algo que Pérez calificó como «un avance». Así, detalló que en el Archipiélago quedan 3.558 personas de las más de 23.000 que arribaron el año pasado a bordo de embarcaciones precarias. «Cada vez llegan más, pero cada vez se quedan menos», puntualizó Pérez. Torres critica que algunos partidos utilicen la inmigración para hacer política El diputado del grupo Nacionalista Canario Oswaldo Betancort pidió al Ejecutivo regional que «se faje» y reclame al Gobierno de España un compromiso con la situación migratoria de las Islas. «No he visto a los partidos en el Gobierno canario exigir más recursos y medios para Salvamento Marítimo y ahora dicen que están desbordados por los menores. Es decir, hasta ahora hemos sido sumisos y tratado de andar de puntillas porque ha habido improvisación», criticó el también alcalde de Teguise, quien mostró su alegría por el SOS lanzado desde Canarias para la acogida de niños y jóvenes extranjeros. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, reivindicó a Pérez el derecho de Canarias a participar en las decisiones del gobierno estatal en política migratoria. Campos reconoció que se ha avanzado con la derivación de las personas adultas, pero reprochó al Gobierno español que siga «sin contar con nosotros» para tomar decisiones en esta materia. Por otra parte, el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, anunció que Canarias abordará este mes con el Estado, en una comisión bilateral y otra mixta, el colapso que sufre la acogida de menores, dada la limitada capacidad del Archipiélago para gestionarla. El Gobierno canario planteará la necesidad de consolidar «una respuesta integral y compartida por todas las comunidades autónomas». Torres criticó que algunos partidos utilicen la inmigración para hacer política e instó a replicar lo ocurrido en 2006, durante la crisis de los cayucos, cuando los alcaldes accedieron a ceder infraestructuras municipales para dar respuesta a la llegada masiva de migrantes. Torres puntualizó que la ley que obliga a responder de la guardia, tutela y custodia de los menores hace referencia a los menores desprotegidos nacidos en Canarias, pero no a los extranjeros no acompañados, como los que llegan en patera a las Islas. Si bien destacó que el Archipiélago seguirá atendiéndolos y pidiendo responsabilidad a otras administraciones. 222 personas en cinco lanchas Salvamento Marítimo rescató ayer a 222 personas que viajaban a bordo de cuatro neumáticas y una patera. En Gran Canaria desembarcaron 118 migrantes subsaharianos que zarparon de la costra africana en dos zódiacs. Entre ellos se encontraban 24 mujeres y siete menores. A su llegada a tierra, los servicios de emergencia han estimado conveniente el traslado a centros sanitarios de la isla de una mujer embarazada, una niña con su madre y un varón. Otras dos lanchas fueron conducidas a Lanzarote, a donde llegaron 69 personas, entre ellas tres mujeres y ocho menores. Dos hombres tuvieron que ser evacuados a centros sanitarios. Por la tarde, la Salvamar Caliope rescató a una patera con 35 personas de origen subsahariano, entre ellos seis mujeres y dos menores, a unas 35 millas al noreste de Fuerteventura. | LP