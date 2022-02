El decisivo ‘sí’ crítico de CC y NC a la reforma laboral salvará a Pedro Sánchez de su peor derrota

Los dos partidos nacionalistas canarios con presencia en el Congreso, CC y NC, con un escaño cada uno, darán el próximo jueves un decisivo ‘sí’ crítico a la reforma laboral pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, y contribuirán a una más que probable convalidación del decreto que la contiene con una alta carga política porque salvarán de una derrota al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, como consecuencia de la ruptura del llamado bloque parlamentario de la investidura. El rechazo, salvo sorpresa de última hora, de los tres principales grupos que suponen el apoyo habitual del Gobierno, ERC, PNV y Bildu, a la nueva normativa laboral, junto a la de las dos grandes formaciones de la oposición, PP y Vox, y otras formaciones como Junts (4); CUP (2), Foro Asturias (1) y el diputado del Mixto que abandonó Cs, Pablo Cambronero, deja uno de los más importantes proyectos de la legislatura en manos de hasta ocho partidos pequeños, y de Cs, que en esta ocasión se pasa de bando para apoyar la reforma laboral pactada entre empresarios y sindicatos.

Clavijo asegura haber conseguido garantía de la vicepresidenta para el caso de Canarias

Las cuentas no le salían sin embargo al Ejecutivo hasta primera hora de la tarde, momento en que se sumaron los dos votos de UPN a los tres que horas antes habían anunciado Más País (2) y Compromís (1). De esta forma, el Ejecutivo lograba contabilizar 172 escaños a favor de la reforma que suman además los 120 del PSOE; los 34 de UP, formación que sigue sin cubrir el escaño dejado por Alberto Rodríguez; los 9 de Cs; y los cuatro de los partidos que apoyan con un solo escaño, además de CC y NC, el Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe. Queda aún por despejar formalmente la posición de los cuatro diputados del PdCAT, pero este grupo ya ha anunciado que no entorpecerá su aprobación.

De este forma, la diputada de CC, Ana Oramas, y el diputado de NC, Pedro Quevedo, contribuirán de manera decisiva a que el Gobierno sume más votos a favor que en contra, en este caso los 176 que parece tener confirmados, frente a los 173 de quienes rechazan el decreto de la nueva legislación laboral, que ya se está aplicando desde el pasado 31 de diciembre, y cuyo plazo para su convalidación en el Congreso concluía ya este jueves. Las negociaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los socios habituales del Ejecutivo, en especial con ERC y Bildu, no ha surtido efecto aunque los contactos se mantendrán hasta el último momento. Además, la parte de UP del Gobierno no veía con buenos ojos que la reforma fuera a salir adelante con el apoyo de Cs y sin el de los socios del bloque de la investidura, un escenario que finalmente se va a dar y que podría abrir una nueva etapa política y de relaciones parlamentarias para los dos años que restan de legislatura.

En este marco, el apoyo crítico al Gobierno de Sánchez de los dos partidos nacionalistas canarios, con argumentos prácticamente idénticos, supone un reencuentro político de ambas formaciones en un asunto crucial después del encontronazo en torno a los presupuestos estatales, que NC votó a favor y CC rechazó rotundamente. También en el contexto del recambio que tiene que producirse en junio en el escaño de Quevedo tras cumplir éste su plazo de dos años y medio pactado en el acuerdo electoral de ambas formaciones para el 10-N de 2019, y tener que dejar el puesto a María Fernández, la candidata de CC que ocupó la segunda plaza en la lista por Las Palmas y a la que le corresponde el año y medio que reste de legislatura.

Pros y peros nacionalistas

El apoyo de Quevedo a la reforma laboral se descontaba desde el principio por ser uno de los proyectos clave del Gobierno y por el compromiso de NC de respaldar, en cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSOE y de la gestión de la agenda canaria en Madrid, aquellas leyes cruciales para el Ejecutivo. Pese a la lectura crítica de la reforma en algunos aspectos, NC considera que ayudará a combatir el desempleo y la precariedad laboral en las islas, y aunque les hubiera gustado que la modificación fuera “más intensa”, son conscientes de que “es el fruto de la mesa de diálogo social del Estado”. Destacan tres aspectos que redundarán en la calidad del empleo. Se trata de la estabilidad, la recuperación del equilibrio en la negociación colectiva y la consolidación de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE), que se han mostrado "muy eficaces” durante la crisis de salud pública de la pandemia del coronavirus.

También por parte de CC se destaca más el cambio que la nueva reforma va a producir sobre la antigua legislación laboral aprobada unilateralmente en 2012 por el Gobierno del PP y a la que la formación nacionalista se opuso en el Congreso, que las lagunas que a su juicio se mantienen. El senador y secretario general de CC, Fernando Clavijo, que ayer conversó cobre el asunto con la vicepresidenta segunda del Gobierno en el Senado, asegura que “no es nuestra reforma, porque creemos que se ha quedado corta y que no toca la piedra angular de la ley vigente que es el abaratamiento del despido y que genera desequilibrio en las relaciones entre el trabajador y el empresario, pero es mejor que lo que había”.

En todo caso, Clavijo asegura haber conseguido garantía de la vicepresidenta Díaz de que en el caso de Canarias, se producirá alguna aclaración formal a través de algún documento del Ministerio de Trabajo sobre la aplicación de la nueva ley para que se tenga en cuenta la división territorial por islas en lugar de provincial. Es decir, que en los contratos que se firmen en Canarias, el ámbito geográfico para las ofertas laborales a los trabajadores por parte de la empresa para evitar un despido, tienen que ser en la isla donde resida, no en la provincia, como recoge literalmente el decreto.