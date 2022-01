CC votará a favor de la reforma laboral pese a tener "lagunas" con Canarias

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha avanzado que su partido votará a favor de convalidar el real decreto ley de la reforma laboral, aunque ha asegurado que "se queda corta", resulta "poco ambiciosa" y contiene "lagunas" en algunos aspectos relativos a las islas. En una rueda de prensa, Clavijo ha valorado que la reforma sea fruto de un "amplio diálogo social" y ha dicho que CC "no será un obstáculo" para su aprobación, porque es "mejor de lo que hay" pese a "no tocar" el despido.

En este sentido, el también senador por la Comunidad Autónoma ha recordado que su partido ya votó en contra de la anterior reforma, promovida por el Partido Popular, por el "desequilibrio" que generaba entre patronal y trabajadores. "En nuestro programa electoral abogábamos por la derogación", ha afirmado Fernando Clavijo, quien, respecto a la posición a priori contraria de otros partidos nacionalistas como PNV o ERC, ha opinado que el Gobierno de España no ha "cuidado" a sus socios de investidura para "sacar adelante la reforma".

"No sé si obedece a tensar la cuerda -por parte de los demás partidos nacionalistas-, pero es el ejemplo evidente de que se han olvidado de contar con quienes sustentan al Gobierno", ha expresado el senador de CC, que ha dicho que esta situación "añade incertidumbre".

Respecto a las "lagunas" con Canarias, Clavijo ha señalado que la reforma laboral no tiene en cuenta la realidad insular en cuestiones como los contratos de obra, que con la nueva reforma laboral, ha explicado, da la posibilidad al trabajador de que, una vez finalizado el trabajo por el que ha sido contratado, pueda continuar en otro en la misma provincia sin ser despedido. Esta "mejora", ha dicho, puede ser perjudicial para los trabajadores canarios, ya que no es lo mismo cambiar de centro de trabajo en una provincia de la península, donde el empleado se puede desplazar por carretera, que entre islas, donde el cambio conlleva una mudanza y cambio de domicilio. Este aspecto, si no recoge la realidad insular, según Clavijo puede facilitar el despido procedente de aquel trabajador que no se quiera desplazar de isla, por lo que ha abogado por reflejar esta cuestión y "no mermar" la capacidad de decir que no de los trabajadores y, por tanto, su compensación por despido.

Clavijo también ha aludido a la "falta de soluciones" que esta reforma plantea para el desempleo juvenil, una cuestión para la que el secretario general de CC ha pedido una política "más agresiva" de ayudas y compensaciones para la contratación. "El empleo que ahora se genera es mucho más efímero, frágil y temporal. Hay jóvenes formados que no pueden entrar a formar parte del mercado laboral. Tiene que haber muchos más incentivos", ha reflexionado Clavijo.

En este sentido, ha añadido que la juventud "ha vivido ya dos crisis" y que se enfrentan a una realidad de "círculo vicioso" con el que se perpetúa la pobreza, con jóvenes "de treinta y pocos" que apenas han cotizado y que llegarán a los 60 sin haber cotizado lo suficiente. "No solo hay un problema de estabilidad laboral y retribuciones para los jóvenes, sino que se agrava con falta de vivienda y el alto precio para acceder a ellas", ha subrayado.

Clavijo también ha mostrado "preocupación" por cómo va a afectar la reforma a los contratos que organizaciones del tercer sector, que a menudo dependen de la renovación de subvenciones públicas para contratar o renovar al personal y que, a su juicio, tendrán "muchas dificultades" para asumir o justificar los despidos cuando esas ayudas no se renueven.