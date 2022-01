La reconstrucción de La Palma sigue en el punto de mira de los cabildos

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, finaliza su presidencia de la Fecai tras seis meses en los que ha destacado la gestión de la ayuda de todas las islas a la isla de La Palma, con una cuantía económica de 10 millones de euros y numerosos recursos humanos y materiales, cediendo este cargo al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Así se ha acordado en el punto segundo del orden del día de esta Asamblea Extraordinaria la sesión de la Federación de Islas celebrada este martes en Madrid.

Martín indicó los medios de comunicación que “durante estos seis meses que he tenido el honor de ser presidente de la Federación de Islas, ha habido avances importantísimos. Avances que hemos esperado años a que se pudieran por fin producir y, por fin, han llegado”, y añadió que “el primero de ellos ha sido conseguir se actualizara la ficha a través de la cual el Gobierno de Canarias tiene que aportar económicamente a los Cabildos para el mantenimiento de carreteras. Pero además, hemos conseguido cerrar un acuerdo en relación con las transferencias que el Gobierno de Canarias ha efectuado a los cabildos y cuya financiación no estaba actualizada”.

El presidente del Cabildo de Tenerife concluyó recordando que “hemos llegado a un principio de acuerdo en determinados asuntos del Fdcan, que aún están por debatir en los próximos tiempos, y creo que en general hemos dado un avance muy importante en asuntos que llevaban años sin resolverse entre Gobierno de Canarias y cabildos insulares y que, afortunadamente, durante estos los últimos seis meses han supuesto un avance indudable”.

«Más protagonismo social»

Alpidio Armas, presidente entrante, señaló que “El Hierro asume la presidencia de la Fecai por seis meses, en los cuales, mi labor como presidente será conseguir que La Palma y la crisis que ha generado el volcán no se olvide en los próximos seis meses”.

“Además –dijo Armas– quiero darle un carácter social a esta presidencia de la Fecai, me preocupan los asuntos sociales. No puede ser que tengamos la dependencia que tenemos. Tenemos que coordinarnos todas las Administraciones, también los Cabildos y los ayuntamientos, con el Gobierno de Canarias y el Gobierno central y hacer una propuesta diferente de cómo se están abordando las cuestiones sociales en este momento”, por lo que, concluyó, su presidencia se centrará en “tres cosas: continuar la labor iniciada y concretar alguna de las medidas; no olvidarnos de La Palma, que sea potenciada y muy tenida en cuenta en las agendas de la Fecai, del Gobierno de Canarias y del Gobierno central; y darle un carácter social a esta nueva etapa que comienza aquí hoy en Fitur”.

Además, en la reunión se abordó el informe de la presidencia saliente relativo a la actividad desarrollada entre julio y diciembre de 2021, en el que se tratan algunos asuntos de trascendencia en el funcionamiento de la administración local insular, como el estado de la financiación de los cabildos insulares o los acuerdos relacionados con la erupción volcánica La Palma. A este respecto, la Fecai acordó el otorgamiento de ayudas económicas urgentes para 2021, por importe de 10 millones de euros.