Pedro Sánchez coloca al palmero Héctor Izquierdo de ‘número dos’ de Hacienda

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha colocado al palmero Héctor Izquierdo en uno de los puestos clave del Ejecutivo y de la gestión económica del país al nombrarlo secretario de Estado de Hacienda, es decir, de facto número dos del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero y pieza fundamental en algunos de los asuntos de la agenda política en el segundo tramo de la legislatura estatal.

De perfil eminentemente técnico y sin ninguna experiencia política pese a ser militante socialista e ir de número tres en las listas por Santa Cruz de Tenerife en las dos últimas elecciones generales (no logrando el escaño ), Izquierdo es el primer canario que asume una responsabilidad como esa, haciéndolo además en un contexto en el que el Ministerio de Hacienda debe poner en marcha la reforma del sistema fiscal comprometido por el actual Gobierno de coalición para modernizar el sistema tributario y adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI, además de supervisar técnicamente la modificación del actual modelo de financiación autonómica, también prevista para este segundo tramo de legislatura, así como ejecutar y dar cumplimiento a los presupuestos generales del Estado que acaban de entrar en vigor.

El nombramiento de Izquierdo se produjo ayer por parte del Consejo de Ministros a propuesta forma de la ministra Montero pero bajo el apadrinamiento del propio Sánchez. Fuentes socialistas en Madrid interpretan este nombramiento como un gesto hacia la situación que vive la isla, siempre bajo la premisa de la capacitación técnica del elegido para el cargo, pero otras inciden en el hecho de que su actual ocupación, como presidente de Segipsa (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) cae en el ámbito del Ministerio de Hacienda y que Montero habría estado pensando en él cuando surgió la necesidad del relevo.

El socialista ocupaba hasta ahora la presidencia del Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria

Izquierdo Triana sustituye a Inés Bardón en el cargo que ocupaba desde junio de 2018 y deja a petición propia. Izquierdo (Los Llanos de Aridane, 1974) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade (Universidad Pontificia de Comillas) y licenciado en Derecho por la misma universidad. En su formación también cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa IE Business School.

Su nombramiento se ha producido asimismo en un constante diálogo entre Sánchez, Montero y el líder de los socialistas canarios y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Desde el entorno de Torres se destaca el hecho de que un canario de alta cualificación técnica y que conoce perfectamente las singularidades fiscales del Archipiélago y el REF esté al frente de la secretaría de Estado de Hacienda, quizá el cargo de la administración central más implicado en la coordinación de las políticas que afecten al fuero isleño.

En su faceta de docente, una de las más reseñables de su currículum, Izquierdo ha sido profesor asociado en el Instituto de Empresa IE Business School, en Icade y en Deusto Business School. Además, el nuevo secretario de Estado ha desarrollado también una labor investigadora, destacando en este ámbito su tarea como subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la UAM o su cargo de director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de Mesías-Inteligencia Marca España. Ha publicado también en medios como el International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, Journal of Economic & Business Intelligence, entre otros.

En su perfil en las redes, el palmero asegura que «como isleño, he vivido siempre la dualidad de cuidar de mi tierra, de los míos, mientras intentaba satisfacer mi curiosidad por viajar y conocer el mundo» comentando en tono amable que «os puedo contar, con una sonrisa, que mi perro se llama Milú», la famosa mascota del héroe del cómic Tintín. «Siempre he intentado dar lo mejor de mí, tanto en mi propio desarrollo personal y profesional como hacia los demás. Por eso comencé trabajando en la administración pública, en el ayuntamiento de Tenerife, y en el ámbito de la sanidad y la salud [Hospiten]», recalca en uno de sus comentarios en las redes.

Intensa agenda

En su nueva faceta como número dos de Hacienda, Izquierdo deberá seguir modernizando la Agencia Tributaria con la apertura de nuevas Administraciones Digitales Integrales (ADI), oficinas cuyo objetivo es atender telemáticamente a contribuyentes de todo el país, avanzando de esta manera en la asistencia personalizada complementaria de la presencial impulsada por el Plan Estratégico de la Agencia 2020-2023. También impulsar el diálogo con las comunidades autónomas de régimen común para la reforma del sistema de financiación con la presentación de una propuesta sobre la población ajustada, un elemento esencial del sistema. Será él por tanto quien deberá tomar el relevo de Bardón tras recibir las aportaciones de las comunidades autónomas durante este mes de enero antes de iniciar la negociaciones propiamente dichas sobre el complejo proceso para una reforma pendiente desde el año 2014.

Ocupó el número tres en las listas al Congreso en 2019 por Santa Cruz de Tenerife

Izquierdo tiene por delante también aportar los recursos que todavía puedan necesitar las regiones para superar los efectos de la pandemia y decidir si abre un nuevo fondo covid como el aprobado y puesto en marcha durante los dos últimos años.

En el ámbito de Canarias, el nuevo secretario de Estado será el encargado de supervisar cualquier asunto que tenga que ver con la aplicación del REF o su eventual reforma en alguna de las leyes estatales que se aprueben en el Congreso, así como decidir junto a su jefa en el ministerio si autoriza la firma de la adenda del convenio de carreteras de Canarias para incrementar la inversión en 407 millones durante los dos años de prolongación del mismo, hasta el 2017.

El nombramiento de Izquierdo se produce solo unas semanas después de que otro alto cargo canario del Ejecutivo central, el subsecretario de Sanidad, Francisco Hernández Spínola, abandonara su puesto por petición propia al padecer covid persistente. Junto a ellos, el otro canario con responsabilidades políticas importantes en la política nacional es el diputado tinerfeño Héctor Gómez, designado por Sánchez en septiembre portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.