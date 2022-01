Cuatro entes del Gobierno canario pagan a sus proveedores fuera del plazo legal

Es la primera vez que Canarias supera los 40 días de retraso desde que existen datos oficiales sobre lo que tardan las Comunidades Autónomas en pagar a sus proveedores. El embudo que sufre el Servicio Canario de la Salud (SCS), que ya se demora más de 48 días en abonar las facturas a los suministradores de material sanitario, ha llevado a la Administración pública regional a situarse a la cola del país. Pero no es el SCS el único ente del Ejecutivo isleño que incumple el plazo máximo de pago establecido en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Otras tres entidades dependientes de la Administración autonómica también abonan las facturas a las empresas y trabajadores autónomos que les prestan servicios o les venden productos fuera del plazo legal. La Agencia de Protección del Medio Natural (Apmun), que tarda algo más de 34 días en cumplir con sus proveedores; la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental de Canarias (Gesplan), que ya se demora casi 44 días; y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuyo Período Medio de Pago (PMP) se dispara hasta prácticamente los 80 días, se suman al SCS como los organismos que están echando por tierra los esfuerzos de la Consejería de Hacienda para que la Comunidad Autónoma se distinga por pagar en tiempo y forma a los autónomos y pymes con que trabaja.

El Ministerio de Hacienda, que es el departamento estatal encargado de vigilar que las regiones y las entidades locales (cabildos y ayuntamientos) cumplan el PMP (fijado en 30 días), empezó a publicar los días que tarda cada comunidad en pagar a sus proveedores en septiembre de 2014. Desde entonces, tanto con la metodología de cálculo utilizada hasta marzo de 2018 como con la que se emplea desde ese momento, el peor dato de Canarias se había registrado en febrero de 2019, mes en el que la Administración regional tardó más de 36 días (seis por encima del plazo legal) en pagar a sus proveedores. El Gobierno y todo su entramado de entidades dependientes nunca se habían acercado a los 40 días de demora que sí habían rebasado con creces otros Ejecutivos autonómicos. Pero esto cambió en noviembre, cuando el PMP del Archipiélago se disparó hasta los 41 días de media (exactamente 40,92). La causa de este extraordinario incremento está en esas cuatro entidades (la Apmun, Gesplan, el Instituto de Hemodonación y sobre todo el SCS) que incumplen lo establecido en la ley de estabilidad. La Consejería de Hacienda ya ha solicitado a los responsables del SCS un plan de actuación para reducir los plazos y abonar las facturas a los proveedores en un tiempo razonable. La pandemia, el consecuente mayor gasto sanitario y las campañas de vacunación han generado un cuello de botella en la tramitación de los pagos que, no obstante, también deben de soportar otros servicios de Salud autonómicos. Y, sin embargo, es Canarias la región que más tarda en pagar a las empresas de todo el país, y eso con los datos de octubre, cuando la demora solamente era de 35 días.

“Las otras Comunidades Autónomas también sufren la pandemia y no tienen este problema; se les está yendo la gestión de las manos”, asegura la diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Rosa Dávila. La nacionalista hace hincapié en que si no hay problemas de dinero, que no los hay, “es un problema de gestión”. Dávila, consejera de Hacienda en la anterior legislatura, explica que el problema no es que se incumpla la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sino que el retraso en pagar les genera problemas a los proveedores, que en muchos casos son micropymes y autónomos sin el músculo suficiente para soportar sin más la demora de la Administración. “Es clave que el Gobierno de Canarias dé confianza en una situación tan crítica como la actual para muchas pequeñas empresas”, insiste la parlamentaria. “Claro que el Servicio Canario de la Salud es uno de los grandes pagadores de la Administración, por eso no debe permitirse que su situación se vaya de las manos”, sentencia.