Santa Cruz de Tenerife acapara el 37% de una licitación pública en mínimos

La licitación y contratación pública en Canarias se desploma. La obra civil en el Archipiélago disminuyó un 61%, lo que lo sitúa como la región que registró la mayor caída del país el último año. Las entidades locales del Archipiélago, hasta el 30 de noviembre, habían licitado obras civiles –asfaltado de carreteras, rehabilitación de edificios municipales, construcción o remodelación de locales para la prestación de servicios, mejora de caminos– por un importe de 528 millones de euros. Con este monto, los ayuntamientos y cabildos han sido los que han tirado del carro de la contratación pública, ya que el Gobierno de España apenas ha destinado 147 millones a las infraestructuras de las Islas, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), patronal de las grandes constructoras españolas.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife acaparó el 37% de la obra civil del Archipiélago en los últimos doce meses, frente al 63% de Las Palmas. Este desequilibrio se debe a la licitación de obras públicas impulsadas por las administraciones locales, que en las islas orientales casi duplica a la promovida en la provincia occidental. La contratación desde el Gobierno de Canarias está prácticamente equilibrada entre ambas provincias, mientras que la del Ejecutivo central es ligeramente superior en Las Palmas, con 29 millones más.

Esta disparidad se debe, según el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, al retraso de la provincia de Santa Cruz, especialmente de la isla de Tenerife. «Llevan más de tres décadas prometiendo obras que no se ejecutan, cosa que no sucede en Gran Canaria, donde las administraciones locales sí han acometido las mejoras pertinentes», apunta Izquierdo y añade que «en Tenerife no hay proyectos para licitar». Sin embargo, si no solo se analiza la contratación pública y se tiene en cuenta la inversión pública y privada total, es la provincia de Las Palmas la que sale más perjudicada, según indica la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), Salud Gil.

«Los últimos años han sido malos desde el punto de vista de la licitación pública y tampoco tenemos grandes expectativas para 2022», afirma Gil, quien coincide con Izquierdo en mostrar su preocupación ante la posibilidad de que no se agilicen los procedimientos para ejecutar los fondos europeos. «Hay una administración pública obsoleta, obstruccionista y entorpecedora que no se adapta a las necesidades actuales, especialmente a la llegada de los fondos europeos, para lo que se necesita una administración moderna y capaz de gestionar con rapidez», alega Izquierdo.

Fepeco defiende que «hay que basar la reconstrucción de la sociedad y la economía en la obra pública, porque es la base estructural del crecimiento y una manera de incentivar el tejido productivo». Por su parte, la AECP centra sus esfuerzos en orientar a los empresarios para que dirijan la inversión hacia la rehabilitación, la construcción de viviendas vinculadas al parque público de alquiler y a la eficiencia energética.

En el último año las contrataciones públicas del Ejecutivo central en las Islas se redujeron un 71,36% con respecto al ejercicio anterior. Gil alerta de que el Gobierno de España, desde hace años, «reduce sistemáticamente» las licitaciones en Canarias, algo que achaca a un «empecinamiento del Ministerio de Hacienda». Al respecto, Izquierdo considera que «en Madrid no se entiende la realidad del Archipiélago», porque la necesidad de obra pública de las Islas «es más perentoria que en el territorio continental, donde puede haber colaboración entre las distintas regiones».

A nivel nacional, la licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 21.032 millones de euros en los once primeros meses de 2021, lo que representa un crecimiento del 80,3% respecto al mismo periodo de 2020. Asimismo, en comparación con los primeros once meses de 2019, el año previo al estallido de la pandemia, la licitación ya supera en un 28,1% los datos registrados en ese periodo, según los datos de Seopan.