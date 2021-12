Clavijo destaca las palabras del Rey sobre la desigualdad que genera la crisis

El secretario general de Coalición Canaria (CC)-PNC, Fernando Clavijo, ha destacado del discurso del Rey en la noche del 24 de diciembre sus palabras sobre la "desigualdad que se está generando" en España debido a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, por lo que ha invitado a hacer un trabajo "intenso" desde las instituciones públicas para corregir esa "desigualdad y esa pobreza".

Clavijo ha considerado "importante" que se reflexione sobre eso, ya que los problemas "no se arreglan con grandes discursos, ni publicidad ni propaganda con frases como 'no vamos a dejar a nadie atrás', 'la factura de la luz va a ser más barata', 'juntos saldremos más fuerte'".

Para el secretario de los nacionalistas canarios si no hay un "trabajo intenso de las instituciones públicas es muy difícil" corregir esa "desigualdad y esa pobreza", ya que actualmente son cientos de miles de familias las que "no llegan a final de mes, no pueden pagar el recibo de la luz, están con desempleo y son cientos de jóvenes también que después de haberse preparado y estudiado no encuentran un trabajo, ni pueden emanciparse ni desarrollar su proyecto vital".

Por ello, ha considerado en declaraciones a los periodistas que si bien es "importante", hay que "ponerse manos a la obra".

El recuerdo a La Palma

Por otro lado, ha agradecido al Rey su referencia a la isla de La Palma, apuntando que ahora que parece que el volcán "ha dejado de rugir y se puede ser optimista" en cuanto a la finalización de la erupción, "no" hay que olvidar que "han quedado negocios, casas, producciones agrícolas en la isla de La Palma sepultada por la lava" y hay que darles "una respuesta a esas miles de personas que lo han perdido todo, han perdido hasta sus recuerdos".

Por ello, ha animado a que todos trabajen de manera conjunta para que el pueblo palmero que, "se tiene que levantar ahora y se va a levantar, encuentre la mano tendida de unas instituciones que de verdad van a estar ahí para devolverles lo que el volcán les ha quitado".

Añadió que "nada va a ser igual porque incluso la propia isla ha cambiado pero sí" se les puede dar "una oportunidad de esperanza e ilusión para que en un plazo razonable de tiempo puedan recuperar la esperanza de su vida".

Finalmente, ha tenido un recuerdo para los trabajadores de la sanidad pública que en esta sexta ola continúan teniendo problemas de inestabilidad laboral, de medios, de recursos humanos y materiales, solicitando así que se "aprenda la lección", se corrijan los "errores del pasado y hacer las cosas mejor".