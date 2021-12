Madrid rechaza prorrogar la Reserva de Inversiones en 2022 pese a la crisis

Un año después de que el Gobierno central cediera a las peticiones canarias y aprobara la prórroga de la Reserva para Inversiones (RIC) en 2021 con el fin de materializar los fondos dotados en 2016 debido al golpe recibido por el Covid, el escenario económico no ha cambiado mucho en el Archipiélago. La ralentización de la actividad económica provocada por la crisis sanitaria, sobre todo en los sectores más esenciales del Archipiélago, la ruptura de la cadena de suministros de muchas empresas y la erupción volcánica de La Palma han dificultado y paralizado las inversiones dotadas en la Reserva procedentes de 2017 y que vencen el próximo 31 de diciembre. Por ello las organizaciones empresariales, asesores fiscales y operadores económicos reclaman que se amplíe un año más la posibilidad de materializar la RIC como se hizo hace un año, con el fin de dar un respiro a las empresas y que esos fondos no se dejen de invertir para que no vayan a parar a las arcas de la Hacienda estatal.

Sin embargo la situación no es la misma que el año pasado y la presión política no es tanta como la que posibilitó que se consiguiera algo que no tenía precedentes. El parón que supuso los 78 días del estado de alarma de 2020 justificó que el Ministerio de Hacienda cediera y prorrogara un año las inversiones de la Reserva que vencían en 2020. A día de hoy no han habido movimientos desde el departamento que dirige María Jesús Montero en el mismo sentido, pese a las peticiones realizadas por los operadores económicos y asesores fiscales y las enmiendas presentadas a los presupuestos del Estado de 2022, que fueron rechazadas en el Congreso y en el Senado. Las dotaciones de la RIC de 2016 y 2017, cuya materialización vence el próximo 31 de diciembre, suman los 2.372 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Según los datos de la Agencia Tributaria del Estado, en 2017 las dotaciones a la Reserva para Inversiones alcanzaron los 1.240 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,6% con respecto a las cantidades de 2016, que fueron de 1.132 millones, un ejercicio que supuso un importante salto cuantitativo de las dotaciones después de las fuertes caídas experimentadas por el impacto de la crisis económica de 2008. El asesor fiscal Orlando Luján cree que sería «deseable» y «sano» para la economía que las empresas tuvieran un poco más de margen de tiempo para invertir ante las enormes dificultades que han habido este año con la pandemia, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la ralentización en el mercado mundial de los suministros y productos y el volcán de La Palma, que ha impactado en el tejido empresarial de esa isla y también en el resto del Archipiélago. «Es verdad que el 2020 fue la parálisis total con el estado de alarma pero este año no ha sido más fácil que el pasado porque la crisis ha seguido pasando factura», añade Luján, por lo que ve en una nueva prórroga un acicate para las dotaciones que no se han podido invertir. El próximo 31 de diciembre tiene lugar un hecho inédito en la historia del incentivo fiscal más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y es que vencen dos reservas en la misma fecha: las dotadas en 2016, por el año de prórroga, y en 2017. La suma de las dos fue de 2.372 millones de euros y Orlando Luján cree que una buena parte de estos fondos no se han podido materializar, por lo que el 25% de lo que no se haya podido invertir hay que pagarlo a la Hacienda del Estado en forma de Impuesto de Sociedades. Asesores fiscales y empresarios piden que la inversión de las dotaciones de 2017 –que fueron de 1.240 millones– se prorroguen un año, como sucedió el año pasado con las de 2016. En dos ocasiones este año los operadores, colegios profesionales, asesores fiscales y organizaciones empresariales han reclamado mediante un manifiesto que los instrumentos del REF se adapten a la realidad económica provocada por el Covid y también por la erupción volcánica de La Palma. Hay muchas lagunas y aclaraciones que resolver por parte de Hacienda y a día de hoy muy poco se ha hecho, algo que lamenta Orlando Luján: «En época de incertidumbre económica las normas tienen que dar certidumbre y eso no sucede», añade. Los asesores fiscales sí esperan que antes del 31 de diciembre se apruebe la ampliación del periodo de inscripción de las empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC) y en la RIC anticipada. Desde la Consejería de Hacienda el viceconsejero Fermín Delgado duda que el Ministerio dé el visto bueno a una nueva prórroga de la Reserva para 2022, sobre todo tras el rechazo por parte de los grupos del Gobierno de las enmiendas parciales que NC había presentado a los presupuestos del Estado para incluir algunas de las peticiones de los operadores económicos y fiscales. «La prórroga de 2021 se concedió in extremis justificado por el estado de alarma y las circunstancias especiales de 2020 por el Covid», añade Delgado, que ve muy difícil que Hacienda ceda este año por segunda vez en una nueva prórroga. Lo que sí se aprobará antes de finalizar diciembre para que se aplique a partir del 1 de enero con total seguridad es la ampliación de la inscripción en la ZEC y la posibilidad de las empresas de acogerse a la RIC anticipada. En ambos casos Fermín Delgado asegura que los dos incentivos estarán vigentes dos años, hasta 2023, en vez de uno como era lo habitual hasta ahora.