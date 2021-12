El 47% de personas de otros continentes cree que ha subido el rechazo hacia ellos

El trabajo lo firman los investigadores Dirk Godenau, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna; Natalia Oldano, licenciada en Pedagogía y Máster en Educación Social, y Daniel Buraschi, profesor e investigador de la Red de Acción e Investigación Social (RAIS). El estudio se basó en preguntas a 521 personas, mayores de edad, y residentes en todas las zonas de Tenerife. En el informe se explica que «para comprender la percepción del aumento del rechazo, en las entrevistas se destacan tres factores: la incertidumbre y la crisis económica derivada de la pandemia; el incremento de las llegadas de personas de origen africano por vía marítima irregular (...) y los discursos de odio en redes sociales y su legitimación por parte de determinados partidos políticos».

Varios participantes manifiestan que «el racismo siempre ha existido, la diferencia es que se expresa más y se explicita más, sobre todo porque se legitima» por algunas formaciones políticas. «En el caso de las personas de origen asiático, se evidencia que, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, ha aumentado el rechazo hacia ellas en general, y de origen chino en particula»”, se aclara en el texto. Además, muchos asiáticos «han vivido experiencias de discriminación en sus locales de trabajo o en los transportes públicos, porque se les responsabiliza de la pandemia», se asegura en el estudio.

Un 53,4% de los consultados explicaron que han tenido peores condiciones laborales en Tenerife, pues no les han querido hacer un contrato, les han obligado a hacer trabajos que no les correspondían, cobran menos y trabajan más horas. La mitad (un 50,5%) afirmó que ha tenido dificultades para hallar empleo o le han rechazado en una entrevista. Más de la tercera parte (36,2%) reconoce que ha sido objeto de amenazas, insultos u hostigamiento en la calle o en los medios de transporte. A un 32,7% de los preguntados se le denegó la compra o el alquiler de una vivienda por su origen. A esta pregunta contestaron de forma afirmativa un 60,3% de los africanos, un 30,8% de los latinoamericanos y un 16,5% de los asiáticos.

Al pedir un crédito, la cuarta parte se ha sentido discriminada: un 47,1 los africanos, un 22,4 los latinoamericanos y un 21,4 los asiáticos. Ante la pregunta de si ha recibido insultos o acoso por sus vecinos, el 23,4 por ciento responde de manera afirmativa.

Y un 18,6% de los encuestados explica que ha sido víctima de actos violentos, robos, hurtos u otras formas de agresión. Cuando se les cuestionó acerca de si han recibido amenazas, insultos u hostigamiento en redes sociales, el 17,1 por ciento contestó que sí. Y un 9,9 por ciento asegura que se le ha impedido entrar en algún bar, restaurante, tienda, cafetería, club nocturno, sala de baile o similares.

Desde el 2020, la ruta migratoria por mar desde África se ha intensificado. Para atender el alojamiento y la alimentación de muchos de esos migrantes, el Gobierno del Estado puso en marcha el Plan Canarias, que permitió abrir desde febrero pasado varios centros de acogida temporal, dos de los más importantes en La Laguna: Las Raíces y Las Canteras.

Un vecino que reside cerca de las instalaciones de Las Raíces, Daniel Cuadrado (nombre ficticio), afirma que «la impresión es que tienen a esta gente en estado de abandono». En su opinión, «en un principio parecía que había más predisposición por las instituciones, pero eso se ha diluido con el tiempo y la energía que transmitían ellos al principio, también», señala. Para Cuadrado, «los ves todo el día deambulando por la zona y formando pequeños grupos en el camino que recorren desde el campamento hasta el supermercado». Refiere que «problemas que existían al principio, como las carencias de habitabilidad en las casetas donde duermen por el frío y la lluvia, las están volviendo a sufrir» en las últimas semanas. Además, explica que «algunos se emborrachan y hemos visto también varias peleas» en los últimos tiempos. «El otro día, uno se cayó en la carretera y había varios coches esperando, porque bloqueaba el paso», aclara Daniel. Ante esa situación, «tuvieron que venir los de Accem (ong que gestiona el centro) y lo apartaron al arcén; mi novia les ayudó». Comenta que era evidente que se hallaba ebrio y semiinconsciente. Apunta que se percibe «inseguridad, no hay presencia policial y está todo lleno de basura; una situación excepcional como esta requiere de servicios excepcionales también», comenta.

Para Vicente Zapata, director del Obiten, «todavía falta armar un buen proyecto de alcance comunitario para trabajar bien el periodo de tiempo que las personas migrantes permanecen en los dispositivos de acogida, junto a las comunidades o vecindades de su entorno». A su juicio, «esto debe contemplarlo el Ministerio de Migraciones en su estrategia, generando una iniciativa conjunta con los ayuntamientos, para ofrecer acompañamiento y actividades que sumen elementos de valor durante la estancia de estas personas en las islas, al margen de las que ya ofrecen las organizaciones que gestionan los dispositivos, y que, desde mi punto de vista, son insuficientes, tanto por el número de usuarios que deben atender como por las cuestiones que podríamos abordar».

Según el también profesor universitario, “ya se han ensayado actividades prometedoras, por ejemplo, de recuperación ambiental, talleres de empleabilidad, intercambios culturales, entre otras cosas; hay que seguir mejorando esta dimensión de la acogida». «Creo que el modelo de acogida del Plan Canarias todavía tiene muchos puntos de mejora, pasando por su propia reformulación para que puedan encontrarse otras instalaciones más apropiadas y mejor insertadas en el marco socioterritorial», señala Vicente Zapata.

Mint: «La realidad ha mejorado, pero hay cosas que revisar»

La abogada Loueila Mint afirma que, un año después, la realidad de los migrantes «ha mejorado en Canarias, «pero tenemos algunas cuestiones que deben ser revisadas, pues estamos hablando de la vida, dignidad y libertad» de miles de seres humanos. Valora de forma positiva que dichas personas ya pueden seguir su tránsito a Europa, gracias a las derivaciones del Ministerio o por sus propios medios. Dicha letrada recuerda que en los campamentos aún hay carencias, como de alimentación o ropa. «Pero la más grave se produce cuando hay alguna reyerta en los campamentos y los juzgados adoptan la privación de libertad de forma preventiva, porque consideran que vivir en estos espacios no es suficiente arraigo», comenta Mint. Y a esto añado cuando llueve y el agua entra en algunas carpas. Para esta abogada especializada en asuntos de migrantes, en el sistema de acogida, la gestión que depende del Ministerio «ha mejorado mucho». Sobre el periodo de 72 horas tras la llegada a puerto, periodo en el que se hacen las gestiones de la Policía Nacional, explica Loueila que «en las islas menores no hay espacios para hacer estas custodias, lo que provoca que se habiliten naves donde se les hacina con colchonetas, con ratas, cucarachas y sin unos mínimos medios de higiene». Añade que en tales recintos, con baños químicos y sin duchas, también hay niños, mujeres en periodo de lactancia y embarazadas. Sobre los menores, apunta que su situación no ha variado mucho en el último año, pues los hay que no han sido reconocidos como tal y a otros que van a alcanzar la mayoría de edad, pero no hay recursos para extutelados.