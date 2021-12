El déficit de centros y residencias afecta a 9.000 mayores en las Islas

El Gobierno canario destinará más fondos procedentes de la Unión Europea (UE) para incrementar las plazas sociosanitarias en residencias y centros de día, con el fin de evitar el bloqueo existente en la actualidad con miles de dependientes que tienen reconocido su derecho a una plaza residencial pero no existen centros suficientes por el retraso en las obras de infraestructuras sociosanitarias en varias islas. El Ejecutivo prevé destinar 72 millones de euros más para incrementar este tipo de plazas porque en la actualidad hay hasta 9.000 mayores y discapacitados valorados con un grado de dependencia pero no pueden acceder a una plaza que tienen reconocida.

La Consejería de Derechos Sociales presentó ayer el plan Canarias Te Cuida en el que se busca como objetivo modernizar la infraestructuras actuales para hacerlas más «accesibles e inclusivas» y se destinarán 72 millones de euros a nuevas plazas sociosanitarias con residencias «más modernas», con estructuras más pequeñas para que las personas usuarias no tengan que salir de su entorno y desplazarse a kilómetros de su vivienda habitual. La titular del área, Noemí Santana, indicó que hay proyectos de nuevos centros «que están muy avanzados» no solo en Gran Canaria y Tenerife sino también en islas como Fuerteventura y La Gomera. Santana dijo que hay unas 9.000 personas esperando por una plaza sociosanitaria en las Islas pero que, sin embargo, con el plan presentado ayer se pretende ofrecerles otras alternativas que no sean las de una residencia al uso.

El presidente Torres asegura que hasta 2030 se invertirán 218 millones en mejorar los cuidados

Por su parte el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, avanzó que esta planificación sobre los cuidados sociales incluye no solo a los mayores sino también a otras franjas de edad y se extiende hasta 2030 al estar dotada con fondos europeos. Torres resaltó que la ficha financiera del plan Canarias Te Cuida está compuesta por 30 millones de euros de fondos propios, a lo que se suma 66 millones del React-EU –a ejecutar hasta 2023– y 122 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es decir, un total de 218 millones de cara al horizonte que cubre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.

Según Torres, las aportaciones económicas están aseguradas pero hay unos plazos que cumplir por lo que la labor de la Comunidad Autónoma está en ejecutar los fondos destinados a mejorar el cuidado de los mayores. Torres reconoció que hay que reformar instrumentos como el plan de infraestructuras sanitarias que tiene el Ejecutivo con los cabildos y que sufre retrasos por la cesión de los suelos necesarios para construir los centros y residencias, contar con las plazas necesarias que puedan cubrir la demanda existente y conseguir más recursos humanos. Por ello, el jefe del Ejecutivo regional apostó por contratar más personal para que el sistema de atención a los mayores sea distinto con otro tipo de cuidados y asistencia más adecuada a los nuevos tiempos.

Cambio de estrategia

Se calcula que para 2035 el 25% de la población de las Islas tendrá más de 65 años. Por ello, el objetivo del plan consiste en pasar del modelo de «macrorresidencias» a un modelo «más humano, innovador y accesible», según explicó Noemí Santana durante la presentación de la estrategia Canarias te cuida que no se centrará solo en la población envejecida sino en todo el ciclo vital de una persona. «A veces tenemos una visión limitada y pensamos que los cuidados son para personas mayores, niños o dependientes, pero a lo largo de nuestra vida todos necesitaremos sentirnos cuidados y protegernos», reflexionó la titular de Derechos Sociales, que subrayó la importancia de que sea el sector público el que proteja a la ciudadanía en cualquier etapa de su vida para convertir así los cuidados en un nuevo pilar del estado del bienestar.

A través de iniciativas de vivienda compartida intergeneracional para hacer frente a la soledad no deseada de las personas mayores o programas de viviendas colaborativas en donde se crean nuevas redes y se comparten espacios comunes, Santana insistió en la importancia de pasar de una visión de la economía más «tradicional» de conceptos mercantilistas y monetarios hacia una visión en la que, en el centro, esté «la vida de las personas».

Santana aseguró que si no se implica el sector público, si no se invierte, «lo normal» es que en este ámbito de creación de empleo las condiciones laborales «se precaricen», en un sector ampliamente cubierto por mujeres, trabajadores inmigrantes o de bajos recursos, por lo que se requiere un cambio de orientación.