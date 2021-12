La insularidad supone más de 5.000 millones para las empresas canarias

Los sobrecostes que suponen la insularidad para Canarias están cuantificados y con cifras sobre la mesa. El último informe que trata este asunto data de 2019 y fue elaborado durante los dos años anteriores con los costes vigentes en 2016, por encargo de la Consejería de Economía del Gobierno regional, para calcular el impacto de la ultraperiferia y la doble insularidad en el sector privado. Según este estudio las empresas que operan en Canarias soportan unos sobrecostes vinculados a la insularidad de 5.228 millones de euros, lo que hace cinco años suponía el 8% del total de la facturación del tejido productivo de las Islas. El transporte es el principal elemento con más peso sobre el balance ya que alcanza el 54% del coste añadido tanto por el traslado de las mercancías y los productos, como por los viajes de negocios y otras necesidades que se ven encarecidas por la lejanía y la fragmentación insular.

El informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica obvia este tipo de análisis de los sobrecostes y solo hace alusión a un informe de la Fundación Tomillo de hace dos décadas. Lo que sí reflejan los expertos del Ministerio de Hacienda son los sobrecostes que suponen los servicios públicos como sanidad y educación debido a la insularidad, basándose en los datos de un estudio realizado por Collado y Moreno-Torres en 2004 y que elevaba a 748,5 millones de euros en 2001 los costes para el sector público de la lejanía del continente.

Uno de los mayores expertos en el sistema de financiación autonómica, el economista Ángel de la Fuente, advierte que de los escasos estudios existentes sobre el coste de la insularidad y el impacto que el transporte puede tener sobre el gasto corriente en la compra de bienes y servicios se concluye que «las primas de necesidades de gasto ligadas a la insularidad que se les reconocen a las dos comunidades insulares parecen en principio más que adecuadas, al menos a falta de evidencia directa en otro sentido». Estas conclusiones de De la Fuente fueron realizadas en 2017.

Tanto de los sobrecostes para el sector público como del sector privado, el informe no deja margen para una actualización del encarecimiento que supone para las Islas la lejanía del territorio continental y su fragmentación «al no existir evidencias claras para su reconsideración». El análisis sí fija para Canarias un tratamiento singular con respecto a Baleares al tenerse en cuenta que las Islas no solo sufren el hecho insular sino la ultraperiferia y la doble insularidad.

El estudio encargado por el Ejecutivo anterior de CC fue fruto de una amplia encuesta lanzada a las empresas establecidas en las Islas. Por sectores, los más perjudicados por esta situación son la industria y el comercio ya que para la primera los sobrecostes de la insularidad suponen en términos relativos casi un tercio –29,7%– de su facturación mientras que para el comercio supone los mayores costes en números absolutos, hasta los 2.773 millones de euros, el 10,5% de su facturación.

Los expertos de Hacienda obvian al sector privado y solo aluden al coste de los servicios públicos

En relación con la evolución de los sobrecostes entre 2008 –fecha del anterior estudio– y 2016 se aprecia una intensificación de los sobrecostes de la industria y energía y agua, que suponían un 15% de la facturación en 2008 frente al 19% registrado en 2016. En construcción, transporte y el resto de los servicios también se aprecia un aumento del impacto de los sobrecostes. En el comercio hay una cierta estabilidad (10,9% de la facturación en 2008, 10,5% en 2016) y en turismo de una caída del impacto.

Con respecto a los sobrecostes por islas, el informe distingue las islas capitalinas de las no capitalinas y se refiere específicamente a las islas orientales y a las occidentales debido a los factores y características propias de la doble insularidad y el peso de los sectores económicos. Los sobrecostes suponen el 7,4% de la facturación de las islas orientales y el 10% de la facturación de las islas occidentales, por encima del impacto correspondiente a las islas capitalinas (6,9%). De esta forma se demuestran los sobrecostes de doble insularidad, entendidos como la mayor intensidad de los costes de la ultraperiferia en las islas no capitalinas.