No llegó a rechazarlo abiertamente, pero todo el lenguaje utilizado iba en esa dirección. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, expresó ayer un claro distanciamiento y recelo sobre la propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica remitido el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas del régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) y advirtió incluso sobre varias ausencias en el mismo de criterios de reparto que exige del Archipiélago.

En su primera valoración, realizada durante su presencia en los actos de homenaje a la Constitución en el Congreso, sobre un documento largamente esperado y que aborda por primera vez la revisión del modelo, aplazada desde el 2014, Torres se mostró escéptico sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas antes de las elecciones autonómicas de 2023, y advirtió que la exclusión de los recursos del REF del sistema es algo que «para nosotros no tiene discusión», sin aclarar su considera si la propuesta del Estado lo asume.

El mandatario regional insistió una y otra vez en calificar la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como un «mero borrador» que se limita a incorporar una sistema corrector sobre el principal criterio de reparto, el de población ajustada, pero que no incluye muchas de las singularidades de cada territorio y en especial las que reclama Canarias para que la financiación se más justa, como el PIB regional per cápita, el crecimiento de la pobreza, o la tasa de paro. Torres señala que el Gobierno de Canarias «estudiará con detenimiento» una propuesta que, asegura, «no supone más que un primer paso, pues es un primer borrador», insistiendo en que «para Canarias la financiación autonómica está al margen del REF y por tanto así es y no es discutible» porque «así está claramente establecido en el Estatuto de Autonomía».

El Gobierno dará la pelea porque los recursos del REF se mantengan fuera del sistema

«Para Canarias esto no tiene discusión, el Estatuto que se aprobó tiene que cumplirse por cualquier Gobierno de España y una vez logrado que la financiación está al margen del REF, ya no hay posibilidad de revisión», afirmó ayer Torres aunque sin atreverse a considerar si esa posición es compartida por el Ministerio de Hacienda y si así se recoge ya de alguna manera en el documento elaborado. «Desde Canarias lo tenemos muy claro: somos la única región ultraperiférica, la única con un régimen fiscal singular de las del régimen común y esas singularidades las vamos a defender porque ya son hitos logrados y estaremos muy atentos sobre las propuestas que hagan otras comunidades autónomas o el Estado para lograr una justa financiación», insistió el presidente regional, quien se mostró convencido por otra parte que «no habrá diferencias entre los grupos parlamentarios en Canarias». «Ya lo hicimos en el pasado con las reformas del REF y del Estatuto y cuando hablemos de nueva financiación autonómica nos pondremos de acuerdo todos los partidos canarios», resaltó.

Torres se remitió en todo caso al análisis detallado que se haga por la consejería de Hacienda, apelando a la complejidad y extensión del documento remitido el viernes por la ministra Montero. «Es un documento amplísimo y exige tiempo un análisis con calma, pero insisto en que esto no es más que un borrador, y habla concretamente de unas ponderaciones correctivas, no va más allá, no habla de otras singularidades que tienen todos los territorios». En concreto se refirió al hecho de que el peso de las variables geográficas, entre ellas la insularidad, pasan del 3 % a una horquilla de entre el 3 y el 4 %, aunque el Ministerio plantea introducir una variable concreta que mida el problema de llamada ‘España vaciada’. La principal variable que aporta el documento propuesto es una revisión del criterio de población ajustada que eleva el peso del gasto sanitario y educativo, con correctores en distintos ámbitos sobre los que Canarias aún no tiene una posición definida pero sobre lo que el presidente expresó ayer muchas reservas.

El cuatripartido apuesta por sacar a las Islas del régimen común e igualarlo al País Vasco

Torres se mostró además escéptico sobre la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo en la ventana política abierta antes de entrar en el periodo electoral del 2023. «No sé si será posible un acuerdo, queda un trecho largo para que esto pueda fructificar. Estamos a dos años de una nueva cota electoral, si se mantienen los tiempos, y no va a ser sencillo pactar un nuevo modelo. Hay mucha disparidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas», resaltó el también líder de los socialistas canarios.

Torres se mostró además claramente partidario de buscar alguna rendija en el proceso negociador que se avecina para sacar a Canarias del régimen común. Considera al respecto que «Canarias tiene una singularidad específica, y aunque no somos Navarra ni el País Vasco y pertenecemos al sistema común, nuestro sistema fiscal diferente y unas características que ya en la práctica permitió que el Gobierno de España permitiera a Canarias el uso de los remanentes para el bloque de financiación», explicó antes de recalcar que «no estaría mal que pudiéramos salirnos de este sistema común». No parece sin embargo que esa posibilidad la fea factible a corto y medio plazo: «Para eso hay que negociar muchísimo y ponernos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con la defensa de Canarias», remachó el presidente.